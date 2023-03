Andreas März schreibt Uni-Geschichte

Von: Aleks Scharfe

Pool-Party: Nach einer tollen Abschlusszeremonie mit den Siegerehrungen sprangen Andreas März und das gesamte Teams inclusive Trainerstab mit den Siegershirts ins Wettkampfbecken, nur die Riesentrophäe blieb trocken. © Privat

Das Schwimm-Ass aus Wörth verhilft Queens University zum ersten Titel in der 1. Division

Wörth/Knoxville – Amerikas Schwimmsport-Fans blickten nach Knoxville. Hier, in Tennessee, fand das Conference Championship Meeting statt, an dem auch Andreas März teilnahm. Für den Wörther Studenten, der nun schon seit Dezember 2020 an der Queens University in Charlotte studiert und dort auch die hervorragenden Trainingsbedingungen genießen darf, stand der erste große Prüfstein nach dem Aufstieg in die Division 1 an: Beim Conference Championship Meeting wurde der alljährliche CCSA-Titel (Coastal Collegiate Sports Association) ausgeschwommen.

Nach monatelanger Vorbereitung auf diesen viertägigen Wettkampf galt es sich in der höchsten Liga der Universitätsbewerbe zu beweisen – und nach einem ersten Blick auf die Meldeergebnisse rechnete sich das Herrenteam der „Royals“ durchaus Chancen aus, vorne mitzuspielen. Jeder Einzelne im Team musste dafür um jede Hundertstelsekunde kämpfen und wertvolle Punkte für die Gesamtwertung sammeln.

Auch ungewöhnliche Maßnahmen wurden deshalb getroffen. So wurde nicht nur hart trainiert und die jeweiligen Einsätze taktisch abgewogen. Alle lieb gewonnenen aber bremsenden Bärte und Schnäuzer sowie sonstige dem Wasserwiderstand ausgelieferten Haare fielen dem Rasierer zum Opfer.

Andreas März (l.) und sein erfolgreiches Team. © Prrivat

März musste sich an Tag zwei direkt auf einer der härtesten Strecken beweisen: die 400 Yards Lagen. Der Vorlauf klappte mit einem sechsten Platz (3:55,32 Minuten) zur vollsten Zufriedenheit. Im abendlichen A-Finale konnte er sich sogar nochmals steigern, sodass am Ende ein fünfter Platz mit 3:52,83 Minuten herauskam.

Am nächsten Tag standen die 100 Yards Rücken auf dem Plan. Auch hier klappte der Vorlauf mit einer Zeit von 48,17 Sekunden und einem zweiten Platz nahezu perfekt. Für das Finale nahm sich der Rückenspezialist eine gute 47er-Zeit vor. Jedoch ging dieser Plan erst mal gründlich schief, denn März rutschte im entscheidenden Moment an der Rückenstarthilfe ab und verlor dadurch wertvolle Zeit. Er wendete als Letzter und versuchte alle nur möglichen Körner zu mobilisieren. In einer spektakulären Aufholjagd schlug er schließlich doch noch als Dritter an und rettete wichtige Punkte für die Teamwertung. Aber mit der gleichen Zeit wie im Vorlauf (48,17 Sekunden) war er alles andere als zufrieden. „Ich wollte einen besonders explosiven Start hinlegen und bin prompt weggerutscht, sodass mir der Startschwung voll verloren ging und ich bereits nach der Tauchphase eine Körperlänge hinten lag. Mir war sofort klar, dass ich alles aufbieten muss, um da noch halbwegs ranzukommen, was dank meiner starken Beinkicks dann auch noch einigermaßen geklappt hat. Aber die gute Zeit war halt futsch. Ich muss es abhaken und mich auf mein Hauptmeet konzentrieren.“

Das war dann am nächsten Tag die 200er-Rückenstrecke, auf der ohnehin sein persönlicher Fokus liegt. Er rechnete sich sogar Chancen auf einen Sieg aus. Dementsprechend konzentriert absolvierte er bereits den Vorlauf, bei dem er mit einer Zeit von 1:43,62 Minuten mit großem Vorsprung von fast einer Sekunde als Erster anschlug. Damit steigerte er nicht nur seine Bestzeit um fast zwei Sekunden, sondern holte auch den Meetrekord. Im Finale konnte er diese Zeit nicht mehr toppen (1:43,98 Minuten), dennoch dominierte der Wörther das Feld und gewann mit deutlichem Abstand Gold.

Insgesamt sicherte sich März’ Team mit 933,5 Punkten vor der Florida Atlantic University (795) den ersten CCSA-Titel in der Uni-Geschichte und setzten damit ein dickes Ausrufezeichen in der 1. Division.