Anspruchsvolle Generalprobe

Von: Helmut Findelsberger

Ab Samstagnachmittag wird es wieder ernst für den FC Schwaig (dunkle Trikots) © Christian Riedel / fotografie-ri

Vor der Kür die Pflicht, sprich vor dem Punktspielstart der Pokal.

Schwaig – Buchstäblich ganz Schwaig fiebert und werkelt dem Saisoneröffnungsspiel der Landesliga Südost am Freitag, 21. Juli, entgegen. Kein Geringerer als der Nachbar und Bayernliga-Absteiger VfB Hallbergmoos ist dabei um 19 Uhr in der NGL-Arena der Gegner.

Zuerst heißt es jedoch, die Generalprobe hinzukriegen. Bayernligist TSV Schwaben Augsburg ist an diesem Samstag um 16 Uhr in der dritten Runde der Qualifikation für den Toto-Pokal 2023/24 zu Gast. Die „Schwabenritter“ starten einen Tag später als die Schwaiger in den Ligabetrieb. Zum Auftakt in die sechste Saison in der Bayernliga Süd geht es für den letztjährigen Tabellensiebten zum Rückkehrer 1.FC Sonthofen. Es ist also für beide Teams der letzte Test angesagt.

Einer im Augsburger Team, in der Gegend noch gut bekannt, ist Matthias Ostrzolek. Der 33-Jährige konnte bei seinem Gastspiel in acht Begegnungen der vergangenen Rückrunde den Abstieg des VfB Hallbergmoos aus der Bayernliga auch nicht verhindern. Jetzt ist er wieder in Augsburg, wo er nach seiner Bochumer Zeit die Bundesliga-Karriere startete, nämlich beim FC Augsburg, ehe nach zwei Spielzeiten die Stationen Hamburg und Hannover folgten, ehe es noch nach Österreich zu Admira Wacker Mödling ging.

Bei Schwaben Augsburg ist Ostrzolek spielender Co-Trainer. Chef-Anweiser ist seit 2019 Janos Radoki, der sich unter anderem als Spieler und Trainer beim Zweiligisten Greuther Fürth einen Namen gemacht hat.

„Vor dem Ligastart die Generalprobe gegen so einen Gegner, das ist schon anspruchsvoll“, findet Schwaigs Spielertrainer Ben Held. „Und auch super, denn die Testspiele sind nicht so gelaufen, wie ich es mir vorgestellt habe.“

Vergangenes Wochenende waren die Schwaiger Kicker für vier Tage im Trainingslager in Südtirol, „und da waren auch fünf beruflich bedingt und zwei wegen Verletzung nicht dabei“, blickt Held nicht ganz so begeistert zurück. Mit dem großen Ganzen ist er aber durchaus zufrieden, „denn 23 Mann sollten reichen“.

Vierter und aktuellster Neuzugang ist Mirza Idrizovic. Der kam mit seinem Bruder aus Serbien zum Arbeiten nach Deutschland, „und er ist definitiv eine Verstärkung“, sagt FCS-Coach Held über den 28-Jährigen. Die Erwartungen für das Pokalspiel sind entsprechend. „Wer bei der Ligaeröffnung vor entsprechend großer Kulisse dabei sein will, der muss sich erst mal heute im Pokal zeigen“, stellt Held klar.

„Wir spielen diese Pokalrunden halt so weit wir kommen, und eine kleine Geldprämie gab und gibt es auch für jedes Weiterkommen“, sieht es Sportchef Wolfgang Lang ganz entspannt.