Erste-Hilfe-Kurs: Taucher des TSC Barracuda üben für den Ernstfall

In guten Händen war das „Opfer“ während des Erste-Hilfe-Kurses. Es wurde sicher an den Beckenrand gezogen. © privat

„Einfach genial war der Erste-Hilfe-Kurs“, schwärmte Sabine Ziegler, Vorsitzende des TSC Barracuda. Dabei gab es für die Kursteilnehmer nicht nur trockene Theorie, vielmehr wurde auch der Ernstfall im Wasser trainiert.

Erding – Immer weniger Kinder lernen schwimmen. Fehlende Kursangebote und Corona haben die Situation noch einmal verschlimmert. Aber auch ein aktiver und geübter Taucher ist nicht vor einem medizinischen Notfall gefeit. Um auch zukünftig bestmöglich Erste Hilfe leisten zu können, entschied man sich beim Erdinger Tauchsportclub, einen Herz-Lungen-Wiederbelebungskurs-Kurs anzubieten.

Und auch geeignete Trainer waren schnell gefunden: Christian Kaiser, selbst aktiver Tauscher, Berufsfeuerwehrler und Rettungsassistent, brachte mit seiner lustigen Art die so oft schnöde Theorie praxisnah und „geschmückt mit Anekdoten“ rüber. „Das kann sich ja sonst keiner merken“, erklärt Kaiser, der mit seinem Humor die zehn Kursteilnehmer, alle aktive Taucher, mitreißen konnte. Retten, Erste Hilfe und die Anwendung eines Defibrillators – all das wurde realitätsnah und praxisorientiert vorgestellt.

Nach einem gemeinsamen Mittagessen ging es für die Teilnehmer dann gleich richtig los. Die Theorie möchte ja auch angewendet werden, und auch ein spontanes Reagieren will gelernt sein -schließlich kommt ein Notfall ja auch selten geplant. Und so war auch bei der Übung kurzfristige Überforderung zu spüren. Denn sich den perfekten Ablauf zu merken, ist schlicht nicht möglich, und durch äußere Faktoren lässt man sich meist noch mehr durcheinanderbringen.

Doch für Vorsitzende Sabine Ziegler ist es wichtig, trotzdem zu handeln. „Man macht vielleicht nicht alles richtig, aber es ist besser als nichts zu tun und wegzuschauen.“ Denn auch sie selbst sei nach einem Unfall bereits auf Erste Hilfe angewiesen gewesen und habe eine Sauerstoffzufuhr benötigt.

Für den Ernstfall gewappnet sind nun (vorne, v. l.) Monika Garhammer, Georg Schulze, Kursleiter Christian Kaiser, Jonas Kaiser sowie (hinten, v. l.) Jürgen Weißfahl, Claudia Huber, Praxiskoordinator Christian Krüger, Angelika Mertin, Sabine Ziegler, Georg Georgakos, Erwin Draczko, Thomas Ziegler und Felix Kaiser. © privat

Was macht man bei einem Unfall am Badesee? Oder wie geht man mit aufgebrachten Angehörigen um, die die Rettungsmaßnahmen stören? Und wie handelt man bei einem Verdacht auf Schlaganfall? (Kaiser: „Notruf absetzen und abwarten, bis der Rettungsdienst kommt“). Mit all diesen Situationen wurden die Taucher konfrontiert und die Reaktion auch im Nachgang besprochen.

Zum Abschluss eines lehrreichen Tages ging es dann endlich ins kalte Nass. Mit Vereinsmitglied und Taucher Christian Krüger koordinierte ein erfahrener Mann die Übungen im Wasser, während Kursleiter Kaiser von außen Anweisungen gab. Die „Opfer“ Jonas und Felix Kaiser ermöglichten dabei ein realitätsnahes und effektives Training der gelernten Inhalte. Nachdem diese erfolgreich an Land gebracht worden war, folgte die Reanimation. Aber auch ganz banale Einsätze wie das Anwenden der stabilen Seitenlage oder auch der richtige Ablauf der Rettungskette wurden noch einmal durchgeführt.

Ein Fallbeispiel blieb dabei besonders in Erinnerung: Während der Rettung einer vermeintlich ertrunkenen Person kam direkt der nächste Unfall hinzu, wodurch auch die Außenstehenden Helfer mit eingreifen mussten. „Alle Opfer haben überlebt“, schmunzelte die Vorsitzende.

Am Ende stand laut Ziegler ein absolut gelungener Übungstag, der nach dem durchweg positiven Feedback auch nächstes Jahr wieder stattfinden soll.