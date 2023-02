Viel Spaß auf und neben dem Platz

Von: Dieter Priglmeir

Teilen

Alles im Blick hat Adrian Hahn (Nr. 6), einer der beiden Trainer des FC Inning. Hier beobachtet er einen Kopfballtreffer von Darjo Cancar (Nr. 14) im Spiel gegen Fraunberg. © Dominik Findelsberger

Auch in der neuen Saison werden Manuel und Adrian Hahn Spielertrainer des FC Inning sein.

Inning – Das bestätigte 2. Abteilungsleiter Christian Fenk. Thomas Greimel werde weiterhin Trainer der zweiten Mannschaft sein. „Wir sind mit allen drei Trainern sehr zufrieden und wissen ihre Arbeit zu schätzen. Wir sind überzeugt davon, dass sie die Mannschaften weiter nach vorne bringen. Die Chemie zwischen Abteilung, Trainer und Mannschaften stimmt“, so Fenk weiter.

Das bestätigte auch Manuel Hahn: „Die Zusammenarbeit ist sehr gut. Wir haben hier eine hervorragende Basis.“ Er freue sich, dass der Verein weiter auf ihn und seinen Bruder setze, „und mit Thomas, dem Trainer der Zweiten, harmonieren wir auch super“. Den FCI-Kader bezeichnete der Spielertrainer als „riesengroßen tollen Haufen, mit dem man auch neben dem Platz viel Spaß hat. Das sieht man auch an unseren Ausflügen. Wir gehen gemeinsam Skifahren, und die Spielerfrauen sind auch immer mit an Bord.“

Trainingsauftakt ist am 14. Februar. „Das erste Highlight ist dann gleich unser Testspiel gegen die BSG Taufkirchen“, erzählt Manuel Hahn. „Das zweite ist dann unser Trainingslager von 15. bis 19. März am Gardasee.“

Ganz hat Hahn die Chance auf den Aufstieg in der A-Klasse 8 noch nicht aufgegeben. Mit vier Punkten Rückstand auf Platz zwei habe es der FCI nicht mehr selbst in der Hand, „aber wir wollen schon nochmal hinschmecken“, betonte er. Oder dann eben in der kommenden Saison einen neuen Versuch wagen. Personell ändert sich beim FCI nichts.

Weitere Testspiele:

Sonntag, 26. Februar, 15 Uhr gegen die SpVgg Eichenkofen; Sonntag, 5. März, 15 Uhr gegen den SV Oberhaindlfing; Sonntag, 12. März, 15 Uhr beim TSV Au