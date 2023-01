Altöttings Jugend zielt besser

Gauvergleich: Dorfens Gauschützenmeisterin Gertraud Stadler (l.) und Gaujugendleiterin Daniela Kordick (r.) mit den Trainern und Betreuern sowie einem Großteil der Teilnehmer am Gauvergleichsschießen in Oberdorfen. © sta

Klarer Erfolg vor den Gauteams aus Erding und Dorfen – 40 Jungschützen am Schießstand

Oberdorfen – Der Schützengau Dorfen war Gastgeber für ein Jugendvergleichsschießen mit den Nachbargauen Altötting und Erding. Weil in diesem Jahr keine Bezirkspokale ausgeschrieben sind, war der Gaujugendkader Altötting auf der Suche nach einem Trainingsgegner, um den aktuellen Leistungsstand zu testen.

Die Verantwortlichen im Schützengau Dorfen setzen nach den Coronaunterbrechungen verstärkt auf die Jugendarbeit, und mit dem regelmäßigen Gaujugendtraining will man den Aufbau einer Gaujugendmannschaft vorantreiben. Somit waren Gaujungenleiterin Daniela Kordick sowie die Gautrainer Petra Müller, Claudia Schöttl, Gerhard Grasser und Luftpistolentrainer Günther Wegmann sofort bereit, sich dem Wettkampf zu stellen, und auch der Schützengau Erding war dabei.

40 Jungschützen aus den drei Gauen, darunter auch zwei Luftpistolenschützen aus Altötting, trafen sich in der Gauschießstätte in Oberdorfen. In der Schülerklasse waren 20 Schuss, in der Jugend- und Juniorenklasse 40 Schuss zu absolvieren. Die jeweils drei besten Ergebnisse der drei Klassen wurden für die Gaumannschaft gewertet.

Mit 2813 Ringen zeigten die Altöttinger eine starke Leistung. Der Gau Erding kam auf 2774 und Dorfen auf 2723 Ringe. Für die beiden Spitzenergebnisse sorgten dabei die beiden Schwestern Agnes Schmidtner (397) und Marie Schmidtner (394) Die besten Schützen für den Gau Erding waren Maria Schweiger (181), Andreas Erbeck (383) und Magdalena Krieg (380). Klassensieger im Gau Dorfen waren Sarah Hörmann (175), Viktoria Rädlinger (370) und Anna Reithmayr (377). sta