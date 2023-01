Altenerdinger Blackout

Von: Bernd Heinzinger

Die Echinger Wand überwindet hier der Altenerdinger Niklas Fleps (r.). © CHRISTIAN RIEDEL

Das war eine bittere Heimpleite für die SpVgg-Handballer. Schuld war ein unglaublicher Leistungseinbruch.

Altenerding – Der Schock sitzt tief bei Trainer Peter Mesiarik: Die Handballer der SpVgg Altenerding unterlagen nach einem unerklärbaren Leistungseinbruch in der zweiten Hälfte sang- und klanglos 29:34 (16:14) gegen den SC Eching. „Bei uns fehlte irgendwann komplett der Wille, es gab keine Gegenwehr. Das habe ich so noch nie erlebt“, sagte der frustrierte Coach nach der Pleite des Bezirksoberligisten.

Im ersten Abschnitt, genauer gesagt in den ersten 20 Minuten, sah es noch prima für die Gastgeber aus. Nach zwei schnellen Toren durch Luis Leitner und Tim Steininger führten sie 2:0 und bauten den Vorsprung weiter aus. Simon Rüdiger leitete das Spiel dabei sehr stark über die Mittelposition, Leitner machte weiterhin Druck über die Außen. Sowohl in der Abwehr als auch vorne am Kreis stand zudem Quirin Huber seinen Mann: Der Vorsprung baute sich bis auf 7:2 nach guten zehn Minuten aus.

Die Altenerdinger machten weiterhin Dampf und bis zum 15:10 schienen sie Eching einen Schritt voraus zu sein. Doch schon in der Schlussphase des ersten Abschnitts sank die Leistungskurve nach unten. Mesiarik: „Plötzlich vergaben die Jungs hochkarätige Chancen und verpassten es damit, weiter davonzuziehen.“ Das Gegenteil passierte: Die Gäste näherten sich, und aus dem 15:10 wurde bis zum Pausenpfiff lediglich noch eine 16:14-Führung.

Mesiarik versuchte in der Kabine, seine Schützlinge auf die zweite Hälfte einzustimmen. Doch nach Wiederanpfiff wollte gar nichts mehr gelingen. Wenig später stand es 17:17, und nach 40 Minuten lag Altenerding 19:20 im Rückstand.

In der Folge wurde es für die Echinger immer leichter, sich gegen die SpVgg-Abwehr durchzusetzen: „Es gab bei uns überhaupt keine Gegenwehr mehr“, schimpfte der Trainer. Keiner seiner Männer habe noch den nötigen Biss gezeigt. Daher erhöhte sich der Rückstand immer weiter, und fünf Minuten vor dem Abpfiff hatte er beim 23:32 seinen Höhepunkt erreicht. Da konnte nicht einmal das Comeback von Christian Loris noch die Stimmung Mesiariks retten: „Ich bin maßlos enttäuscht. Im nächsten Training herrscht großer Redebedarf, so dürfen wir in der Saison nicht noch einmal auftreten.“ hz

SpVgg-Tore

Christian Loris 6/5, Joseph Wyhnalek 4, Simon Rüdiger 4, Quirin Huber 4, Niklas Fleps 4/3, Luis Leitner 3, Tim Steininger 3 und Severin Lößl.