Auf eine Halbe mit den Top-Schiris

Von: Wolfgang Krzizok

Wolfgang Krzizok ist stolz auf die erfolgreichen Schiedsrichter der Gruppe Erding. © Birgit Lang

Vor ein paar Wochen bin ich, zusammen mit einigen „alten Kameraden“ für meine 50-jährige Zugehörigkeit zur Schiedsrichtergruppe Erding geehrt worden.

Ich konnte es gar nicht glauben, dass schon so viel Zeit vergangen ist, seitdem ich damals, im Alter von 13 Jahren, die Schiedsrichterprüfung abgelegt habe. Mein Vater, damals Gruppenobmann, hatte mich überredet, die Prüfung abzulegen.

Es war eine aufregende Zeit – vor allem als Jungschiedsrichter, als man bei den Förderlehrgängen in der Sportschule Grünwald viele andere junge Kollegen kennengelernt hat. Einer davon war übrigens der demnächst scheidende BFV-Präsident Dr. Rainer Koch, dem ich auch heute noch freundschaftlich verbunden bin. Besonders aufregend war es, wenn wir die Bundesliga-Schiedsrichter treffen durften. Zum Beispiel Rudi Frickel, der 1976 als erster Referee ein Bundesligaspiel abbrach – Kaiserslautern gegen Düsseldorf – nach einem Flaschenwurf auf den Linienrichter. Er ist vor zwei Jahren gestorben, zu meinem Bedauern war nirgends ein Nachruf auf ihn zu lesen.

Später dann machten wir junge Schiedsrichter große Augen, wenn sich bei Fortbildungslehrgängen die bayerischen Bundesliga-Ikonen Max Klauser oder Aron Schmidhuber auf eine Halbe zu uns Youngster an den Tisch setzten und ganz locker mit uns plauderten. Am lustigsten fand ich damals den viel zu früh verstorbenen Manfred Amerell, der immer gut drauf war und eine Anekdote nach der anderen erzählte.

Ich hatte es damals als Unparteiischer bis zur 5. Liga geschafft und wäre um ein Haar in die 4. Liga aufgestiegen. Doch aus sehr fadenscheinigen Gründen wurde mir der Aufstieg verweigert, was mich so kränkte, dass ich keine großen Ambitionen mehr hatte und mich mehr aufs aktive Spielen beim FC Langengeisling verlegte.

Aber natürlich bin ich nach wie vor mit Leib und Seele Schiedsrichter. Und wenn ich sehe, wie erfolgreich die Burschen aus unserer Erdinger Gruppe sind, dann freut mich das ungemein. Wenn ich sehe, dass in der kommenden Saison Julian Schaub, Christian Schunke sowie Rico Spyra Landesliga pfeifen, und Manuel Müller in der Bayernliga, dann finde ich das überragend.

Am meisten aber freue ich mich über den Aufstieg von Wolfgang Haslberger in die 2. Liga – mit gerade mal 29 Jahren. Da ist auf alle Fälle noch was drin, denn er bringt alles mit, was ein Top-Schiri braucht. Sollte er mal in die 1. Bundesliga aufsteigen, was ich ihm von ganzem Herzen wünsche, dann würde ich mich sehr darüber freuen, wenn er sich irgendwann auf eine Halbe zu mir an den Tisch setzen würde. Zahlen tu ich.