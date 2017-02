Basketball – SpVgg Altenerding

von Dieter Priglmeir schließen

Altenerding – Die Basketballer der SpVgg Altenerding haben ihre kleine Siegesserie fortgesetzt. Nach dem 87:85-Krimi in Landshut war der Erfolg in der heimischen Knabenrealschule weit früher absehbar. Am Ende siegte Altenerding 93:73 gegen den TSV Plattling.

Dabei hatten die Niederbayern einen Blitzstart und führten 18:7, weil Topscorer Ahmed Scheikho, der am Ende 28 Punkte auf dem Konto hatte, mächtig aufdrehte. Allmählich kamen die Altenerdinger in die Gänge. Manuel Schnell räumte unter dem Korb auf und sorgte dafür, dass sein Team nicht mit zu großem Rückstand aus dem ersten Viertel ging (19:20).

„Im zweiten Abschnitt hat meine Mannschaft mit mehr Selbstvertrauen gespielt“, sagte Trainer Charles Marable. Sein Team dominierte in der Mitte, während Max Nothaas und Michael Gross ihre Schnelligkeit nutzten, um die Plattlinger Defensive zu überlaufen. So drehte die SpVgg die Partie und ließ den Vorsprung auf 40:33 anwachsen.

Der Zwischenspurt im dritten Viertel brachte die endgültige Entscheidung. Altenerdings Riesen waren die klaren Chefs unter dem Brett. Schnell und Chris Otto pflückten jeden abprallenden Ball aus der Luft. Das ermöglichte ihren schnellen Mitspielern leichte Fastbreaks. Die Plattinger Defensive war in dieser Phase völlig überfordert und mit dem 44:72 vor der letzten Pause noch gut bedient.

Im Gefühl des sicheren Sieges startete Altenerding etwas zu lässig in den Schlussabschnitt. Die Gäste bestraften dies sofort und kamen noch zu 29 Punkten. Letztlich reichte das aber nicht mehr, um den großen Rückstand noch aufzuholen. Altenerding schaukelte so den Sieg über die Zeit. Mit dem Erfolg über den Tabellenvorletzten hat sich die junge Altenerdinger Mannschaft auf Platz acht der Bezirksoberliga vorgearbeitet. Am kommenden Samstag geht’s zum TSV München Ost.

Punkte für Altenerding:

Groß 15, Krämer 2, Lachmann 10, Nothaas 14, Otto 8, Samanski 11, Schnell 24, Winkler 1 und Wolf 8.