„Wieder da, wo alles begann“

Von: Wolfgang Krzizok

Ist jetzt ein Gladiator: Ex-Nationaltorwart Dimitri Pätzold – hier ein Foto aus dem Jahr 2009 © Imago/Sven Simon

Einen echten Transfer-Hammer haben die Erding Gladiators gelandet.

Erding – In der neuen Saison wird der ehemalige NHL- und DEL-Spieler Dimitri Pätzold, der vor über 20 Jahren schon einmal das grün-weiße Trikot getragen hat, das Tor des Eishockey-Bayernligisten hüten.

Sie wollen „eine klare Nummer eins und einen jungen Torwart dahinter, der von ihm lernen kann“, hatten Gladiators-Teamchef Felix Schütz und Trainer Ales jirik nach der Trennung der beiden bisherigen Torhüter Christoph Schedlbauer und Thomas Hingel angekündigt. Der Junge ist die bisherige Nummer drei, der 21-jährige Patrick Mayer. Die Nummer eins ist jetzt der 40-jährige Pätzold, der einst als 17-Jähriger bei den Erding Jets in der 2. Liga im Tor stand. „Jetzt bin ich wieder da, wo alles begann, hat lange gedauert“, sagt er lachend. „Erding war ja meine erste Profi-Station.“

Geboren in Ust-Kamenogorsk (Kasachstan) kam Pätzold als junger Bursche nach Köln und wurde in der Saison 2000/01 an das „German Team“ in Erding ausgeliehen, wo Erich Kühnhackl Trainer und Franz Steer sein Co war. Das war der Startschuss für die tolle Karriere des Torhüters. Es folgten Engagements in der DEL, ehe es nach Nordamerika ging, wo Pätzold sogar einige NHL-Spiele für die San Jose Sharks bestritt. Und auch ein Spiel in der russischen KHL für Vityaz Chekhov steht in seiner Vita. Danach ging es wieder zurück in die DEL (Hannover, Ingolstadt, Straubing, Schwenningen, Krefeld), „nebenbei“ nahm er als Nationaltorwart an Weltmeisterschaften und Olympischen Spielen teil, ehe er zum EV Landshut in die DEL 2 wechselte. Dort war er vergangene Saison Torwartcoach, außerdem war er im Trainerstab der U16-Nationalmannschaft. „Das werde ich auch weiterhin machen, neben meiner Tätigkeit als Spieler“, erzählt er.

Auf der Frage nach seinem größten Erfolg sagt er, dass es den nicht gebe. „Es waren verschiedene Etappen und viele unterschiedliche, unvergessliche Erfolge“, betont der 40-Jährige. „Zum Beispiel, als ich gedraftet wurde, oder mein erster NHL-Einsatz, die DEL-Meisterschaft mit Köln oder die Olympia-Teilnahme.“

Der Weg nach Erding war beziehungsweise ist für Pätzold nicht weit, hier war immer schon seine „Homebase“. Er lebte lange in der Nähe des Stadtzentrums, ehe er vor ein paar Jahren nach Notzing umgezogen ist. Außerdem spielt er schon „ewig lange“ Tennis beim TC Erding.

„Zu Felix hatte ich ja immer schon Kontakt, zu Ales seit meiner Landshuter Zeit, und die zwei haben mich letzte Saison immer wieder mal angesprochen“, erzählt der 40-Jährige. Vergangene Saison habe er sich ein paar Spiele der Gladiators angeschaut, „und es war cool zu sehen, wie viel Interesse da ist“. Deshalb musste er letztlich nicht lange überlegen. „Die Leute hier wollen was bewegen, und ich habe mich dazu entschlossen mitzuhelfen.“ An dem Ort, wo seine Karriere vor 23 Jahren begann.