Beim FC Fraunberg läuft alles rund

Verein ist sportlich und finanziell auf einem guten Weg – Fünf neue Ehrenmitglieder

Fraunberg – Ehrungen für verdiente Mitglieder standen im Mittelpunkt der Jahreshauptversammlung des FC Fraunberg. Besonderen Applaus bekamen dabei die fünf neuen Ehrenmitglieder Alois Ascher, Annemarie und Georg Atzberger, Paul Egger und Patricia Hess.

Vorsitzender Manfred Angermaier hob die kleinen Taten und Gesten der neuen Ehrenmitglieder hervor: „Der Verein konnte immer auf deren Hilfe zurückgreifen, ohne Betteln und Bitten haben sie geholfen und angepackt, keiner suchte die große Bühne oder das Rampenlicht. Im Hintergrund und über einen langen Zeitraum wirkten sie. Ein funktionierendes Vereinsleben und die Gesellschaft waren Antrieb, sich im Verein zu engagieren.“

Fußballchef Hannes Lex ließ die Saison Revue passieren. Er stellte den 3. Platz der 1. Mannschaft, hinter den beiden „Überfliegermannschaften“ SpVgg Altenerding und FC Türkgücü Erding, heraus und freute sich, dass die Fraunberger auch in der laufenden Saison in der Spitzengruppe der A-Klasse rangieren. Erfolge werden auch von der Zweiten erwartet. Eine hohe Trainingsbeteiligung und ein niedriger Altersdurchschnitt stimmen die Verantwortlichen positiv. Mehr als zehn Nachwuchsspieler seien in den beiden letzten Jahren zu den Erwachsenen gewechselt. Mit Franz Kunisch und Anne Eschbaumer kann der Verein zwei Schiedsrichter vorweisen, weitere Unparteiische würden aber dringend gesucht.

Der Fußballnachwuchs braucht dringend weitere Betreuer und Trainer, wie die beiden Jugendleiter Tobias Haider und Michael Vogler betonten. Bei der Fußballjugend wird eng mit der SG Reichenkirchen zusammengearbeitet. Bis zur C-Jugend gibt es ausschließlich mit dem Nachbarverein Spielgemeinschaften. Bei B- und A-Jugend ist auch der TSV Wartenberg mit im Verbund.

„Beneidenswerte Platzverhältnisse hat der FC Fraunberg dank der neuen Bewässerungsanlage“, wie Martin Angermaier als Verantwortlicher der Außenanlagen berichtete. In Zusammenarbeit mit Gerd Fischer, der vor Ort die Niederschlagsmengen erfasst, wird die Beregnungsanlage tagesaktuell via Handy-App eingestellt.

Michael Westermaier berichtete von der Tischtennisabteilung. Die vier Herrenmannschaften konnten das Minimalziel Klassenerhalt erreichen. Für die aktuelle Saison konnten aus Personalgründen nur noch drei Teams gemeldet werden. Allerdings freut sich Westermaier über zahlreiche Beteiligung beim Jugendtraining. Er und Jugendleiter Manfred Gschlößl könnten aber Verstärkung bei der Betreuung der Kinder gebrauchen.

Der FC Fraunberg bietet zweimal wöchentlich Gymnastikkurse an. Dienstag um 18.30 Uhr und Donnerstag um 19.30 Uhr dürfen Interessierte, auch ohne Anmeldung, gerne zur Schnupperstunde vorbeikommen.

Nach dem Kassenbericht (siehe Kasten) erläuterte der Vorsitzende, dass das erklärte Ziel die Resttilgung des Darlehens von 2003 sei. Nach reger Diskussion wurde eine moderate Erhöhung der Mitgliedsbeiträge bei einer Gegenstimme beschlossen. Der 2013 eingeführte Aktivenbeitrag von 30 Euro für Erwachsene und 18 Euro für Jugendliche blieb unangetastet. Der Vorsitzende erklärte, dass er zuversichtlich und überzeugt sei, bis 2026 das Restdarlehen vollständig tilgen zu können.

Dafür werden auch die in einer Zukunftsplanung besprochenen Aktivitäten sorgen, wie Umrüstung auf LED und auch eine mögliche Photovoltaik-Anlage mit Speichermöglichkeit (Akku).

Neu in Planung ist eine weitere Abteilung. Uwe Rauchfuß aus Maria Thalheim stellte Wandern und Schneeschuhwandern den Mitgliedern vor. Jetzt im Herbst und auch im Winter würden Schnupperkurse angeboten. Bei angemessenem Zuspruch können sich die Verantwortlichen durchaus vorstellen, eine Wanderabteilung im Verein zu gründen.

