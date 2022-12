Bei Trisport Erding läuft’s

Vorstand und Gründungsmitglieder blicken auf 30 Jahre Trisport zurück (hinten, v. l.): Martin Schönfelder, Christian Fuchshuber, Sirko Papperitz, Winfried Kretschmer, Bernd Grimm, Franz Groß, Ottilie Freund, Jürgen Feyerabend-Syré, (vorne, v. l.) Florian Leimbeck, Pius Schwarzenböck und Simone Blumoser. © Caroline Cornfine

Auf drei Jahrzehnte blickt der Verein Trisport Erding zurück.

Erding – 30 Jahre ist es nun her, dass aus einer Idee – beziehungsweise eher aus einem Gefühl – einer Handvoll Sportverrückter etwas ganz Großes wurde: der Trisport Erding e.V. wurde geboren. Die Vision eines Triathlonvereins startete zunächst als Triathlonabteilung unter dem Dach des TSV Erding. Sieben Jahre später wurde Trisport Erding als eigenständiger Verein gegründet.

Dabei war der Triathlonsport gar nicht mal das Hauptaugenmerk des Vereins, sondern der Ausdauersport an sich. Es gab auch noch gar nicht so viele Triathlon-Wettkämpfe, sodass das Laufen im Fokus stand.

„Unsere langen Osterläufe werde ich nie vergessen“, erinnert sich Ilka Rathje-Kübler, die 1992 mit ihrem Mann nach Erding gezogen war und über die Suche nach einer Laufgruppe auf Winfried Kretschmer und Alfred Dünhuber stieß. „Die Läufe gingen in mehreren Runden um unser Haus. Dort stand auch die Verpflegung mit Tee. An den Wochenenden fuhren wir zum Trainieren gerne in die Jachenau zur Hütte von Winfried Kretschmer und Ottilie Freund. Winfried war von Anfang an der Visionär – ohne ihn gäbe es den Verein nicht“, sagt Rathje-Kübler. Kretschmer ist neben Rathje-Kübler, Freund, Bernd Grimm, Günther Emmer, Robert Wimmer, Matthias Neumayr und Karl Pfeiffer Trisportler der ersten Stunde.

Irgendwann kam die Idee auf, einen eigenen Triathlon zu veranstalten. „Die Anmeldungen kamen per Post zu mir. Irgendwann hat mich mein Postbote gefragt, ob ich Kettenbriefe verschicke, das wäre nämlich illegal“, erzählt Rathja-Kübler lachend. Die erste Veranstaltung fand damals noch am Wörther Weiher statt. Sponsoren gab es kaum welche, „nur Dellermilch aus München“, erinnert sich Emmer. Also gab es im Ziel für die Teilnehmer hauptsächlich Milchprodukte. „Und für die Siegerehrung mussten wir erfinderisch werden“, erzählt Rathje-Kübler. „Wir wollten unbedingt etwas vorweisen, deshalb haben Winfried und ich die Schilder von Pokalen, die wir selbst mal gewonnen hatten, abgemacht und neue darauf angebracht.“

Mit den Jahren wurde die Veranstaltung immer größer und zog irgendwann vom Wörther an den Kronthaler Weiher und damit in die Erdinger Innenstadt. Und je größer ein Event wird, desto wahrscheinlicher werden Pleiten, Pech und Pannen.

„Einmal, das war noch in den Anfangsjahren in Erding, hatten wir am Freitagvormittag vor der Veranstaltung noch keine Genehmigung vorliegen, die aber nach einigen hektischen Telefonaten dann doch noch rechtzeitig eintraf“, denkt Kretschmer zurück. „Das zweite war ein Starkregen kurz vor dem Start, und die Wasserwacht sagte: Start unmöglich! Ein Anruf bei den Fluglotsen am Flughafen hat dann ergeben, dass die Wetterfront bald durch sein würde. So war es dann auch, und bald konnte regulär gestartet werden.“

Doch die großen Sportveranstaltungen, der Stadttriathlon im Juni mit bis zu 1500 Athleten und der Stadtlauf im September, sind nur ein Teil dessen, was den Verein ausmacht. Neben einem aktiven Vereinsleben mit zahlreichen Trainingsangeboten, Workshops, Winterschwimmen, offenen Lauftreffs und Laufeinsteigerkursen (auch für Nichtmitglieder), gemeinsamen Wettkämpfen und Feierlichkeiten steht Trisport Erding für sein soziales Engagement. Von Spendenläufen für die Tafel und Ukraine-Hilfe, die maßgeblich die TriKids des Vereins organisieren, über Weihnachtspackerl für den Fendsbacher Hof, Christbaumversteigerungen oder die Aktion „Aufrunden“, bei der über die Startgelder beim Triathlon Spenden unter anderem für die Brücke Erding gesammelt werden. „Sport, Soziales und Kultur – das ist die DNA des Vereins“, fasst Kretschmer zusammen.

