Zwei Leistungsträger weg, Kanadier kommt

Von: Wolfgang Krzizok

Sebastian Busch beendet seine Laufbahn. © Christian Riedel / fotografie-ri

Die Erding Gladiators basteln weiter am Kader für die neue Saison.

Erding – Der Eishockey-Bayernligist hat mit mit dem Kanadier Cheyne Matheson die zweite Ausländerstelle im Team neben Tomas Plihal besetzt. Allerdings haben auch zwei Leistungsträger den Club verlassen: Sebastian Busch und Roni Rukajärvi.

Der 29-jährige Finne Rukajärvi, der bei den Gegner aufgrund seiner knallharten und platzierten Schlagschüsse gefürchtet war, hatte als Verteidiger in den zwei Jahren in Erding 67 Scorerpunkte in 65 Spielen gesammelt. Da seine Tochter in die Schule kommt, ist Rukajärvi mit seiner Familie in seine Heimat Finnland zurückgekehrt.

Der 30-jährige Busch wird dagegen seine Laufbahn beenden, in erster Linie aus beruflichen Gründen. Der Langengeislinger hatte seine erfolgreichste Zeit beim Zweitligisten Bayreuth. Bevor er zu seinem Heimatverein Erding zurückkehrte, spielte er noch ein Jahr beim EV Landshut in der DEL2. Nicht zuletzt in Über- und Unterzahl war der spielerisch starke Mittelstürmer zwei Jahre lang ein absoluter Leistungsträger bei den Gladiators. In den beiden letzten Bayernliga-Spielzeiten verzeichnete „Buschi“ in 67 Spielen stolze 94 Scorerpunkte.

Roni Rukajärvi kehrt zurück nach Finnland. © Wolfgang Krzizok

Die Lücke, die Busch sicherlich hinterlässt, soll der kanadische Neuzugang füllen. Nach seiner Ausbildung im Heimatverein, den Wheatley Sharks, spielte der 31-jährige Matheson bei den Leamington Flyers. Anschließend ging es von 2012 bis 2016 über die nordamerikanische Grenze zum New England College, mit 86 Scorerpunkten in 87 Spielen. Den Sprung über den Teich wagte er zur Saison 2016/17 und heuerte beim belgischen BeNeLiga-Team Liege Bulldogs an. Dort verzeichnete er die meisten Punkte der Liga (75) in 2017/18 und die meisten Tore (35) in 2018/19. In der Saison 2019/20 folgte ein Jahr in Schweden in der 3. Liga bei Kiruna AIF. Auch hier war er Leistungsträger und erzielte 33 Punkte in einer abgekürzten 26-Spiele-Corona-Saison.

Mathesons erste Station in Deutschland war beim Nord-Oberligisten Diez-Limburg, dort sammelte er in 66 Spielen 109 Scorerpunkte. Zuletzt stand der Kanadier beim Süd-Oberligisten Deggendorf unter Vertrag, wo ihm in 59 Spielen 64 Punkte gelangen.