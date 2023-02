Altötting fordert Altenerding

Von: Bernd Heinzinger

Auf geht’s, Mädels: Co-Trainerin Nicole Steinbrecher (l.) feuert die SpVgg-Handballerinnen an. © Christian Riedel

Zwei BOL-Duelle stehen in der Semptsporthalle an, und zweimal ist der Gast Favorit.

Altenerding – Den Schwung aus der starken Leistung beim Sieg in Freising wollen die Handballer der SpVgg Altenerding beim Heimduell gegen den TV Altötting mitnehmen. Anpfiff in der Semptsporthalle ist am Samstag um 18.30 Uhr.

Die Gäste sind als Landesligaabsteiger derzeit Dritter der Bezirksoberliga. Sie stehen damit zwei Ränge vor den Biber-Männern. Das Auswärtsduell verlor die Truppe von Trainer Peter Mesiarik mit einem Tor Unterschied, im Heimduell erwartet dieser erneut einen harten Kampf: „Wenn wir mit der Einstellung antreten wie letzte Woche, sollte was drin sein. Wir dürfen jetzt aber nicht einfach wieder zufrieden mit dem sein, was sie zuletzt geleistet haben.“

Im Kader gibt es leichte Bewegung: Severin Lößl kehrt wieder in den Kader zurück und verstärkt den Rückraum. Die Nachwuchskräfte Jakob Köhler und Tim Saalborn sind wieder dabei. Simon Rüdigers Einsatz entscheidet sich kurzfristig, ihn plagen Schmerzen am Finger.

Die erste Sechs der Altöttinger sei ziemlich robust und verfüge über viel Erfahrung, weiß Peter Mesiarik: „Gegen sie muss unsere Abwehr sehr kompakt stehen.“ Eine große Bedeutung komme dabei auf Quirin Huber zu: Er entwickelte sich laut seinem Coach zum absoluten Abwehrchef, auf seine Kommandos hören die Nebenleute.

Die Dritte empfängt um 14.45 Uhr den TSV Simbach 2 und könnte als Tabellendritte der Bezirksklasse Ost mit einem Sieg auf die direkt vor ihnen platzierten Gäste aufschließen. Auch die Zweite ist im Einsatz. Die Gäste vom SC Eching 2 (So., 13.15 Uhr) treten in der Bezirksklasse Mitte aber außer Konkurrenz an.

Kampf um Platz zwei

Auf das Duell um Rang zwei in der Bezirksoberliga der Frauen dürfen sich die Zuschauer am Samstag um 16.30 Uhr freuen. TV Altötting steht mit 16:4 Punkten nur aufgrund der mehr absolvierten Partien vor den Biberfrauen, die aktuell eine Bilanz von 13:3 haben. Trainer Andreas Mittermeier spricht von einer schönen Standortbestimmung seiner Truppe und zieht positive Aspekte aus dem Hinspiel. Da gewannen die Altenerdingerinnen mit drei Toren Unterschied.

Seitdem wurde allerdings der Kader Altöttings verstärkt. Neu dazu kam eine Landesligaspielerin, die gesamte Verantwortung steht daher nicht mehr auf TVA- Linksaußen Sarah Greilinger. Mit der souveränen Nummer eins der BOL-Torschützenliste hatte man bereits im Hinspiel große Probleme, sie traf elfmal: „Da müssen wir uns abwehrtechnisch etwas überlegen“, betont der Coach.

Verzichten muss er auf Selina Becker, die verletzungsbedingt bis zum Saisonende ausfällt. Auch Thea-Sophie Steinbrecher, Johanna Bauschmidt und Jessica Scherb fehlen gegen Altötting. Dafür soll Carina Ziegltrum auf Linksaußen aushelfen. Auf sie kommt besondere Verantwortung zu. Mittermeier: „Wir wollen das Spiel mehr in die Breite ziehen, da sollten die einstudierten Abläufe passen.“ Die Favoritenrolle sieht der Coach bei den Gästen.

Mit Erfahrung will die Zweite gegen die HSG Straubing einen Sieg einfahren (Sa., 20.15 Uhr) im Duell zweier punktgleicher (9:9) Mannschaften der Bezirksliga. Zuletzt stimmte die Altenerdinger Defensive nicht so recht. Hier wollen Kati Gottschalk, Grit Kschischow und Co. neue Stabilität reinbringen. In der absoluten Favoritenrolle steht die Dritte gegen das Bezirksklassen-Schlusslicht SC Eching (So., 18 Uhr). Hanna Obermeier hilft dabei fürs Tor aus. Ansonsten schickt Andreas Mittermeier eine Mischung aus Jugend forscht und Erfahrung aufs Feld. Marlene Mittermeier, Johanna Bauschmid oder Jessica Scherb wollen für zwei weitere Punkte sorgen.