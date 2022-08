Aufholjagd wird mit einem Punkt belohnt

Von: Wolfgang Krzizok

Keine Abwehrchance: Nationaltorhüterin Sandra Abstreiter muss den von Anna Kjellbin abgefälschten Puck zum 3:0 für Schweden passieren lassen. Auch Verteidigerin Marie Delarbre (l.) kann nicht mehr eingreifen. Jetzt sind wir uns bewusst, was wir können und wozu wir in der Lage sind. Franzi Feldmeier nach der Energieleistung gegen Schweden © IIHF

Die deutschen Eishockey-Frauen wussten am Samstagabend nicht, ob sie sich freuen oder traurig sein sollten.

Frederikshavn/Erding – Im WM-Gruppenspiel im dänischen Frederikshavn hatte das DEB-Team gegen Schweden in den letzten acht Minuten einen 0:3-Rückstand aufgeholt, um dann im Penaltyschießen zu verlieren.

Im deutschen Tor stand diesmal Sandra Abstreiter, Franzi Albl saß auf der Bank. „Es hat sehr viel Spaß gemacht – es war echt cool“, schwärmt die 24-Jährige, die eine großartige Leistung ablieferte. „Die Schweden haben sehr viel geschossen, aber ich denke, wir haben einen guten Job gemacht, haben gut vor dem Tor aufgeräumt und kaum Nachschüsse zugelassen“, betont Abstreiter. 0:0 stand es nach dem ersten Drittel. Dann zogen die Schwedinnen im zweiten Abschnitt auf 2:0 davon. Nach 47 Minuten fiel sogar das 0:3, das laut Keeperin Abstreiter „echt unglücklich war“.

„Die ersten zwei Drittel haben die Schwedinnen ziemlich Druck gemacht, aber wir haben körperlich und technisch gut dagegengehalten und hatten auch unsere Chancen“, sagt Bernadette Karpf, was ihre Sturmkollegin Franzi Feldmeier bestätigt: „Wir haben wirklich stark gespielt und nur kurz nach dem 0:2 ein bisschen nachgelassen.“

Nach dem 0:3 schien die Partie gelaufen, doch dann starteten die Frauen eine Aufholjagd und glichen durch drei Überzahltore von Nina Christof (53.), Nikola Eisenschmid (57.) und Tanja Eisenschmid – 42 Sekunden vor Schluss – zum 3:3 aus. „Das hätte wohl niemand mehr gedacht, dass wir noch drei Tore schießen, aber wir haben einfach weitergespielt“, sagt Abstreiter. „Das 1:3 war sehr wichtig, da haben wir dann den Spieß umgedreht und neue Energie geschöpft“, findet Karpf. „Wir haben unsere Überzahlmöglichkeiten genutzt und ein richtig gutes Powerplay gespielt, wobei uns die Spieldauerstrafe gegen die Schwedinnen schon in die Karten gespielt hat.“ Vier Minuten vor Schluss musste nämlich Lina Ljungblom nach einem üblen Check vorzeitig in die Kabine. „Da haben wir gezeigt, was wir können, und welches Potenzial wir haben“, stellt Karpf fest, die ein Sonderlob für die Keeperin hat: „Sandra war richtig stark und ein guter Rückhalt.“ Das bewies Abstreiter auch in der Verlängerung, als sie kurz vor Schluss einen Alleingang entschärfte. Im Penaltyschießen war das schwedische Team dann aber kaltschnäuziger und holte sich den Zusatzpunkt.

Für Tabea Botthof hat sich der Punktgewinn „mannschaftlich fast wie ein Sieg angefühlt“. Für die Verteidigerin war das Schweden-Spiel „ein riesiger Schritt in die richtige Richtung“. Das DEB-Team habe, „wie schon gegen Ungarn, auf einem hohen Level gespielt“. Nach dem 0:3 „waren wir wohl schon abgeschrieben, haben uns aber nicht aus der Ruhe bringen lassen, was ein riesiger Unterschied zum Ungarn-Spiel war“. Nach dem Scheitern in der Olympia-Qualifikation habe es bekanntlich einen Umbruch im Team gegeben. „Wir mussten uns erst finden, aber diese Partie hat viel dazu beigetragen“, glaubt die Abwehrspielerin. „Jetzt sind wir uns bewusst, was wir können und wozu wir in der Lage sind.“ Ähnlich sieht es auch Feldmeier. „Der Punkt war extrem wichtig. Das hätte keiner gedacht, dass wir noch aufholen – wir haben Charakter bewiesen“, freut sich die 23-Jährige. „Wir haben ziemlich viel aus dieser Partie mitgenommen.“

Nach dem gestrigen Ruhetag mit nur einer lockeren Trainingseinheit geht es heute um 15.30 Uhr gegen Tschechien. Dieses Team wurde in der Vorbereitung geschlagen, deshalb herrscht Zuversicht im DEB-Team. „Man könnte sagen, wir haben nur einen Punkt, aber noch sind sechs Punkte offen, und drei wollen wir gegen Tschechien holen“, sagt Botthof selbstbewusst.