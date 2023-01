Erdinger „Team Talent Frei“ triumphiert

Zehn Dart-Automaten wurden zum Glühen gebracht: Zwei Tage lang flogen die Pfeile in der Moosburger Schäfflerhalle. © Josef Fuchs

Über 250 Teilnehmer traten bei den insgesamt fünf Turnieren zum Saisonabschluss der Ampertal-Dartliga (ADL) an.

Moosburg/Erding – Dabei ging es teilweise hoch her, und die zehn E-Dart-Automaten in der Moosburger Schäfflerhalle wurden bis in die frühen Morgenstunden zum Glühen gebracht.

Erfolgreichster Teilnehmer war „Da Fighter“ alias Johann Würzinger vom „Team Talent Frei“ aus Erding, der in der abgelaufenen ADL-Saison schon bester Einzelakteur war. Beim abschließenden „Offenen Doppelturnier“ trug sich sogar ein Teamweltmeister von 2019 in die Siegerliste ein.

Unter der Leitung der Agentur „MB Sport Events“ wurde zum Auftakt ein sogenanntes „Kratzerturnier“ gespielt. Dies wurde zum teaminternen Duell zwischen „Da Reiti“ alias Christian Reiter und Würzinger, die in der Liga beide für das Erdinger „Team Talent Frei“ an den Start gehen. Platz eins ging diesmal an Reiter, der Würzinger erst nach 30 Runden bezwingen konnte.

Sahnten ab: Stefan Haller (l.) und Christian Reiter vom „Team Talent Frei“ aus Erding. © Josef Fuchs

Am zweiten Tag starteten dann die noch nicht so versierten Akteure aus den C- und D-Ligen der ADL in einem internen Turnier mit insgesamt 57 Teilnehmern. Am Ende setzte sich „Gummi“ alias Markus Hirnfurtner von „De Bämsa Au“ gegen „Määän“ alias Anton Wöhrl vom „DC Zolling 2“ durch.

Spannend ging es auch beim anschließenden Damenturnier zu. Da hatte sich „Nadl“ Natalie Pfeilschifter von den „Auer Deifen“ über die Trostrunde ins Endspiel gekämpft und rundete sich erst knapp mit 2:1 gegen Vroni Kirchisner ins Hauptfeld zurück, ehe sie mit 2:0-Sätzen gewann.

Parallel zum Damen-Wettbewerb wurde das letzte Pokal-Duell der ADL-Saison durchgeführt. Das Finale zwischen dem Serien-Champion „Team Talent Frei“ und „Multi Kulti“ aus Moosburg war mit 15:3 eine eindeutige Sache zugunsten des großen Favoriten aus Erding. Dessen Topspieler Würzinger, der es in der A-Liga-Saison der ADL auf eine sagenhafte Bilanz von 51:1 Siegen brachte, schien sich durch den Pokalsieg mit der Mannschaft erst warm geworfen zu haben. „Da Fighter“ beherrschte das 79 Teilnehmer umfassende Feld beim „Offenen Einzel“ klar, gewann alle seine Runden und besiegte im Finale Tim Scholz aus dem ADL-Team „De Wuid’n Au“ mit 2:1 Sätzen.

Beim abschließenden „Offenen Doppel“-Turnier belegte Würzinger zusammen mit Teamkollegen Marko Napp unter dem Namen „Denn sie wissen nicht, was sie tun“ den dritten Platz. Seine Ligakollegen Reiter und Alex Strigl zogen als „Team Talent Frei“ zwar ungeschlagen ins Finale ein, fanden dort aber im Duo „Ignatz und Opfa“ ihre Meister.

„Opfa“ Juri Kremer stand mit seinem ADL-Team „Multi Kulti“ im Pokalfinale und landete in der Saison-Spielerwertung hinter Würzinger auf Rang zwei. Sein Partner „Ignatz“ war kein geringerer als Michael Freilinger, der 2019 Teamweltmeister im E-Dart war. Damals fuhr der Sünchinger als krasser Außenseiter mit dem „All-Star-Team Niederbayern“, das auch die deutsche Mannschaftsmeisterschaft gewonnen hatte, nach Las Vegas und holte sensationell den Titel. Nun kamen „Ignatz“ und „Opfa“ über die Verliererseite, rundeten sich mit 2:1 zurück, um dann mit 2:0-Sätzen den Sieg zu holen.

Die besten Teams und Einzelspieler der ADL-Saison bekamen im offiziellen Teil der Veranstaltung ihre Preise von Stefan Stangl und Peter Reif überreicht. Die beiden ADL-Organisatoren freuten sich über eine rundum gelungene Veranstaltung auf tollem Niveau.

JOSEF FUCHS