Biber mit neuer Führung

Von: Sebastian Voichtleitner

Aufbruchstimmung bei den Handballern: Die Abteilung führen (v. l.) Wolf Ferlisch, Nadi Özdemir, Andreas „Ando“ Mittermeier, Hannes Stoiber, Tobias Schlecht, SpVgg-Vorsitzender Reinhold Kunz, Birgit Steininger, Daniel Veihelmann, Christian Sack und der scheidende Abteilungsleiter Christian Bauer. © Sebastian Voichtleitner

Eine Jahreshauptversammlung mit viel Positivem, aber auch Abschieden und deutlichen Worten fand am Donnerstag in der Vereinsgaststätte der SpVgg Altenerding statt.

Altenerding – 49 stimmberechtigte Mitglieder der Handballabteilung fanden den Weg ins Sempt Sport Pub und waren auch gefordert, denn es standen Neuwahlen auf der Tagesordnung, mit der wichtigsten Personalie überhaupt.

Es musste nämlich ein neuer Abteilungsleiter gewählt werden, denn Christian Bauer, der bisherige Chef der Biber, trat nicht mehr an. „Wie ihr alle wisst, war die letzte Zeit sowohl privat als auch sportlich sehr herausfordernd. Deswegen werde ich das Amt des Abteilungsleiters niederlegen“, erklärte Bauer, der mit dem Tod seiner Frau Alex einen schweren Schicksalsschlag hinnehmen musste. Doch der ehemalige Handball-Chef hatte vorgesorgt und übergab sein Amt in bekannte Hände, nämlich an seinen bisherigen Stellvertreter Andreas „Ando“ Mittermeier. Er übernimmt ab sofort die Verantwortung und fand nur lobende Worte für Bauer: „Was du trotz der privaten Probleme und der Corona-Pandemie abgerissen hast, verdient größte Anerkennung – vielen, vielen Dank für deinen Riesenjob.“ In Mittermeiers Fußstapfen als Abteilungs-Vize tritt Hannes Stoiber.

Überhaupt verlief die Hauptversammlung zum größten Teil harmonisch. Die Neuwahlen wurden im Block durchgeführt und fanden einstimmigen Konsens. Neben Bauer hatte auch Jugendleiter Stefan Leitner sein Amt niedergelegt, er wird von Sina Steiniger abgelöst.

Durchaus positiv begann der Bericht von Kassierin Birgit Steininger: Mit einem Gewinn von 5369 Euro wurde das Geschäftsjahr 2022 abgeschlossen. Doch die Kassen-Chefin fand anschließend scharfe Worte, gerichtet an einige wenige Mitglieder. „Ich habe wohl den undankbarsten Job derzeit, denn ich musste im vergangenen Jahr vieles geradebiegen, was andere verbockt haben“, schimpfte sie, ohne konkret zu werden. Deswegen sei es auch ihr Plan gewesen, den Posten zu räumen. Doch mit einem Schmunzeln legte sie nach: „Aber wer macht’s dann? Ich habe noch nicht aufgegeben und werde weitermachen.“

Vorsitzender Kunz (2. v. r.) ehrte für 25-jährige Mitgliedschaft (v. l.) Tobias Schlecht, Katharina Künstner und Christine Saalborn. © Sebastian Voichtleitner

Durchweg zufrieden war die Abteilungsleitung mit der sportlichen Situation: Zwar seien laut Bauer die Herren aus der Landesliga abgestiegen, das Team habe sich jedoch gefangen und einen akzeptablen Mittelfeldplatz in der Bezirksoberliga erreicht. Als neuer Herren-Trainer in der kommenden Saison wurde Simon Klawe vorgestellt.

Die Damen waren bis zum Schluss im Titelrennen der Bezirksoberliga und wären sogar fast aufgestiegen, am Ende habe es aber nur zu Platz drei gereicht.

Äußerst positiv fielen die Worte des scheidenden Jugendleiters Leitner aus, denn mit den B- und A-Juniorinnen seien im nächsten Jahr zwei Teams in der Landesliga vertreten. Zudem sei er „unfassbar stolz“, dass die Zukunft im Verein gesichert sei: „Wir haben 25 Trainer im Kinder- und Jugendbereich – 50 Prozent davon sind unter 21.“

Als die Versammlung nach nur einer Stunde vom neuen Abteilungsleiter Mittermeier auch schon wieder beendet wurde, war Aufbruchstimmung zu spüren. Es scheint, als ob die neu aufgestellten Biber positiven Zeiten entgegensehen.

Auch Ehrungen standen auf der Tagesordnung: Für 25-jährige Mitgliedschaft wurden Martin Hagn, Katharina Künstner, Tobias Schlecht, Bernd und Christine Saalborn sowie Benedikt Wille ausgezeichnet.