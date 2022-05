Am Sonntag zählt’s für Altenerding

Sasa Sukuvic (r.) und Azim Amani (l.) wollen in die Bezirksoberliga. © Christian Riedel

Entscheidendes Heimspiel um den Aufstieg gegen München-Forstenried

Altenerding – Das große Finale steht an. Die Basketballer der SpVgg Altenerding bestreiten am Sonntag, 15. Mai, das letzte entscheidende Spiel um den Aufstieg in die Bezirksoberliga. Anpfiff gegen den TSV München-Forstenried in der Sporthalle des Korbinian-Aigner-Gymnasiums (KAG) ist um 18 Uhr.

Auch wenn die Altenerdinger in den vergangenen drei Jahren kein Heimspiel verloren haben, kann nicht prognostiziert werden, wer in diesem Spiel Vorteile hat. Die Gäste aus Forstenried kommen mit einem Team, das sich stark auf die Abwehrarbeit konzentriert, aber auch im Angriff viele Optionen hat. Wie Altenerding können die Münchner Vorstädter auf ein ausgeglichenes Scoring zurückgreifen. Und auch Forstenried hat Bad Reichenhall besiegt. Dadurch haben die beiden Finalisten jeweils einen Sieg – und der Gewinner der Sonntagspartie steigt in dieser einfachen Hinrunde direkt auf.

„Es wird ein harter Fight“, kündigt SpVgg-Aufbauspieler Masi Amani an. „Jede einzelne Spielsituation ist bei so einem Spiel wichtig, und wir werden alles geben und dem Gegner nichts schenken“, ergänzt Kapitän Jonah Richardson. Die DNA der Altenerdinger heißt: „Niemals aufgeben.“ Das sie das beherzigen können, haben die Basketballer schon mehrmals gegen höherklassige und auf dem Papier stärkere Gegner bewiesen.

Die Altenerdinger setzen auf ihre druckvolle Verteidigung und den starken Teamgeist. Dank beidem wurden in der Vergangenheit schon einige verloren geglaubte Spiele noch gedreht. „Unsere Jungs haben viel durchgemacht in den beiden Corona-Jahren. Dadurch sind die zusammengewachsen. Der gesamte Kader ist mental stark, spielt athletisch und tough“, erklärt Headcoach Christos Takis Paraschidis. Zudem würden die Spieler die Schwachstellen der Gegner immer besser erkennen –und ausnutzen. „Wir sehen uns trotzdem als klarer Außenseiter, werden den Fight aber annehmen.“

Bei diesem Endspiel hoffen die Altenerdinger Korbjäger auf viele Zuschauer und eine tolle Atmosphäre. Die Sporthalle am KAG ist für das Publikum bereits ab 17 Uhr geöffnet. red