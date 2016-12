Amadeus-Hallentage: Landkreisteams müssen noch zurückstecken

Alle Mann dem Ball hinterher: Die U 9-Kicker des FC Moosinning (leuchtgrüne Trikots) schnappen sich das Leder vor ihren Kontrahenten vom TuS Bad Aibling. Letztere siegten aber 2:0 und bejubelten am Ende sogar den T urniersieg.

Jugendfußball

Altenerding - Startschuss in der Semptsporthalle: Die U 9- und U 17-Junioren machten am Dienstag den Auftakt der Amadeus-Juniorenfußballhallentage der SpVgg Altenerding. Bis zum 8. Januar wird – mit Ausnahme Silvester und Neujahr – durchgekickt.

Der erste Tag der 23. Amadeus-Juniorenfußballhallentage verlief reibungslos, denn alle 20 Teams waren ihrer Einladung gefolgt. Sportlich blieben die Landkreisvertreter etwas hinter den Erwartungen zurück, denn mit dem FC Moosinning bei den U 9- und der SpVgg Altenerding bei den U 17-Junioren schafften es nur zwei Erdinger Teams in die Halbfinals. Für den Sprung ins Endspiel reichte es aber jeweils nicht.

Beim U 9-Turnier blieb den heimischen Teams bis auf den FC Moosinning nur die Statistenrolle. Alle anderen sechs Erdinger Mannschaften scheiterten bereits in der Vorrunde. Für den FCM war in der Vorschlussrunde Endstation. Das Team von Trainer Sebastian Held musste sich dem SV Waldeck-Obermenzing mit 0:2 Toren beugen. Am Ende reichte es aber immerhin zu Platz drei. Turniersieger wurde der TuS Bad Aibling im Siebenmeterschießen. Die zahlreich erschienen Zuschauer auf der gut gefüllten Tribüne mussten ihr Kommen nicht bereuen, denn die Kinder begeisterten mit sehenswertem Fußball und stellten die Schiedsrichter vor keinerlei Probleme.

Auch bei der U 17 konnten die Landkreisteams nicht in die Entscheidung eingreifen. Beste Mannschaft war Gastgeber Altenerding, der im Halbfinale am ESV Freimann scheiterte. Im Endspiel triumphierte Phönix München, das einen 0:2-Finalrückstand noch in einen Sieg drehte.

Die beiden Schiedsrichter Georg Weber und Peter Mees zeigten starke Leistungen. Trotz mehrerer Undiszipliniertheiten einiger Spieler und Trainer hatten sie alles gut im Griff und sorgten für einen reibungslosen Turnierverlauf.

Ergebnisse und Tabellen:

U 9-Junioren

Gruppe 1

FC Moosinning - SpVgg Altenerding I 0:0

TuS Bad Aibling - SV Buch am Buchrain 3:2

SVE Berglern - FC Moosinning 1:2

SpVgg Altenerding I - TuS Bad Aibling 0:4

SV Buch am Buchrain - SVE Berglern 4:3

FC Moosinning - TuS Bad Aibling 0:2

Altenerding - SV Buch am Buchrain 1:2

TuS Bad Aibling - SVE Berglern 4:2

Buch am Buchrain - FC Moosinning 0:2

SVE Berglern - SpVgg Altenerding I 2:0

1. TuS Bad Aibling 13: 4 12

2. FC Moosinning 4: 3 7

3. SV Buch am Buchrain 8: 9 6

4. SV Eintracht Berlgern 8: 10 3

5. SpVgg Altenerding 1: 8 1

Gruppe 2

Hallbergmoos-Goldach - RW Klettham 3:0

SC Kirchasch - SpVgg Altenerding II 1:1

Waldeck-Obermenzing - Hallbergmoos 2:1

FC RW Klettham - SC Kirchasch 3:1

Altenerding II - Waldeck-Obermenzing 0:6

VfB Hallbergmoos - SC Kirchasch 5:0

FC RW Klettham- SpVgg Altenerding II 0:2

SC Kirchasch - SV Waldeck-Obermenzing 0:9

Altenerding II - Hallbergmoos-Goldach 0:3

Waldeck-Obermenzing - RW Klettham 3:0

1. Waldeck-Obermenzing 20: 1 12

2. VfB Hallbergmoos 12: 2 9

3. SpVgg Altenerding II 3: 10 4

4. FC RW Klettham 3: 9 3

5. SC Kirchasch 2: 18 1

Halbfinale

Bad Aibling - Hallbergmoos-Goldach 1:0

Moosinning - Waldeck-Obermenzing 0:2

Spiel um Platz 9:

SpVgg Altenerding I - SC Kirchasch 3:1

Spiel um Platz 7:

SVE Berglern - FC RW Klettham n.S. 4:6

Spiel um Platz 5:

Buch am Buchrain - Altenerding II 4:0

Spiel um Platz 3:

Hallbergmoos - FC Moosinning n.S. 1:2

Endspiel:

Bad Aibling - Waldeck-Obermenz. n.S. 6:2

U 17-Junioren

Gruppe 1

Phönix München - Oberhummel/Berglern 3:2

SV Marzling - DJK SV Altdorf 2:0

SB DJK Rosenheim - Phönix München 0:4

SC Oberhummel/Berglern - SV Marzling 2:4

DJK SV Altdorf - DJK SB Rosenheim 2:3

FC Phönix München - SV Marzling 3:1

Oberhummel/Berglern - DJK SV Altdorf 2:2

SV Marzling - DJK SB Rosenheim 2:2

DJK SV Altdorf - FC Phönix München 2:2

DJK Rosenheim - Oberhummel/Berglern 2:5

1. FC Phönix München 12: 5 10

2. SV Marzling 10: 7 7

3. Oberhummel/Berglern 11: 12 4

4. SB DK Rosenheim 7: 11 4

5. DJK SV Altdorf 4: 9 2

Gruppe 2

Viktoria München - SpVgg Altenerding 2:4

SC München/Süd - Günding/Bergkirchen 0:6

ESV Freimann - FC Viktoria München 3:0

SpVgg Altenerding - SC München/ Süd 7:0

SV Günding/Bergkirchen - ESV Freimann 0:2

FC Viktoria München - SC München/Süd 3:3

Altenerding - Günding/Bergkirchen 2:2

SC München/Süd - ESV Freimann 1:8

Günding/Bergkirchen - FC Viktoria Mü. 4:1

ESV Freimann - SpVgg Altenerding 1:1

1. ESV Freimann 14: 2 10

2. SpVgg Altenerding 14: 5 8

3. Günding/Bergkirchen 12: 5 7

4. FC Viktoria München 6: 14 1

5. SC München-Süd 4: 24 1

Halbfinale

FC Phönix München - Altenerding 3:0

SV Marzling - ESV Freimann 0:4

Spiel um Platz 9:

DJK SV Altdorf - SC München/Süd 3:0

Spiel um Platz 7:

DJK Rosenheim - FC Viktoria München 2:1

Spiel um Platz 5:

Oberhummel/Berg. - Günding/Berg. 3:1

Spiel um Platz 3:

SpVgg Altenerding - SV Marzling 0:2

Finale:

FC Phönix München - ESV Freimann 3:2

anh