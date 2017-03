Altenerding gewinnt den Krimi

basketball – bezirksoberliga

von Markus Schwarzkugler schließen

Wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt haben Altenerdings Basketballer beim überraschenden 100:96-Erfolg zuhause gegen die DJK Traunstein gesammelt.

Altenerding – „Wir sind gut reingekommen und haben mit den Traunsteinern Korb für Korb mitgehalten“, sagte Altenerdings Trainer Charles Marable nach der Partie zufrieden. Seine Mannschaft hatte dem Bezirksoberliga-Fünften DJK Traunstein alles abverlangt und ihn am Ende sogar dank einer Aufholjagd im Schlussviertel und einer starken Verlängerung mit 100:96 Punkten geschlagen. Im Hinspiel hatten die Baskets noch mit zehn Zählern verloren.

Im ersten Viertel machten Stefan Wiesi und Jonah Richardson 16 der 18 Altenerdinger Punkte, doch Traunstein setzte sich bis zur ersten Unterbrechung auf 25:18 ab. Im zweiten Durchgang konnte sich keins der beiden Teams einen Vorteil erarbeiten. Der überragende Richardson erzielte elf Zähler, sechs davon kamen über Dreier-Würfe zustande. Michael Groß spielte derweil seine Schnelligkeit aus. Am Ende des Viertels waren die Altenerdinger immerhin auf 42:47 herangekommen.

Nach der Pause versuchten es die Altenerdinger mit Abschlüssen von draußen über Max Nothaas und Christoph Hüttenkofer. Ersterer war mit 25 Punkten bester Werfer der Baskets. Wiesi und Luis Winkler übernahmen die Kontrolle unter dem Korb. So kamen die Altenerdinger auf 56:57 heran, ehe sich Traunstein bis zum Ende des Durchgangs wieder auf 67:62 absetzte.

„Jetzt war keine Zeit mehr für Fehler“, sagte Marable, dessen Team sich das zu Herzen nahm und konzentriert in den Schlussabschnitt ging. Ein Schlüssel zum Erfolg waren vier erfolgreiche Dreier-Würfe, während Wiesi und Christoph Otto sich die Rebounds schnappten. Drei Minuten vor Schluss gingen die Hausherren erstmals in Führung, die sie bis zur Schlussminute auf 86:80 ausbauten. Dann fingen die Gastgeber aber das Zittern an. Die Traunsteiner zwangen sie mit Fouls an die Freiwurflinie. Und hier setzten die Altenerdinger fünf von sechs Stück daneben. Drei Sekunden vor Schluss wurde das mit dem Wurf zum 90:90 bestraft.

Mit dem psychologischen Vorteil im Rücken gingen die Traunsteiner in der Verlängerung schnell in Führung. Altenerding schlug durch eine kompakte Abwehr um Groß und Wiesi, die immer wieder den Ball eroberten, zurück. Am Ende hieß es 100:96 und wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt waren eingefahren.

SpVgg-Scorer:

Max Nothaas 25, Jonah Richardson 24, Christoph Hüttenkofer 21, Stefan Wiesi 12, Michael Groß 8, Christoph Otto 7 und Tim Samanski 3.