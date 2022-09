Ein Krimi zum Auftakt

HANDBALL - Absteiger Altenerding feiert beim SC Eching einen hauchdünnen 28:27-Erfolg

Von Bernd Heinzinger schließen

Nach einem wahren Krimi durften sich die Handballer der SpVgg Altenerding über einen gelungenen Auftakt in die Bezirksoberliga-Saison freuen.

Altenerding – Beim SC Eching gab es einen hauchdünnen 28:27 (15:13)-Erfolg, und Trainer Peter Mesiarik zeigte sich angesichts der dünnen Personaldecke sehr zufrieden: „Heute haben alle von der ersten bis zur letzten Minute gekämpft. Einige mussten durchmachen, ihnen gebührt mein besonderer Dank.“

Nachdem Simon Rüdiger kurz vor der Partie wegen Problemen am Daumen abgesagt hatte, fehlten im Rückraum endgültig die Alternativen. Niklas Fleps, Christian Loris und, trotz seiner Schwächung nach einer Corona-Infektion, Severin Lößl bekamen daher kaum Verschnaufpausen. Immerhin kehrte Joseph Wyhnalek nach seinem Urlaub praktisch in letzter Sekunde rechtzeitig zurück und verstärkte die Truppe.

Im ersten Abschnitt wechselte die Führung zunächst beständig, und über ein 8:8 blieb es bis zum 13:13 ausgeglichen. In den letzten Minuten erzielten die Gäste zwei Tore zur knappen Pausenführung. Neben den Etablierten durften sich auch einige Nachwuchskräfte über erste Minuten in der BOL freuen. Besonders Jakob Köhler und Tim Steininger zeigten dabei gute Leistungen. Letzterer sollte kurz vor dem Ende noch eine wichtige Rolle spielen.

Nach einer Schwächephase ab dem 20:18 kassierten die Altenerdinger gleich vier Gegentreffer in Folge, ließen sich von dem 20:22-Rückstand aber nicht beirren. Weiterhin gaben die Mesiarik-Männer Vollgas, und die Partie blieb heiß umkämpft. Nach dem 26:26 gelang zunächst dem starken Kreisläufer Quirin Huber die abermalige Führung, und in der Schlussminute sorgte Steininger mit seinem Treffer zum 28:26 für die Vorentscheidung. Bedanken dürfen sich die Altenerdinger auch bei Torhüter Finn Engelking, der gerade in der Schlussphase mit einigen starken Paraden glänzte. Den Echingern gelang nur noch der Anschlusstreffer, die zwei Punkte wanderten nach Altenerding.

Mesiariks Fazit: „Angesichts des Kaders ist es einfach super, dass wir es geschafft haben.“ Die zwei Punkte seien auch immens wichtig fürs Selbstvertrauen. Denn in den nächsten beiden Wochen warten mit Freising und Altötting die zwei wohl schwersten Herausforderungen in dieser Saison: „Dafür steht mir dann hoffentlich wieder ein besserer Kader zur Verfügung“, sagte der Altenerdinger Coach.

SpVgg-Tore

Christian Loris 7/2, Joseph Wyhnalek 4, Niklas Fleps 4, Jakob Köhler 4, Quirin Huber 4, Severin Lößl 3, Tim Steininger 2.