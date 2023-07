Toto-Pokal: Die Favoriten tun sich schwer, aber setzen sich größenteils durch

Von: Sebastian Voichtleitner

Fair oder Foul? Vergebens forderte der Grüntegernbacher Moritz Greimel (unten) einen Elfer nach einer Abwehr des Forsterners Michael Simon (Nr. 8). FCF-Torwart Stefan Renauer sichert den Ball. © Hermann Weingartner

Die erste Runde im Toto-Pokal 2023/24 geht in dieser Woche über die Bühne. Der TSV Grüntergernbach sorgt derweil für eine Überraschung.

Landkreis – Zum Auftakt fanden am Dienstagabend vier Spiele mit Landkreis-Beteiligung statt – und die Favoriten taten sich zum Teil schwer.

SG Reichenkirchen – FC Türkgücü Erding 2:6 (0:2) – Nichts anbrennen ließ der klassenhöhere FC Türkgücü beim A-Klassisten Reichenkirchen und zog problemlos in die nächste Runde ein. Dabei zeigten sich Kan Cay (2), Ajdin Nienhaus, Deniz Sari, Yasin Cay und Mehmet Cay für die Treffer der Gäste verantwortlich, die bei konsequenter Chancenverwertung noch deutlich höher gewinnen hätten können. „Wir müssen einfach viel mehr Tore machen und vergeben viel zu viele Torchancen“, sagte Erdings Trainer Benji Tas nur bedingt zufrieden, zumal auch die beiden Gegentreffer zum 1:3 und 2:5 „mehr als unnötig waren“. Schon zur Pause lief das Spiel meist nur in eine Richtung, nämlich auf das Tor der Hausherren, weshalb es folgerichtig schon zur Pause 0:2 stand. Auch nach dem Seitenwechsel blieb das Bild unverändert. Bis auf die Anschlusstore durch Andreas Wegmaier und Maxi Wenhart gab es keine Antworten der SG.

SG Hörlkofen/Wörth – SpVgg Altenerding 0:1 (0:0) – Sehr spannend verlief das Duell zwischen der SG Hörlkofen/Wörth und dem Kreisligisten aus Altenerding, der mit einer verstärkten zweiten Mannschaft favorisiert in die Partie ging. Doch die zwingenderen Chancen hatte über die gesamte Spielzeit der A-Klassist, der es aber verpasste, eine dieser Möglichkeiten in Zählbares zu verwerten. SG-Trainer Lorenz Becker zeigte sich dennoch begeistert von seinen Mannen: „Meine Mannschaft hat ein tolles Spiel gemacht und den Favoriten am Rande einer Niederlage gehabt – ich kann der Team nur ein Riesenkompliment machen.“ Umso bitterer war die Entstehung des 0:1: Altenerdings Neuzugang Nessim Mahsas legte sich den Ball in der 82. Minute zum Freistoß zurecht, zirkelte den Ball aus 25 Metern ins rechte Eck und sorgte für das schmeichelhafte Weiterkommen der Veilchen.

TSV Grüntegernbach – FC Forstern 1:0 (1:0) – Mit einem knappen, aber verdienten Erfolg kegelte Grüntegernbach den Favoriten aus Forstern aus dem Wettbewerb. Für den neuen TSV-Übungsleiter Matthias Kurz ein verdienter Erfolg: „Vor allem im ersten Durchgang hat man keinen Klassenunterschied gemerkt, und wir hatten selbst die besseren Chancen.“ Erst knallte ein Schuss an die Latte, ehe Julius Tafelmaier in der 33. Minute für den goldenen Treffer sorgte. Im Anschluss traf Tafelmaier nochmals ins Forsterner Tor, doch der Schiedsrichter entschied auf Abseits. In Durchgang zwei übernahm dann der Kreisklassist das Kommando und wurde auch zwingender. „Doch meine Mannschaft hat aufopferungsvoll gekämpft und bis auf einen Lattenschuss der Gäste auch nichts Zwingendes mehr zugelassen – so geht der Sieg aus meiner Sicht auch in Ordnung“, resümierte Kurz.

FC Herzogstadt – FC Eitting 1:3 n. E. (1:1; 0:0) – Zum Favoritenschreck wäre fast der neu formierte FC Herzogstadt geworden, denn erst im Elfmeterschießen musste sich die Leininger-Elf dem Kreisligisten aus Eitting geschlagen geben. Aber der Reihe nach: Von Beginn an übernahmen die Gäste das Kommando, was für FCH-Pressesprecher Max Malterer abzusehen war: „Wir haben uns von Beginn an auf die Defensive konzentriert und so auch wenig Torchancen zugelassen.“ So dauerte es bis zur 63. Minute, ehe Florian Huber den Favoriten mit einem abgefälschten Schuss aus 16 Metern in Führung schoss. Doch Erding war um eine passende Antwort nicht verlegen: Neuzugang Marco Steinberg umlief nach einer Kopfballverlängerung im Anschluss an einen Freistoß aus der eigenen Hälfte den Eittinger Keeper und schob sicher zum Ausgleich ein. Ohne weiteren Treffer ging es dann zur Entscheidung vom Punkt. Hier zeigte sich der Kreisligist kaltschnäuziger, denn bei den Hausherren vergaben mit Steinberg, Luke Feuser und Florian Simmet gleich drei Schützen. Malterer war dennoch begeistert vom Auftritt seiner Truppe: „Wir haben uns gegen ein starkes Eitting super verkauft und sehen in jeder Begegnung Verbesserungen.“