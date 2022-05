Kein Problem, SpVgg Altenerding: Es gibt längere Pleiteserien

Von: Dieter Priglmeir

Das Beste kommt zum Schluss – ist das so? Das behaupten Jack Nicholson und Morgan Freeman im gleichnamigen Hollywood-Streifen. Und auch die Prophezeihung, dass die Letzten die Ersten sein werden (Matthäus, 20:16), dürfte den Handballern der SpVgg Altenerding kaum Trost sein. Sollten sie dieses Wochenende verlieren (siehe Bericht oben), hätten sie in der Landesliga eine komplette Nullrunde gespielt.

Wahrlich kein Ruhmesblatt, und diese Saison gehört auch aufgearbeitet – allerdings nicht in dieser Kolumne.

Diese ist da, um erstens zu sagen: Respekt, dass die Mannschaft dennoch bis zum Schluss durchgezogen hat und auch die 180-Kilometer-Fahrten nach Lauf oder Schwabach auf sich genommen hat. So manche Fußballmannschaften haben dies heuer nicht geschafft, obwohl sie ihre Auswärtsfahrten mit dem Radl (oder Bierbike) hätten machen können.

Und zweitens, liebe Altenerdinger Handballer, ihr seid nicht allein in eurer Erfolglosigkeit. Die Handballer vom Tus Schutterwald zum Beispiel legten zur Jahrtausendwende eine Serie von 21 Niederlagen hin. Das kann der SpVgg nicht passieren – sind ja nur 16 Spiele in der Landesliga. 26 Pleiten in Folge kassierten die Tampa Bay Buccaneers in der NFL und die Baseballer der Louisville Colonels. Schlimmer geht’s nur noch im Basketball, wo die Philadelphia 76ers ebenso 28 Mal verloren wie die SG Braunschweig und die BG Karlsruhe. Und dann wäre noch Boxer Robin Deakin, der seine Profikarriere mit einem Sieg startete, um dann 51 Mal in Folge vermöbelt zu werden.

Natürlich gibt es aber auch genügend Sieglos-Beispiele aus dem Landkreis: Die Fußballer vom SC Kirchasch 2 zum Beispiel gewannen in der Saison 2017/18 nur eins ihrer 24 Spiele, womit sie aber besser waren als sechs Jahre zuvor. Da gab es nämlich nicht ein einziges Erfolgserlebnis. 132 Gegentore in 25 Spielen kassierte der SV Eichenried 2. Und dennoch haben die B-Klassen-Kicker damals zumindest eins ihrer Saisonziel erreicht: Sie haben niemals zweistellig verloren, ist doch auch schon was. Übrigens: Boxer Robin Deakin hat nicht aufgegeben und nach achteinhalb dunklen Jahren im August 2015 gegen Deniss Kornilovs gewonnen. Wir sind uns sicher: So lange werden wir sicher nicht auf einen Erfolg der Altenerdinger Handballer warten müssen.

Kommen wir jetzt zu einem wahren Siegertypen: Vergessen Sie Thomas Müller mit seinen zehn deutschen Meistertiteln, Georg Brennauer hat schon 30. Der Oberdorfener, der Leserschaft auch als ESC- und Skiclub-Korrespondent bestens bekannt, ist seit 1960 Mitglied beim FC Bayern München und hat inzwischen die Mitglieds-Nummer 62.

Brennauer leistete damals seinen Wehrdienst in München-Oberwiesenfeld bei der Luftwaffe ab, als ihn ein gewisser Hauptmann Simon Hasch für den Verein warb. „Der war Nachwuchsleiter bei Bayern“, erzählt Brennauer von jenen Zeiten, als der Verein nur 3000 Mitglieder zählte und mit Herbert Weichselbaumer und Charly Peschen zwei Bayern-Vertragsspieler in Brennauers Kompanie waren. Deshalb und weil auch sein Bruder Heinz schon FCB-Mitglied war, wurde der Schorsch auch offiziell ein Roter – was zugleich praktisch war, weil einst Mitglieder aus dem Umland (ab 50 km Entfernung) kostenlos auf die Stehplatztribühne durften. Er scheute aber auch keine Kosten, war mit dem FCB bei den erfolgreichen Europapokalfinals in Nürnberg und in Paris.

Die Mannschaft aus den 1970ern – das seien seine Lieblingsbayern, sagt der Schorsch, „auch wenn das Triple 2013 die größte Leistung war“. Entsprechend stolz ist er auch, dass ihn eben die Helden aus dieser Zeit – also Franz Beckenbauer, Karlheinz Rummenige und Uli Hoeneß – erst für die 40-, dann für die 50-jährige Mitgliedschaft ausgezeichnet haben. Jetzt sind es schon 62 Jahre, der Schorsch ist nun Ehrenmitglied und keineswegs müde. Im Gegenteil: Wie eingangs erwähnt: Das Beste kommt ja noch.

Es gibt erfolglosere als Altenerdings Handballer