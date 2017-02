Mini-Bulls bangen ums Viertelfinale

Flag Football – Bayerische Hallenmeisterschaft

Erding – Die U 13-Junioren der Flag Bulls können noch auf das Viertelfinale der bayerischen Hallenmeisterschaft hoffen.

Die Bulls beendeten zwar die beiden Spieltage mit einer ausgeglichenen Bilanz von fünf Siegen und fünf Niederlagen als Gruppenvierter. Da sich Landsberg X-Press trotz des am Ende fünften Platzes in der Erdinger Gruppe als Ausrichter automatisch für das Finalturnier der besten acht Teams qualifiziert hat, müssen die Flag Bulls nun warten, was in der zweiten Gruppe passiert. Nur der bessere Viertplatzierte ist im Finalturnier dabei.

Verdient hätten es sich die Erdinger nach zwei engagierten Spieltagen allemal. Sie hattten es in ihrer Gruppe mit den Feldkirchen Lions, den Fursty Razorbacks, Landsberg X-Press, den Munich Cowboys und den München Rangers zu tun. An jedem der beiden Runden wurde gegen jeden Gegner einmal gespielt, was sich als eine kräftezehrende Angelegenheit mit langen Spieltagen entpuppte – zumal für die Erding Bulls bis auf zwei Spieler eigentlich eine U 11-Mannschaft mit einigen Rookies auf dem Feld stand, die sich aber von keinem Gegner beeindrucken ließ.

Fegten die Flag Bulls in Fürstenfeldbruck die Lions noch mit 25:0 Punkten vom Feld, so mussten sie sich den körperlich überlegenen Razorbacks trotz eines starken Spiels 12:19 geschlagen geben. Die München Rangers konnten gegen die Flag Bulls in einem Spiel auf Augenhöhe erst eine Minute vor Ende den siegbringenden Touchdown zum 19:12 verwandeln. Gegen die Munich Cowboys verkauften sich die Erdinger anschließend unter Wert und verloren 6:27. Sie drehten aber in ihrem letzten Spiel am Ende eines langen Tages nochmal voll auf und besiegten den Landsberg X-Press deutlich mit 25:6 Punkten.

Damit startete das Team mit einer Bilanz von zwei Siegen und drei Niederlagen in den zweiten Spieltag in München. Im ersten Spiel zeigte sich Landsberg um einiges stärker als in der Vorwoche. Die Flag Bulls führten zur Pause lediglich 19:12. Kurz darauf stand es nur noch 19:18, ehe die Erdinger mit einem Safety und zwei Touchdowns jeweils mit Extrapunkt auf 35:18 davonzogen. Chancenlos waren die Bulls gegen die Razorbacks (12:41). Auch das dritte Spiel gegen die Lions erwies sich als wesentlich schwerer als in der Vorwoche. Nach dem Zwischenstand von 19:19 konnten die Flag Bulls das spannende Spiel am Ende doch noch mit 26:19 für sich verbuchen. Im anschließenden Spiel gegen die Cowboys lief das Team ständig einem Rückstand hinterher und musste sich am Ende 12:21 geschlagen geben.

Dass das letzte Match gegen die München Rangers das beste Spiel des Tages werden sollte, ahnten die Erdinger vorher noch nicht. Das Team um Headcoach Christian Mooshofer zeigte eine ehr konzentrierte Mannschaftsleistung und konnte den anfänglichen Tochdown zu Führung der Rangers noch in der ersten Hälfte ausgleichen. In der zweiten Hälfte brachte ein Touchdown und ein Extrapunkt des Brüderpaares Elias und Adrian Güther die 13:6-Führung. Anschließend wogte das Spiel hin und her. Elias Güther konnte einen Pass des gegnerischen Quarterbacks abfangen und das Angriffsrecht zurückerobern. In der Folge gelang dies den Münchner aber ebenfalls. Erst als Awankem McTashi einen weiteren Pass abfing, war der Erdinger Erfolg sicher.

Marc Kröner