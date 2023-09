Oliver Zeidler: Auf dem Weg zu Titel und Olympia-Ticket

Von: Dieter Priglmeir

Dominator im Viertelfinale: Oliver Zeidler aus Schwaig ließ der Konkurrenz in Belgrad bis dato keine Chance © Imago

Ruder-Weltmeister Oliver Zeidler aus Schwaig gewinnt Viertelfinale und äußert sich zur Sportmisere

Belgrad/Schwaig – Die erste Hälfte auf dem Weg zur Titelverteidigung ist getan. Ruder-Weltmeister Oliver Zeidler hat nach dem Vorlauf am Montag gestern sein Viertelfinale souverän gewonnen. Von Beginn an legte der 27-jährige Schwaiger gut 15 Meter zwischen sich und die Konkurrenz und ließ weder den stark eingeschätzten Neuseeländer Thomas Mackintosh noch dem Japaner Ryuta Arakawa eine Chance. Die beiden wahrten dennoch ihre Chance, während der große Kjetil Borch (Olympiasilber in Tokio) völlig einbrach. Zeidler demonstrierte einmal mehr seine Stärke. Am Freitag geht es im Halbfinale weiter. Er startet um 10.55 Uhr. Selbstläufer waren die bisherigen Rennen aber nicht, wie er im Interview mit unserer Zeitung betont.

Herr Zeidler, gehen wir zurück zum Vorlauf. Wann wussten Sie, dass Sie ein paar Körner rausnehmen können?

Ich hatte einen sehr schwierigen Vorlauf. Es war schon ein hartes Rennen. Ich bin aber sehr kontrolliert gefahren, konnte allerdings hinten raus nicht austrudeln lassen. Ich musste schon noch Druck ans Blatt bringen, um zu gewinnen. Man merkt, dass es um Olympiatickets geht. Da geben halt alle alles bis zum letzten Schlag. Und ich habe sicher dann auch das schwerste Viertelfinale erwischt. Mit dem Neuseeländer und Japaner hatte ich das halbe Teilnehmerfeld vom WM-Finale von Luzern. Und Kjetil wollte ich auch nicht unterschätzen. Es war klar, dass einer der vier A-Final-Kandidaten schon mal ausscheiden wird. Und ich wollte natürlich das Viertelfinale gewinnen, um mir eine gute Ausgangslage fürs Halbfinale zu verschaffen.

Das ist Ihnen gelungen. Wie geht’s weiter? Trainiert man in einer WM-Woche überhaupt noch?

Man geht jeden Tag aufs Wasser, macht dann ein paar kurze Sprints, aber von den Umfängen halt deutlich weniger als sonst. Das sind dann meistens nur zwei bis drei Runden, die man da fährt. Wir sind da nicht wirklich lange auf dem Wasser. Es geht nur darum, sich fit zu halten, ein gutes Bootsgefühl zu behalten und sich aufs nächste Rennen vorzubereiten.

Blicken wir nach vorne: Wer sind Ihre größten Konkurrenten?

Aus den Vorlaufleistungen ist das schwer abzulesen. Simon van Dorp, der Holländer, war sehr schnell, der Neuseeländer ist auch gut. Ansonsten haben wir einen Weißrussen, der unter neutraler Flagge eine der schnellsten Zeiten im Vorlauf hatte. Der Däne Sverri Nielsen ist auch ein starker Konkurrent, wie schon bei den letzten Weltcups, als er immer Zweiter hinter mir war. Ansonsten muss man schauen, was da noch passiert.

Wie genau studieren Sie die Konkurrenten? Kennen Sie deren Taktiken, oder schauen Sie nur aufs eigene Ruderblatt?

Wir haben die Konkurrenz schon analysiert. Wir fahren ja alle mit GPS. Da kann man die Daten der anderen eben auch auswerten. So siehst du dann auch, wo du Zeit gewonnen oder verloren hast. Du siehst auch, in welchem Teil der Strecke du mit der Frequenz runtergegangen bist, während andere da mehr gemacht haben. Das sind so die Sachen, die man machen kann, um die Konkurrenz zu studieren. Das kann auch den Ausschlag geben, wie man das nächste Rennen am besten gestaltet.

Sie sind der Titelverteidiger und Deutschlands einzige Medaillenhoffnung – wie gehen Sie mit dem Druck um?

Ich hab’s ja schon gesagt. Man merkt bei diesen Weltmeisterschaften, dass es um die Olympia-Tickets geht. Hier gibt’s extrem knappe Rennen, sogar bereits in den Vorrunden, um einfach eine Runde weiterzukommen. Von daher ist der Druck auch so schon groß genug. Ja, ich bin Titelverteidiger und so ein bisschen auch die einzige Medaillenhoffnung, aber das rückt jetzt ein wenig in den Hintergrund. Es geht gerade erst mal nur darum, das Olympia-Ticket zu bekommen, und dazu muss ich ins Finale fahren. Und das ist jetzt auf jeden Fall das große Ziel, und darauf konzentriere ich mich auch. Da geht’s weniger darum, was von außen erwartet wird.

Es gibt ja nicht nur das Ruder-, sondern auch das Fußball- und Leichtathletikdesaster. Ist Deutschland keine Leistungssportnation mehr?

Ich kann jetzt nur vom Rudersport sprechen, weil ich in den anderen Sportarten nicht drin bin. Aber es ist schon auffällig, dass wir uns in den letzten zwölf Jahren deutlich nach hinten entwickelt haben. Wir sind von der Rudernation zu einer Nation geworden, die fast an der Bedeutungslosigkeit kratzt. Wenn nicht Ausnahmeboote wie zum Beispiel die beiden Einer dabei wären, würde es zappenduster aussehen.

Woran liegt das?

Wir begeistern nicht genug junge Leute für den Sport. Wir verlieren zu viele Talente nach den U23-Jahren, weil wir sie dazu zwingen, an einen Stützpunkt zu ziehen. Diese Zentralisierung macht, glaube ich, einiges kaputt. Auch die nationale Konkurrenz.

Warum?

Einfach, weil Boote dann im Training schon gebildet werden. Die Trainer haben natürlich eine Idee, wer am Ende in welchem Boot sitzt. Dadurch wird aber Außenstehenden beziehungsweise auch Leuten, die man aktuell nicht so im Boot sieht, ganz unabhängig von der Leistung der Weg schon vorher verbaut. Allerdings ist der Leistungssport auch nicht attraktiv.

Warum?

Man muss schon sehr idealistisch sein und diesen Olympia- oder Weltmeistertraum haben, um sich dafür zu quälen, ohne dafür viel zu bekommen. Es gibt weder Aufmerksamkeit noch Reichtum. Ruhm oder Geld – das kann man in den meisten Sportarten komplett vergessen. Außerdem fehlt uns so ein bisschen die Mentalität, dieser unbedingte Wille, zu performen. Dieser Aufwand lohnt sich auf der einen Seite nicht, weil der Sport nicht angesehen ist. Auf der anderen Seite ist es dann halt auch schwierig, das jungen Leuten zu verkaufen, warum sie mit Leistungssport anfangen oder weitermachen sollten und was das Tolle eigentlich am Leistungssport ist. Uns fehlt einfach auch so ein bisschen Bezug dazu, dass man sich was erarbeitet und dass man auch stolz darauf ist, etwas erreicht zu haben.

Der DRV hat vergangenes Jahr Veränderungen angekündigt, um das Schiff wieder auf Kurs zu bringen. Merkt man da schon etwas davon?

Es wird immer sehr positiv gesprochen von Seiten des DRV, dass sich irgendwo was getan habe. Ich hab’s bisher noch nicht gesehen, muss ich ehrlich sagen.

Erstmals dürfen bei der WM wieder russische und belarussische Sportler teilnehmen. Wie beurteilen Sie das?

Im Rudern dürfen keine Mannschaftsboote teilnehmen. Das heißt, es gibt nur die neutralen Athleten in den Einern. An sich bin ich aus Loyalität zur Ukraine kein Fan davon, allerdings sollte man Sport und Politik versuchen zu trennen.

Aber?

Was ich sehr kritisch sehe, ist die fehlende Kontrollmöglichkeiten seit Ausbruch des Ukraine-Krieges. Seitdem wurden diese Sportler einfach nicht getestet auf verbotene Substanzen und Methoden. Und das ist natürlich schon sehr bedenklich. Am Ende gilt immer die Unschuldsvermutung, aber wie will man das überprüfen, wenn diese Leute in den letzten Monaten keinen einzigen Dopingtest hatten, während wir uns mindestens einmal monatlich dem stellen müssen – und das unangekündigt und zu jeder Zeit. Ansonsten finde ich es in Ordnung, dass diese Athleten hier starten dürfen. Das minimiert meiner Meinung auch das Risiko, dass es zu einem Boykott der Spiele von Deutschland kommt, weil man halt einfach den Vorgaben des Weltverbandes folgt. Das möchte ich auch so. Deswegen will ich eigentlich auch gar kein großes Thema aus der ganzen Geschichte machen. Ich glaube, der Worst Case wäre, wenn Deutschland die Spiele boykottiert und wir dann wieder mit leeren Händen dastehen.