Erding Bulls: Auf zur Stampede

Von: Dieter Priglmeir

Vorbei mit Abstand halten – ab jetzt geht’s wieder rund im Städtischen Stadion. © EVL

Erding Bulls freuen sich auf den Start in der Regionalliga

Erding – Die lange Wartezeit ist vorbei. Diesen Samstag ist um 17 Uhr im Städtischen Stadion Erding Kick Off. Damit beginnt für die Erding Bulls die Regionalliga-Saison.

Im Jahr 2019 hatten sie ihren Aufstieg gefeiert, und dann war erstmal Sendepause. Aufgrund der Pandemie fand 2020 gar kein Ligabetrieb statt und 2021 lediglich eine verkürzte Ersatz-Saison. die die Bulls gerne vergessen – am liebsten gleich mit einem Auftaktsieg gegen die Regensburg Phoenix.

Die Oberpfälzer sind „gut, aber aus unserer Sicht sollten wir sie besiegen können“, sagt Bulls-Sprecherin Eva Lütcke, weist aber darauf hin, dass dies am Beginn der Saison aber immer schwer einzuschätzen sei. Sicher ist sie sich aber bezüglich des Liga-Favoriten: „Das ist ganz klar Landsberg X-Press – eine gut gewachsene Mannschaft, die hervorragende amerikanische Spieler dazu bekommen hat“.

Aber auch die Bulls haben sich vorgenommen, in der oberen Hälfte der Liga einen sicheren Platz zu erkämpfen, dazu erhalten sie Unterstützung durch vier Amerikaner, die alle schon länger in in Europa unterwegs sind. Terrence Shambry II (Quarterback), Adam Ceth Coronado (Strong Safety) und Martez LaRyan Reaves (Defense Line/Tight End) waren zuletzt bei Frankfurt Universe, das in der GFL 1 – das ist die höchste Liga in Deutschland – spielt. Der vierte US-Neuzugang Evidanio Quinones II (Cornerback) hat zuletzt in Polen gespielt. „Den Verein dort gibt es leider wegen der Pandemie nicht mehr“, erklärt Lütke.

Alle vier haben ihre Positionen auch in den Vorjahren schon gespielt, dürften also eine enorme Verstärkung sein. Zu verdanken sind die Wechsel Timm Fiege (Sportlicher Leiter und Head Coach) und Hans Eicher (Technischer Leiter), die als Scouts für die Erding Bulls unterwegs sind. „Es gibt auch viele Spieler, die sich direkt bei den Bulls bewerben, weil sie eine Season in Deutschland als Auslandserfahrung nützen können“, erklärt Lütcke. Die vier Neuzugänge unterstützen zudem die Trainer, neu ist Marlon Perez als Defense Coach. Lütcke: „Er hat langjährige Verbindungen zu den Erding Bulls und hat sich jetzt überzeugen lassen, als Coach mit einzusteigen.“

Wer übrigens nicht mehr so lange auf den Kick-Off warten will: Bereits um 13 Uhr spielen die Erding Bulls Juniors gegen die Straubing Spiders. evl/pir