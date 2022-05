SC Auerbach: Der Verein mit den außergewöhnlichen Mitgliedern

Von: Dieter Priglmeir

Gratulanten und Geehrte (stehend, v. l.): SCA-Vorsitzende Claudia Joos, Katharina Härtl, Philipp Nötel, Bürgermeister Christian Pröbst, Vorsitzende Monika Schwarzbözl; (sitzend, v. l.) Christine Völkl, Hermann Huber, Josef Adelsberger. © Dieter Priglmeir

Der Ski-Club Auerbach dankt einem Visionär, einer Super-Sportlerin sowie dem schweißenden Kassier und Kameramann.

Auerbach – Hermann Huber wurde einmal „so richtig übern Haufen g’fahr’n“, erzählte Claudia Joos, als sie „einen der Größten im Ski-Club Auerbach“ mit der Goldenen Vereinsnadel auszeichnete. 60 Jahre ist er schon im Verein und nicht nur ein erfolgreicher Sportler (1964 Jugend-Inngaumeister im Skispringen), sondern Vollblut-Funktionär (36 Jahre Kassier, über 40 Jahre Sprungrichter) und Chefschweißer an allen Schanzen, der für seinen SCA „zigtausende freiwillige Arbeitsstunden“ leistete.

Als ihm Joos in der Jahreshauptversammlung die Nadel ans Revers heftete, standen alle Mitglieder auf und applaudierten. Es war der emotionale Höhepunkt der Ehrungen, die Joos und Monika Schwarzbözl vornahmen. Die beiden Vorsitzenden nahmen sich dafür sehr viel Zeit, denn offenbar ist der SC Auberbach nicht nur ein Verein von treuen, sondern auch außergewöhnlichen Mitgliedern, wie etwa Christine Völkl, die „Vollblut-Sportlerin“, die ebenso 40 Jahre im Verein ist wie Josef Adelsberger, Mundart-Chronist und als Marktrat ein steter Fürsprecher des Vereins.

Als „Visionär“ bezeichnete Joos Philipp Nötel, der auch schon 40 Jahre im Verein ist, 1993 den Head-Cup in der Alpinen Kombination gewann, Jugend- und Sportwart war und die SCA-Renngruppe geformt hat. „Auch ich habe mit dir bei minus 35 Grad am Gletscher gefroren und gelernt, dass der Außenski der Chef ist“, sagte Joos. „Philipp haben wir es zu verdanken, dass unsere DSV-Skischule gegründet wurde. Er hatte die Vision und Idee, dass der SCA sich durch das Prädikat hervorhebt.“

Seit 25 Jahren gehört Katharina Härtl dem Verein an. Sie sei nicht nur eine tolle Sportlerin, sagte Schwarzbözl und zählte unter anderen die vier Titel als Marktmeisterin auf. Sie sei auch sehr beliebt, sonst wäre sie nicht Sportlerin des Jahres im Markt Wartenberg geworden. „Sie ist auch noch gut drauf“, was die Après-Ski-Fahrt 2020 bewiesen habe, die sie mit Amelie Reiter organisiert hat. „Und sie ist up to date als unsere Social-Media-Beauftragte.“ Zudem habe Härtl auch noch die höchste Ausbildungsstufe, den DSV-Skilehrer, erklommen, sei nun im Lehrteam des SV Inngau und „unterstützt nun die Skikursleitung bei internen Fortbildungen“. Schwarzbözl herzte die Jubilarin ganz besonders.

Das hätten die beiden SCA-Chefs auch gern noch bei weiteren Ehrungen getan, die Mitglieder konnten aber nicht zur Versammlung kommen: etwa Florian Lenhart (25 Jahre im Verein), der 2003 das Rudi-Brauner-Gedächtnisspringen mit Schanzenrekord gewann. Oder Johann Sellmaier (40 Jahre Mitglied), der fünffache alpine Marktmeister. Sieben Mal hat Franz Gruber gewonnen, der „trotz seiner jahrelangen Auslandsaufenthalte in Australien und in Kanada“ seit einem halben Jahrhundert dem Verein treu bleibe, so Joos. Genauso lang ist auch Michael Heim schon im Verein, „1980 Münchner Meister im Skispringen und 36 Jahre in verschiedenen Ämtern für den SCA tätig“, wie Joos berichtete.

Die Vorsitzende verriet auch, woher sie die ganzen Daten hat: von Ehrenvorsitzendem Werner Limmer. Und sie verriet auch, wie der eingangs erwähnte Hermann Huber „über den Haufen gefahren“ wurde. Er hatte als Kameramann zahllose Rennen und Trainings gefilmt – und da sei es auch mal zum Crash gekommen. Joos: „War dann ne Nahaufnahme.“

Weitere Geehrte

25 Jahre: Laura Lugner, Andreas Scheuchenpflug, Johannes Scharf, Christoph Härtl.

40 Jahre: Ingrid Scharf und Hermann Engl.