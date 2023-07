Zwei Titel für Eisner

Von: Gabriele Gams

Sieg mit dem Zimmerstutzen: Anton Eisner (M.) gewann vor Harald Heinlein (l.) und Erich Huber. © Gabriele Gams

Über einen doppelten Titelgewinn bei den Bayerischen Meisterschaften konnte sich Anton Eisner von Buchenlaub Buch freuen.

Hochbrück/Erding – Sowohl im Einzel, als auch mit der Mannschaft stand er ganz oben auf dem Siegertreppchen.

Eisner war mit dem Zimmerstutzen für die Schimmelschützen Schildmannsberg am Start. Im Einzel errang er in der Herrenklasse IV mit 277 Ringen den ersten Platz und hatte damit sechs Ringe Vorsprung auf den Zweitplatzierten. Mit 91 und zweimal 93 Ringen schoss er einen sehr gleichmäßigen Wettkampf.

Und auch die Mannschaft mit Eisner, Walter Lagleder und Hans Zitzmann zeigte sich in toller Verfassung. Mit 820 Ringen holte sich das Trio in seiner Altersklasse den Meistertitel, mit sieben Ringen Vorsprung auf die FSG Ruhpolding.

Beim Gewehrschießen 100 m erreichte Eisner mit 277 Ringen den 14. Platz. Knapp die Top Ten verfehlte sein Kollege Franz Reiser von Buchenlaub Buch als Elfter mit der Luftpistole mit 354 Ringen bei den Herren V.

Eine tolle Leistung zeigte im LG Drei-Stellungskampf Alexandra Fink von Alt-Niederneuching, die bei der Meisterschaft für die SSG Sempt am Start war. Mit einem Gesamtergebnis von 582 Ringen wurde sie Fünfte bei den Schülerinnen. Drei Ringe fehlten ihr am Ende aufs Siegerpodest. Mit 190 Ringen im Knieanschlag startete sie in den Wettkampf. Es folgten im Liegendanschlag makellose 200 Ringe, nur drei Schülerinnen schafften diese TopLeistung. Mit 192 Stehend schloss sie ihren Wettkampf ab. Hier lief es zunächst mit 93 Ringen nicht ganz nach Wunsch, allerdings waren 99 Ringe zum Abschluss eine starke Leistung und rundeten ihren guten Wettkampf ab. Theresa Sedlmeir von Hubertus Finsing konnte sich in dieser Klasse mit 570 Ringen den 17. Platz erkämpfen.

Die Mannschaft der SSG Sempt mit Fink, Sedlmeir und Maximilian Holzner (Treu Bayern Kirchasch) lag am Ende mit 1634 Ringen auf dem 12. Platz.

Erich Bottesch von Hubertus Hörlkofen erreichte im Wettbewerb 25 m Pistole Auflage bei den Senioren III mit 281 Ringen den 10. Platz. In der gleichen Disziplin landete Rudolf Angermaier von Moosrösl Wörth mit 259 Ringen bei den Senioren V auf dem 17. Platz.

Anna Niedermair von Germania Notzing wurde im KK-Dreistellungskampf bei den Juniorinnen I mit 502 Ringen ebenso 17., wie Manuela Klobensteiner von Alt-Niederneuching bei den Damen I im KK-Liegendkampf mit 611,4 Ringen. Ebenfalls Plätze unter den besten 20 ihrer Klassen konnten sich Hendrik Kirchmann von Buchenlaub Buch und Benedikt Sedlmeir von Hubertus Finsing sichern. Kirchmann schoss mit dem Luftgewehr in der Schülerklasse und erreichte mit 193,0 Ringen den 17. Platz, Sedlmeir wurde mit 392,0 Ringen in der Jugendklasse Elfter.

Und auch mit der Luftpistole holten die Jugendlichen aus dem Landkreis gute Plätze. Jurai Reichel von Treu Bayern Kirchasch wurde mit 342 Ringen in der Jugendklasse Elfter, Quirin Brieger von Eichengrün Karlsdorf belegte mit 333 Ringen in der gleichen Klasse den 20. Platz. In der Jugendklasse weiblich gelangen bei ihrem ersten Start auf der Bayerischen Meisterschaft Lucia Reithmeier von den Falken Moosinning 303 Ringe und ebenfalls der 20. Platz. Bei den Juniorinnen II schoss Angelina Wolf von Hubertus Altenerding 336 Ringe und wurde 16. in ihrer Wertung.

Alle Ergebnisse gibt es unter www.bssb.de