Bayern-Gold für Maxi Dallinger

Von: Peter Stadler

Über Gold freut sich Maxi Dallinger. © sta

Der Lengdorfer Schütze siegte mit haushohem Vorsprung.

Hochbrück – Eine Goldmedaille gab es zum Auftakt der bayerischen Schützen-Meisterschaft für Maximilian Dallinger in der Disziplin KK 3x20 Herren. Er war einer von vier Isental-Schützen, die für die Landesmeisterschaften qualifiziert waren.

Dallinger hatte mit 593 von 600 Ringen im Vorkampf Platz zwei erreicht und war damit locker im Finale der besten Acht. Hierbei fangen alle wieder bei Null an. Bereits nach den 3 x 5 Schüssen im Kniend-Anschlag lag der Lengdorfer in Führung. Bei den drei Serien im liegenden Anschlag baute er seine Führung weiter aus. Nach den abschließenden zwei Serien stehend waren die Schützen auf den Plätzen sieben und acht ausgeschieden.

Mit Einzelschüssen ging es im stehenden Anschlag weiter. Dallinger lag zeitweilig mit fast acht Ringen Vorsprung in Führung, so dass die Entscheidung über Platz eins relativ früh gefallen war. Mit 463,8 Ringen sicherte sich der Kaderschütze den Titel.

Mit seinen Teamkollegen Stefan Obermaier (561 Ringe) und Florian Obermaier (537) reichten 1691 Ringe zu Platz fünf in der Mannschaftswertung. Auch mit dem Luftgewehr wurde das Trio Fünfter mit 1230,2 Ringen.

In der Disziplin LG Junioren I erreichte Alexander Obermaier (Isental Lengdorf) mit 404,2 Ringen in der Qualifikation sein erstes Finale bei Meisterschaften. In der ungewohnten Umgebung der Finalhalle wurde das Finale ausgetragen. Nach guter Leistung konnte er sich noch auf den siebten Platz vorkämpfen. Diesen Rang schaffte auch die Damenmannschaft von Isental Lengdorf mit 1230,9 Ringen. Daran waren Marie Christin Thurner (20. Platz/ 413,2 R.), Christine Zimmer (31./411,5) und Sophie Heiß (69./406,2 R.) beteiligt. In der Disziplin KK-100 Meter kam Florian Obermaier mit 292 Ringen auf Platz zehn.

Alle bisherigen Ergebnisse der Dorfener Schützen unter www.gau-dorfen.de.