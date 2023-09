Altenerdings unerwünschte lila Pause

Von: Dieter Priglmeir

Da hatten sie ihre Trikots noch: Altenerdings Handballerinnen nach dem Sieg gegen Moosburg. © Verein

Die Handballerinnen hätten gern ihre Trikots wieder. Aber auch unsere Fußballer und Volleyballer haben ihre Erfahrungen mit vergessenen oder verschwundenen Dressen. Mehr davon erzählt Dieter Priglmeir im Sportgeflüster zum Wochenende.

Ist Partnerlook tatsächlich noch in? War es das überhaupt schon mal? Egal, sollten Sie, liebe Leserinnen und Leser, zwei oder drei oder gar zehn Menschen mit gleichem Oberteil durch die Stadt schlendern sehen, dann halten sie diese auf! Denn diese Leute haben die Trikots der Altenerdinger Handball-Frauen am Leib. Aber fangen wir von vorne an.

Gehen wir zurück zum 10. August und blicken wir auf den Parkplatz vor der Semptsporthalle. Die SpVgg-Frauen hatten gerade haushoch gegen Moosburg gewonnen. In nagelneuen Trikots übrigens, designt von Teammitglied Johanna Taubmann, die tatsächlich das Kunststück schaffte, zehn Werbelogos auf dem Dress unterzubringen. Nach dem Spiel wanderten diese Trikots in eine Tasche. „Und diese haben wir vor das Auto der Spielerin gestellt, die den Waschdienst übernehmen sollte“, erzählt uns Kathi Gotz. Dummerweise „war besagtes Fahrzeug gar nicht ihr Auto…“ Und jetzt ist dieser Satz Trikots weg. „Ungewaschen, beim Spiel getragen – der oder diejenige fand sie wohl auch stinkig toll“, wundert sich die Handballerin und erzählt von der folgenden Detektivarbeit. „Wir haben schon alle Abteilungen im Verein durchtelefoniert und auch das Fundbüro befragt, leider Fehlanzeige.“

Und jetzt? Vielleicht helfen ja diese Zeilen. Natürlich hätten die Altenerdingerinnen gern ihre Dressen wieder, denn sie haben gar keinen Bock auf eine lila Pause. „Über den Finderlohn würden wir selbstverständlich großzügig verhandeln“, verspricht Gotz und versichert: „Wir haben noch nie Trikots verloren – wir mussten schon auf halbem Weg zum Spiel umdrehen, weil sie vergessen wurden …“

Und hat das nicht schon jeder mal? Mir fällt da ein junges Langengeislinger Trainertrio ein, das zum allerersten Spiel mit seiner Fußballmädchenmannschaft nach Kirchheim gefahren war. Voller guter Ideen, Taktikplänen und mit viel Elan – aber ohne Trikots. Zum Glück hatte einer der Drei in Kirchheim einen Onkel, der aus irgendeinem Kammerl Klamotten herzauberte.

Und offenbar gibt’s noch noch eine Vergiss-Regel: Wenn schon, dann bitte auf der weitesten Auswärtsfahrt. „Es hätte ja auch Lengdorf sein können“, erzählt uns Maxi Bals, Vizechef vom SC Kirchasch. „Aber es musste natürlich Kranzberg sein. Gemerkt haben wir es kurz vor der Ankunft.“ Also startete ein heimischer KSC-Express-Dienst. Kurz vor dem Anpfiff waren die gelben Leiberl da. „Ich war nur froh, dass es der letzte Spieltag war und es um nichts mehr ging, sonst wäre unser Coach ultrasauer gewesen“, sagt Bals und murmelt dann: „Hat so schon gereicht…“

Nicht bekannt ist die Vorgeschichte der Neuburger AH-Volleyballer. Auf jeden Fall traten sie in Oberding mal mit rosa Shirts und der Hebammen-Werbung „Bauchgefühl“ auf. „Die Bäuche passten dazu“, erzählt TuS-Boss Tom Forster lachend. Allerdings lässt er auf die Kollegen aus Neuburg überhaupt nichts kommen, denn die halfen den TuS-Herren 2 aus der Patsche, die wiederum in Neuburg ihre Leiberl vergessen hatten. „Die kamen dann über Umwege in Freising an, wo sie dann einer von uns abgeholt hat“, erzählt Forster. Den Neuburger Kurierdienst entlohnte der TuS auf die gute bayerische Art: „A Tragl Bier, finanziert aus der Mannschaftskasse.“

Ausdrücklich loben wollen wir den Einsatz von Michael Bauer, der seiner Berglerner Eintracht im November vergangenen Jahres aus der Patsche half. Der damalige Trainer Marcus Balbach erinnert sich: „Der Gegner hatte dunkle Trikots, so dass wir unsere schwarzen nicht nehmen konnten.“ Dummerweise war der blaue Ersatz bei irgendeinem Eintracht-Jugendtrainer. Tatsächlich bei irgendeinem, so genau wusste das niemand. „Also hat unser Michi ganz Berglern abgeklappert“, erzählt Balbach. Schließlich sei der 33-Jährige fündig geworden. Und so lief die Eintracht doch noch in Blau auf. Mit der Werbeaufschrift „Palas Imbiss“. Gegen Türkgücü Erding.

Schwieriger war die Suche bei den Puckjägern des ESV Gebensbach, wie sich Manuel Bertl erinnert. Wie immer zum Ende einer Saison war im Frühjahr 2020 die Kabine ausgeräumt worden. Alles zum Wegwerfen kam in Müllsäcke, was zur Aufbewahrung bestimmt war, wie eben Trikots, zum Abtransport in durchsichtige Gelbe Säcke. Die reichten nicht, also hatte man schnell einen der undurchsichtigen Müllsäcke umfunktioniert „und auch separat in eine Ecke gestellt“, erzählt der damalige ESV-Kapitän. Aber dann kam das nächste Räumkommando, sah die Säcke, aber nicht den Inhalt. Und so landeten die Trikots im Container. Die Mannschaft bügelte das Malheur intern auf dem kurzen Dienstweg aus. Florian Sonnengruber, Spieler, aber auch Chef eines Truderinger Sanitärbetriebs, sprang als Werbe-Sponsor ein.

Manchmal fehlt auch gar nicht der komplette Satz, wie Finsings Coach Florian Hack erzählt. „Wir haben das Trikot mit der 9 lange gesucht und sogar schon Ersatz gekauft.“ Dann aber kam heraus, dass es Tom Simml mit in den Malle-Urlaub genommen hatte. Belastendes Bild-Material sei auf Social Media aufgetaucht, erzählt Hack lachend. „Er hat es im Bierkönig getragen.“ Und dann war da noch exakt vor einem Jahr „der sehr gefeierte Sieg zur Volksfestzeit unserer Dritten gegen Neuching“, erzählt Hack. „Patrick Forchhammer hat sich das Trikot unseres Oldies Christian Brenner geschnappt und ist mit dem verschwitzen Trikot ins Zelt gegangen.“ Er habe dieses Trikot wohl noch immer im Schrank, vermutet Hack. „Chris ist halt sein Idol.“

Womit wir wieder bei den Altenerdinger Handballerinnen wären. Vielleicht ist der Finder tatsächlich ein Fan der Mannschaft und erfreut sich nun am Anblick der Dressen. Dem sei aber gesagt: Viel schöner sind diese Trikots in Aktion, also wenn die SpVgg darin spielt. Aber als Optimist (der sogar beim ESC das deutsche Lied stets auf Platz 1 bis 5 tippt, aber das ist eine andere Geschichte) gehe ich davon aus, dass sich der Finder noch meldet. Ansonsten: Wir werden die Augen offen haben – ob im Fasching, auf dem Ballermann oder bei irgendeiner Motto-Party. Und außerdem gilt: Die Farbe Lila steht (außer dem FSV Steinkirchen) sowieso nur der SpVgg Altenerding.