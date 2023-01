Bayerns Drittbester, Deutschlands Zweitbester: Erdinger Weitschütze Felix Karpfinger räumt ab

Starker Doppelauftritt

Von Markus Schwarzkugler

Wieder mal Edelmetall abgeräumt hat Weitschütze Felix Karpfinger. Am verlängerten Dreikönigswochenende trat der Erdinger gleich zweimal in Freilassing an. Mit Bronze in der Bayerischen Meisterschaft der U 19 qualifizierte er sich für die deutsche Meisterschaft, bei der er sich am Ende sogar die Silbermedaille um den Hals hängen durfte.

Freilassing – Von seiner Leistung bei der Bayerischen im Weitenwettbewerb war Karpfinger, der für den SC Oberhummel antritt, nur halbwegs angetan, schließlich war er als Titelverteidiger angetreten. Doch diesmal feierte Johannes Michl vom SV Pocking einen Start-Ziel-Sieg. Seine Auftaktweite baute er kontinuierlich aus. Am Ende lag der Niederbayer mit 120,54 Metern klar vor Kilian Reschberger (116,19 m/EC Lampoding) und eben Titelverteidiger Karpfinger (113,47 m).

„Das hat jetzt nicht so hingehaut, wie ich es mir vorgestellt habe als Titelverteidiger. Aber es ist auch schwierig, weil du als solcher den Druck hast. Aber letztlich ging es mir vor allem um die Qualifikation für die Deutsche Meisterschaft“, sagte Karpfinger unserer Zeitung.

Und bei der Deutschen, „da war ich dann definitiv mehr zufrieden“. Mit 114,86 Metern – also einer besseren Leistung als zuvor bei der BM – schaffte er es auf Platz zwei. Seine Bestmarke legte er gleich im ersten seiner fünf Versuche hin. Auch hier siegte Michl (118,97), Dritter wurde Reschberger (108,85). Karpfinger gelang zumindest in diesem Fall eine Art Titelverteidigung, denn schon im Vorjahr war er Deutscher Vizemeister geworden. 2021 hatte er sogar Gold geholt.

Sein Gesamtfazit: „Nach der Deutschen kann ich auf jeden Fall zufrieden sein, Stockerlplätze sind immer was Schönes. Ich gönne jedem den ersten Platz. In Freilassing war alles gut organisiert.“ Angefeuert wurde Karpfinger dort übrigens von seinem Vater Robert und von seinem Weitschusstrainer Florian Kloiber.