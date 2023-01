Die Erdinger Sportlerwahl: Als wir noch Walkman und „Sektpräsente“ verlosten

Von: Dieter Priglmeir

Wollen Sie einen Siemens-Walkman gewinnen? Sorry, aber da sind Sie leider 33 Jahre zu spät dran. Knapper verpasst haben Sie die automatische Kompaktbildkamera von Pyramid, denn das war 1992 unser dritter Preis bei der Sportlerwahl des Erdinger/Dorfener Anzeiger.

Ja, so lange gibt es tatsächlich unsere Leseraktion, die mit der Sonderseite in der heutigen Printausgabe in die nächste Runde geht. Wir suchen die Sportler und Sportlerinnen sowie die Mannschaft des Jahres. 1990 auf unserer Vorschlagsliste: Anton Eisner. Und der Sportschütze aus Buch am Buchrain ist auch heuer wieder dabei.

Erste Sportlerin des Jahres war übrigens die spätere Tischtennis-Europacupsiegerin Conny Faltermaier. Inzwischen steht ihre Tochter Theresa zur Wahl. Bei den Männer siegte damals Sandbahn-Weltmeister Karl Maier, der inzwischen ebenso auf die Sponsorenseite gewechselt ist wie Tennis-Ass Annette Zweck.

Womit wir wieder bei den Leserpreisen wären: Den Hauptpreis 1990 spendierte die Kreis- und Stadtsparkasse Erding (wie der Weißbräu von Anfang an dabei, und Georg Scharl kam dann auch schon ein Jahr später dazu): Es war ein Reisegutschein für 700 Mark, womit man zum Beispiel zum Grand Prix Eurovision de la Chanson nach Zagreb hätte fahren können, um Toto Cotugno siegen zu hören („Insieme“). Oder wahlweise nach Wacken, wo damals das allererste Metal-Konzert stattfand, oder zum Casting einer Band namens Take That. Auch für die Fahrt und die Tickets fürs DFB-Pokal-Finale in Berlin, das Kaiserslautern gegen Bremen gewann, hätte es gereicht. Oder man entschloss sich einfach nur für einen Kurztrip nach Jugoslawien, in die Tschechoslowakei oder in die DDR. Gibt‘s ja alles genauso nicht mehr wie unseren siebt- bis zehntbesten Preis von 1990: „Sektpräsente“.

Dagegen feiert folgender Kamerad ein Comeback: der gute alte Stimmzettel. Vergangenes Jahr hatten wir ihn abgeschafft und das Televoting eingeführt. Ist bequemer für die Leserschaft, dachten wir. Und erleichtert uns die Auszählung. Aber das Feedback war eindeutig. Der Wahlschein ist deutlich beliebter. Um es ergebnistechnisch auszudrücken: Analog – Digital 15:0. Also kehren wir gern dazu zurück und freuen uns auf die Berge von Stimmzetteln und unsere Strichlisten.

Zeitreise Nummer zwei: Hallenmeisterschaften im Mädchen- und Frauenfußball. Die Bezirksfinals von den U 13- und U 17-Juniorinnen bis zu den Erwachsenen steigen an diesem Wochenende in der Oberdinger Dreifachturnhalle. Ich empfehle ausdrücklich den Besuch, denn Sie werden da tollen Fußball sehen. Und alles nur ein paar Kilometer entfernt.

Vor knapp 20 Jahren war das noch anders. Da fuhr ich als Trainer mit meiner Langengeislinger D-Mädelsmannschaft zur Kreismeisterschaft nach Ingolstadt. Die anderen beteiligten Teams kamen aus Langenbach, Taufkirchen, Eittingermoos und Lengdorf. Warum wir bis nach Ingolstadt düsen mussten? Laut BFV damals: Weil keiner aus der näheren Umgebung dem Mädchenfußball Hallenzeiten gewähren wollte oder konnte. Die Ingolstädter dagegen hatten die Attraktivität erkannt. Das war das Gute. Das Schlechte: Sie fanden den Mädelsfußball so attraktiv, dass sie allen Ernstes Eintritt verlangt haben. Das waren zwar nur zwei oder drei Euro, aber erklären Sie das mal den Eltern, die am Samstag um 6.30 Uhr morgens aufgestanden sind, um eine Horde Fußballmädels nach Ingolstadt zu chauffieren. Von dem Turnier gibt es leider keine besonders guten Fotos. Es war niemand mit einer automatischen Kompaktbildkamera von Pyramid in der Halle.