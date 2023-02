Bayerischer Doppelmeister aus St. Wolfgang

Obenauf: Der Wolfganger Lukas Rimpfl siegte in der A-Jugend. © af

Freistil-Spezialist Lukas Rimpfl kann auch Griechisch-Römisch. Das hat er in Berchtesgaden bewiesen. Aber es war eine enge Kiste, eine sehr enge Kiste.

St. Wolfgang – Nachwuchsringer Lukas Rimpfl hat sich erstmals auch bei den bayerischen Meisterschaften im griechisch-römischen Stil durchgesetzt. Der Ringer des TSV St. Wolfgang gewann in Berchtesgaden die einzige Medaille für seinen Verein. Nach dem Erfolg aus der Vorwoche im Freistil holte er sich nun auch den Titel bei der A-Jugend bis 48 kg.

Rimpfl hatte es in seiner Gewichtsklasse mit Lukas Bittel aus Bamberg und Said Kaschijew aus Oberölsbach zu tun – zwei Ringer der Spitzenklasse. Im ersten Duell gegen Bittel fand der Wolfganger nicht recht in den Kampf und unterlag mit 2:7 Wertungspunkten. In der zweiten Runde hatte Rimpfl frei, und Bittel unterlag gegen Kaschijew mit 3:7.

Somit war für Rimpfl mit einem hohen Sieg gegen Kaschijew noch der Titel möglich. Mit schnellen beherzten Aktionen legte Rimpfl von Beginn an los und baute seine knappe Pausenführung bis zum Schlussgong auf 17:7 Punkte aus. Dadurch hatte er die meisten Wertungspunkte und beste Punktedifferenz der drei Konkurrenten.

Georg Scheffler vertrat als einziger bei den Männern die St. Wolfganger Farben und ließ in den Poolkämpfen bis 77 kg zwei Gegner hinter sich. Nur gegen den Mietrachinger Feilmeier unterlag er mit 2:5 Punkten und kämpfte somit um Bronze. Hier hielt er gegen den bundesliga-erprobten Nürnberger Michael Janot im Standkampf zunächst gut mit, unterlag aber in der Bodenlage und musste sich mit Rang vier begnügen.

In der C-Jugend landeten Florian Knaus (50 kg) auf Rang fünf und Vitus Eisenbarth (42 kg) auf Rang neun. Der in der Vorwoche im Freistil noch erfolgreiche Severin Attenberger konnte aufgrund einer Erkrankung in seiner favorisierten Stilart nicht antreten. af