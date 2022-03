Altenerding dreht das Spiel

Teilen

Eine Riesenhürde war der 1,96 Meter große Sasa Sukuvic (r.) für den Vilsbiburger Spieler. Währenddessen leitete Azim Amani (l.) den nächsten Angriff ein. © Christian Riedel

Die SpVgg Altenerding landete einen 77:67-Arbeitssieg gegen starke Vilsbiburger.

Altenerding – Die Basketballer der SpVgg Altenerding bleiben weiter unbesiegt und auf den Playoff-Plätzen der Bezirksliga. Das Team von Headcoach Christos Paraschidis besiegte im Korbinian-Aigner-Gymnasium die Baskets aus Vilsbiburg trotz einiger kurzfristiger Ausfälle 77:67 (34:38). Den Sieg sicherte wieder eine starke Teamleistung, wobei gleich fünf Spieler zweistellig punkteten.

Dabei hatten die Gäste den besseren Start erwischt und lagen 10:1 in Führung. Die Vilsbiburger glänzten mit einigen schönen Angriffen und Dunkings. Trotzdem blieben die Gastgeber ruhig und konnten bis zur Viertelpause auf 19:20 verkürzen.

Die körperlich überlegenen Vilsbiburger, die mit einigen Akteuren aus ihrer Bayernliga-Mannschaft aufliefen, machten den Hausherren speziell in der ersten Halbzeit das Leben schwer. Das lag auch an dem sehr kleinen Kader der SpVgg Altenerding. So konnten Philipp Sirkanthan (Knieprobleme), Luis Winkler (Trauerfall), Mirko Mitrovic (Krank), Justin Ledbetter (Beruflich), Camilo Schmutter und Kristof Vadasz (beide im Urlaub) nicht spielen. Lorenz Wolf war noch sichtlich angeschlagen nach seiner Corona-Erkrankung. Zu allem Überfluss verletzte sich Robert Csaki beim Aufwärmen. Wegen der sehr kleinen Rotation und um nicht in Foulprobleme zu kommen, ließen die Altenerdinger den Vilsbiburgern deshalb viele freie Würfe im ersten Durchgang zu. Deshalb auch der Rückstand zur Halbzeit von 34:38.

Im zweiten Durchgang drehte die SpVgg aber auf. Die Defensive machte den Gästen das Leben schwer. Auch die Ganzfeldpresse der Gäste wurde klug von den erfahrenen Spielern Richardson, Wolf und Amani überspielt. Im Angriff glänzte Abwehrspezialist Krsto Milivojevic, der mit 17 Punkten zum Topscorer avancierte. „Krsto hatte in den letzten Spielen viel Pech in der Offense, umso mehr freut es mich, dass es dieses Mal bei ihm so gut geklappt hat“, so Guard Wolf über seinen Mitspieler. Die SpVgg lag fünf Minuten vor Schluss mit 20 Punkten vorn. Die Gäste kamen zwar nochmals etwas ran, doch am Sieg der Altenerdinger war nicht zu rütteln, die nun seit drei Jahren in eigener Halle kein Spiel mehr verloren haben.

„Es war kein schönes Spiel, Hauptsache gewonnen. Mit diesem kleinen Kader gegen sehr aktive, junge, hungrige Vilsbiburger mussten wir richtig kämpfen. Es war ein Arbeitssieg“, so Dreier-Spezialist Sebastian Weber. (tak)

SpVgg-Tore

Kristo Milivojevic 17, Azim Amani 15, Jonah Richardson 13, Lorenz Wolf 11, Sasa Sukuvic 11, Sebastian Weber 6, Leo Luna Stein 2, Guillermo Emanuel Griesmeyer 2