Neues Duo an der Dorfener Seitenlinie– Kader wird jünger

Heiko Baumgärtner und Andi Hartl geben beim TSV den Ton an

Optimistisch geht der TSV Dorfen in die neue Fußball-Saison in der Bezirksliga Ost.

Dorfen – Die ersten Trainingseinheiten mit dem neuen Trainer-Gespann, Chefcoach Heiko Baumgärtner und Co Andi Hartl, haben die TSV-Kicker bereits absolviert. Erste Gelegenheit für die Fans, die Mannschaft zuhause zu sehen, ist am Samstag, 1. Juli, um 15 Uhr, beim ersten Test gegen den Nord-Bezirksligisten SV Nord München-Lerchenau. Den TSV verstärken vier Neue, drei Kicker haben Dorfen verlassen.

Vor dem Trainingsauftakt am Montag hat Heiko Baumgärtner „ein Kribbeln im Bauch“ verspürt, erzählte der neue TSV-Trainer. „Ich hatte ja zweieinhalb Jahre Pause. Das ist für mich sozusagen auch ein Neuanfang.“ Jetzt freut sich der Ebersberger auf seine neue Aufgabe in Dorfen. Dabei sei für ihn das Team nicht unbekannt, denn er habe „fast alle Spiele der Jungs in der Rückrunde gesehen. Das hat Spaß gemacht“.

Zuschauen sei das eine, aber im Trainingsbetrieb sei es nun wichtig, „dass ich die Spieler und die Spieler mich kennenlernen“, beschreibt Baumgärtner seinen Einstieg beim TSV. Die nächsten Wochen werde gut gearbeitet, verspricht er, um dann beim Saisonstart gleich „gut aus den Startlöchern zu kommen“. Der Coach erwartet nämlich „eine heiße Saison in einer schwierigen Liga“.

Die positiven Dinge wie die Spielstärke, die Baugärtner beim TSV schon gesehen hat, gelte es nun „weiter voranzubringen und zu forcieren“. Dann werde er „noch an ein paar Dingen ansetzen“, die der Coach aber vorerst noch für sich behalten will. Was in der neuen Saison erreicht werden kann und soll, „da haue ich jetzt noch nichts raus“.

Sehr positiv und ein „richtig gutes Zeichen“ sei, dass der Kader fast komplett zusammengeblieben ist. Und jetzt müsse man schauen, wie die neuen Jungs reinkommen. „Das sind alles „junge Kerle, wie der Dorfener Weg halt ist“, betont der neue Trainer. Im Kader mit 21 Feldspielern habe der TSV „eine gute Mischung aus erfahrenen und jungen Spielern, darunter zehn U21-Spieler. Das ist schon eine junge Truppe“.

Zur Rolle des TSV in der Bezirksliga Ost lässt sich Baumgärtner dann doch entlocken: „Wir müssen uns nicht verstecken, aber trotzdem schauen, wie wir reinkommen, und mit Verletzungen zu tun haben oder nicht“. Vergangene Saison wurde Dorfen Siebter. „Da werden wir versuchen, heuer einen Ticken besser abzuschneiden“, sagt Baumgärtner optimistisch.

Offene Baustellen sieht er nicht. Der TSV habe sich in der Breite noch verstärkt. Sorgen mache derzeit nur Sebastian „Tank“ Bauer, dessen Verletzung noch abgeklärt werde. Entwarnung gibt es dagegen bei Torhüter Alex Wolf, der ebenfalls an einer Verletzung laborierte, aber nun doch ins Training einsteigen könne.

Ein hundertprozentiger Dorfener ist der ebenfalls neue Co-Trainer Andi Hartl. Er übernahm für Benedikt Hönninger, der in der Rückrunde Co war und nun, nach seiner Verletzung, wieder als Spieler für den TSV aufläuft. Hartl hatte heuer seine aktive Fußballkarriere aus gesundheitlichen Gründen beenden müssen (wir berichteten). „Aber ohne Fußball geht’s nicht“, sagt er. Und so freut er sich riesig, „dass ich wieder bei den Jungs dabei bin. Und mit Heiko als erfahrenem Coach bin ich mir sicher, dass er mir den Einstieg in den Trainerbereich erleichtern wird“.

„Gerüstet und zuversichtlich“ könne der TSV also in die Saison starten, meint der Sportliche Leiter Markus Wetzel. „Die Hausaufgaben sind alle erledigt. Der Kader ist auf allen Positionen gut besetzt.“ Im Team habe man zehn U21-Spieler: „Das ist die Zukunft des TSV Dorfen.“

Den TSV verlassen haben Marco Zöller (pausiert aus beruflichen Gründen) und Torwart Florian Leins, der nach Tüssling gewechselt ist. Trainer Armin Feckl legt eine Fußball-Pause ein. Zum Kader dazugestoßen ist noch Yavuz Tenha (19) von der SpVgg Landshut, der schon mal in der Dorfener Jugend gespielt hat. In der Landshuter A-Jugend hat er in 18 Spielen 17 Tore gemacht. Neu ist auch Florian Sporrer (20) aus Neumarkt St. Veit, offensiv, pfeilschnell auf der Außenbahn. Und vom Kreisliga-Aufsteiger SC Moosen verstärkt Maxi „Hegga“ Bauer den TSV. Als Zweiter hinter Alex Wolf ist fürs Tor Valentino Mierschke (19) vom TSV Haag gekommen. Und sehr erfreulich sei auch, dass Abwehr-Routinier Timo Lorant noch eine Saison dranhängt. (Herman Weingartner)