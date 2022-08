Sport ohne warmes Duschwasser: Wie Erdings Vereine den Beschluss des Stadtrats sehen

Von: Dieter Priglmeir

Schön, aber kalt: Im Sportpark Schollbach wird ab 12. September das Warmwasser abgedreht. © Bauersachs

Aktionismus oder ein nötiger Akt der Solidarität? Über den Stadtratsbeschluss, zum Ferienende das Warmwasser in den Sportstätten abzustellen, scheiden sich die Geister.

Erding – Am gelassensten reagierte ein Mitglied des TSV Erding. „Kaltes Wasser sind wir ja schon gewohnt.“ Der Mann spielte darauf an, dass die Sportler in der nagelneuen Gerd-Vogt-Sporthalle von der Inbetriebnahme im Sommer 2021 bis in den April hinein nur kalt duschen konnten. Damals habe es an einer Zirkulationspumpe gelegen, die falsch angeschlossen war, wie Christian Wanninger, Pressesprecher der Stadt Erding erklärte. „Das war keine politische Entscheidung, sondern ein technisches Problem.“

Jetzt sieht das ganz anders aus: Wie berichtet, hat der Ferienausschuss der Stadt Erding beschlossen, in Sporthallen kein Warmwasser mehr bereitzustellen, den Duschbetrieb für Schul- und Vereinssport – hier stimmt das Wort – einzufrieren.

Einhellig war das beschlossen worden, also auch mit der Stimme von Sportreferentin Janine Krzizok. „Ich persönlich dusche natürlich auch lieber warm“, sagt die Langengeislingerin. „Aber ich finde es auch nicht so tragisch. Man kann sich auch mal kalt den Schweiß abwaschen – wenn ich schnell bin, habe ich das in einer Minute – und sich dann daheim noch die langen Haare waschen.“ Der Stadtrat habe sich wegen der Energiekrise zu einem sehr großen Maßnahmenpaket entschlossen, etwa dem durchaus sicherheitsrelevanten Herunterdimmen von Straßenlaternen. „Da halte ich es fast schon für ein Luxusproblem, nicht warm duschen zu können“, so Krzizok.

Ab 12. September, also mit Ferienende, wird laut Pressesprecher Wanninger der Beschluss umgesetzt. Und was sagen die Vereine dazu?

Die SpVgg Altenerding hat einen Mann an der Spitze, der Fachmann in doppelter Hinsicht ist. Beruflich seit vielen Jahren bei Erdgas Südbayern beschäftigt, kennt Reinhold Kunz als Vorsitzender des zweitgrößten Sportvereins im Landkreis beide Seiten der Medaille. Da sind zum einen die Nöte seiner Sportler. Die Tennis- und Fußballabteilung betreffe aufgrund der vereinseigenen Anlagen der städtische Beschluss nicht. Zudem seien sie ans Blockheizkraftwerk angeschlossen, weshalb diese Sparten das Problem der steigenden Energiekosten nicht so hart treffe.

Für die Handballabteilung bedeutet die Entscheidung des Stadtrats allerdings: Ab sofort keine Warmduschen mehr, was besonders bei den Heimspieltagen für die Gästeteams unangenehm werden dürfte – zumal die Gegner teilweise einen Anfahrtsweg von 100 und mehr Kilometern haben, wie 2. Abteilungsleiter Andreas Mittermeier bereits im Gespräch mit der Heimatzeitung äußerte (wir berichteten).

„Dass das nicht schön ist, ist zweifelsfrei“, sagt Kunz, früher selbst aktiver Handballer. „Aber ich kann auch den Stadtratsbeschluss nachvollziehen. Wir müssen etwas tun.“ Ohnehin sei das Thema Sparen noch viel zu wenig in der Bevölkerung angekommen.

Ein Kompromiss, die Duschen eben nur lauwarm laufen zu lassen, sei nicht möglich, denn damit hätte man ein anderes Problem: Legionellen. Diese Bakterien verhindere man nur mit Temperaturen ab 65 Grad oder ausschließlich mit kaltem Wasser. Energiesparen light sei also nicht möglich, erklärt Kunz. Er versucht, die Emotionen rauszunehmen. „Wir müssen das nüchtern betrachten. Wir können nicht immer nur die Hand aufhalten, sondern müssen auch Verständnis haben, wenn die Stadt solche Entscheidungen trifft.“

Die kommen zu viert zu ihrem Tischtennis-Spiel nach Erding. Bestenfalls ja zusammen im gleichen Auto – mit dem sie dann künftig alle verschwitzt heimfahren.

Vor diesem Dilemma stehen auch andere Vereinsvorsitzende, wie mehrere im Gespräch mit der Heimatzeitung gestehen. Schließlich habe sich die Große Kreisstadt beim Ausbau der Sportstätten in den vergangenen Jahren als großer Förderer erwiesen. Kritik über die Entscheidung will kaum jemand offen äußern. Zweifel am Energiespareffekt, wenn dann eben zuhause geduscht wird, haben aber viele.

Und sie fragen sich, wie das im Alltag aussehen soll. „Einige aus unserer Mannschaft kommen aus Markt Schwaben. Ohne duschen heimzufahren ist ätzend“, sagt Benji Tas, Fußballtrainer von Türkgücü Erding. „Kalt duschen, dann ab nach Hause? Da besteht auch ja die Gefahr, dass die Jungs krank werden.“ Für ihn sei der Stadtratsbeschluss eine Schocknachricht gewesen. „Ich glaube, da haben viele Vereine Fragen.“

BLSV-Kreisjugendleiter Werner Lauer bricht eine Lanze für die Stadt: „Dass Energie gespart werden muss, ist unbestreitbar. Und dass das die Stadt Erding nicht tut, um den Vereinen eins auszuwischen, weiß jeder, der in den vergangenen Jahren die sportfreundliche Politik erlebt hat. Während der Corona-Zeit konnte auch niemand duschen, und trotzdem wurde Sport getrieben. Wir müssen einfach etwas von unserem Anspruchsdenken runter.“ Lauer hofft allerdings, dass die Stadt bei Punktspielen mit auswärtigen Mannschaften eine Lösung findet.

Rainer Winter, Präsident des TSV Erding, will sich erst einmal mit den Abteilungen zusammensetzen. Wie berichtet, ist die Eishockeyabteilung von dem Beschluss nicht betroffen. Die Fußballer könnten zumindest weiterhin noch die alten Duschen am clubeigenen Vereinsheim nutzen, wohl nicht aber den Trakt am Kunstrasen oder im Stadion.

Letzteres wolle die Abteilung Fußball nochmal prüfen lassen, meint Max Malterer. Der Pressesprecher der Fußballer sagt aber auch: „Wir denken, das Wohl der Gemeinschaft muss im Mittelpunkt stehen. Jeder muss seinen Teil dazu beitragen. Aber Spaß macht das natürlich niemandem. Niemand will in den Wintermonaten kalt duschen oder verschwitzt nach Hause fahren.“

Die Badminton-Abteilung kann froh sein, dass ihr großes Turnier noch am Wochenende vor Ferienende zuvor stattfindet. Aber danach heißt es für sie wie auch für die Turn- und Tischtennisabteilung: Training ja, Duschen nein. „Wir werden da mit den Gastmannschaften vorher reden müssen“, sagt Winter, „damit sie sich darauf einstellen können“.

Joachim Just von Rot-Weiß Klettham stimmt zu: „Die kommen zu viert zu ihrem Spiel nach Erding. Bestenfalls ja zusammen im gleichen Auto – mit dem sie dann künftig alle verschwitzt heimfahren.“ Die Kletthamer Tischtennisteams trainieren und spielen in der Herzog-Tassilo-Realschule. Das ist eine Landkreis-Halle, für die der Stadtratsbeschluss nicht gilt. Gut möglich aber, dass der Kreistag eine ähnliche Entscheidung trifft. Es sei zumindest Thema in einer der ersten Sitzungen nach der Sommerpause, heißt es aus dem Landratsamt. Das dürfte übrigens dann auch die Altenerdinger Basketballer interessieren, die ihre Heimspiele in einer Landkreishalle absolvieren.

Zum Sinn der Stadtratsentscheidung wollte sich Just nicht äußern. Erleichtert ist er aber schon, dass Kletthams Fußballer wie auch die Kicker des FC Langengeisling und der SpVgg Eichenkofen im vereinseigenen Gebäude selbst über Heiß oder Kalt in den Duschen entscheiden.

Wie erwähnt, trifft dies auch auf die SpVgg Altenerding zuvor – solange draußen gespielt wird. Zum Jahreswechsel steigt allerdings das Amadeus-Jugendhallenturnier, bei dem Teams aus ganz Bayern an- und heimreisen. Letzteres ohne Duschen? SpVgg-Chef Andi Heilmaier: „Das ist keine Ideallösung.“ Aber deshalb das Hallenturnier abzusagen, könne er sich nicht vorstellen. „Allerdings haben wir da auch viele Turniere im Bereich der Kleinfeldmannschaften, bei denen eh selten geduscht wird.“

Dank der Solaranlage habe sich die SpVgg Eichenkofen schon vor Jahren gut aufgestellt, sagt Vorsitzender Albert Ippisch, dem zumindest für den Verein wegen der Energiekrise nicht bange ist. Den Beschluss des Stadtrats bezeichnet er als „Aktionismus. Ich glaube nicht, dass das zielführend ist. Da wird an der falschen Stelle gespart“, während die Industrie gar nicht daran denke, auf kleinerer Flamme zu fahren.

Sportreferentin Janine Krzizok ist sich bewusst, dass die Kommune eine unpopuläre Entscheidung getroffen hat. „Sollte es einen Shitstorm geben, müssen wir den eben aushalten“, sagt sie. Die CSU-Politikerin geht aber auch davon aus, dass Erding nicht die einzige Kommune bleiben werde, die die Warmduschen zudrehe. Entsprechende Signale habe OB Max Gotz beim Deutschen Städtetag erhalten, berichtet Krzizok. Die Nachbarn, also Ebersberg und Freising, haben sich allerdings entweder schon dagegen ausgesprochen oder zumindest nichts in Planung.