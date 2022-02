Als 3000 Erdinger nach Dubcek riefen

Von: Dieter Priglmeir

Teilen

Dieter Priglmeir © privat

Eigentlich sollte an dieser Stelle was Lustiges stehen. Geplant war die Hitparade alter Erdinger Faschingsschlager, von „Schnucki, a Schnucki, fahr ma nach Greaduggi“ bis „Cordula Grünbach“. Stattdessen möchte ich an die Boxkämpfe während des Herbstfests im Erdinger Stadion im Jahr 1969 erinnern.

Neun Athleten und sechs Funktionäre der tschechoslowakischen Staffel Uhelne’ Sklady waren damals nach Erding gekommen. Der Vergleichskampf war lange zuvor vereinbart worden, als noch niemand etwas vom Prager Frühling und dem Überfall der Sowjettruppen ahnte. Dennoch klappte die Ausreise, und im Ring ging es dann auch ordentlich zur Sache mit blauen Flecken und ordentlich was auf die Rübe.

Für Gänsehaut sorgten aber die Zuschauer. „Dubcek! Dubcek!“ riefen 3000 (!) Erdinger minutenlang – so ist es zumindest überliefert. Alexander Dubcek, ihr Kämpfer für Freiheit und Selbstbestimmung – gefeiert in Bayern? Die Gäste aus Prag seien sichtlich ergriffen von dieser Verbundenheit mit der CSSR gewesen, was deren Manager Dr. Milan Cerny damals zu den Worten bewegte: „Wir sind nicht allein in dieser schweren Zeit.“ Aber er war auch Realist: „Wir wissen, dass die moralische Unterstützung die einzige Hilfe ist, die wir erwarten können.“

50 Jahre später finden in Erding zwar keine Vergleichskämpfe zweier Boxstaffeln statt – schon gar nicht vor 3000 Zuschauern. Und dies ist nicht der einzige Grund, warum wir (der regionale Sport und diese Kolumne) viel zu klein sind für die Welt verändernde Botschaften. Und dennoch: Wäre es wirklich zu viel verlangt, wenn an diesem Wochenende jeder Sportler im Landkreis ein Zeichen gegen den Krieg setzt? Eine Schweigeminute vor dem Fußball-, Volleyball- oder Handballspiel. Eine Friedensbotschaft auf oder unter dem Sportdress. Ein Banner oder Posts auf den sozialen Medien.

Das finden Sie naiv? Mag sein. Aber da halte ich mich an Nelson Mandela und seinen Satz „Sport hat die Kraft, die Welt zu verändern.“ Okay, oft hat das auch nicht funktioniert. Ein Beispiel: Zwei Wochen vor den Olympischen Spiele in Melbourne 1956 waren sowjetische Truppen in Ungarn eingefallen, um einen Aufstand niederzuschlagen, über 2000 Demonstranten starben. Das olympische Wasserball-Halbfinale zwischen Ungarn und der Sowjetunion ging dann als „Blood in the Water“-Match in die Sporthistorie ein. Es war eine üble Keilerei, die keinem geholfen hat.

Aber es gibt auch ein gutes Beispiel: 1971 freundete sich das amerikanische Tischtennisteam bei einer Tour durch Japan mit Mitgliedern der chinesischen Auswahl an und wurden prompt zu einem Turnier in China eingeladen, was die Amerikaner prompt annahmen. Die „Ping-Pong-Diplomatie“, so wurde es wirklich genannt, war der Anfang eines Dialogs, der China letztlich an den Tisch der Vereinten Nationen brachte. So steht’s in dem Buch „Sport im Kalten Krieg“ von Jennifer Llewellyn und Steve Thompson.

„Und das interessiert mich so wenig, wie wenn in China ein Sack Reis umfällt“, werden Sie jetzt vielleicht sagen. Erstens: Lassen Sie sich mal von Wirtschaftlern erklären, wie wichtig in der globalisierten Welt inzwischen ein Sack Reis ist (vor allem ein in China ungekippter)! Zweitens: Eine Geste für den Frieden ist gewiss nicht viel – aber zumindest ein Tropfen Trost für alle, die Angst um ihre Familie, Freunde und Bekannte haben. Jeder, dem schon mal in einer schweren Stunde Trost zugesprochen wurde, weiß, dass dies gut tut.

Und hier mein Aufruf an Erdings Sportler: Schweigeminute, Trikotaufdruck, Post – setzen Sie ein Zeichen für den Frieden und schicken Sie ein Bild davon an sport@erdinger-anzeiger.de – wir werden, sofern gewünscht, einen Auszug der Einsendungen veröffentlichen.