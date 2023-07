Vor 50 Jahren flog der erste Ball

Von: Wolfgang Krzizok

Sehenswert: Das neue, schmucke Clubhaus des Golfclubs Erding-Grünbach, mit einer großen Terrasse (Foto oben), ist im Jahr 1989 errichtet worden und gilt als gemütlicher Treffpunkt. © Hans Seeholzer

Ein halbes Jahrhundert alt wird der Golfclub (GC) Erding-Grünbach.

Grünbach – Eine knappe Woche lang wird der Verein ab morgen seinen 50. Geburtstag feiern, wobei auch Nichtmitglieder eingeladen sind (siehe Kasten).

„Von den Anfängen inmitten der Hügellandschaft östlich von Erding, zwischen Wäldern und Feldern, ist der Grünbacher Golfplatz ein landschaftliches Kleinod“, sagt Vizepräsident Jens Hassler. „Aber bis dahin war ein weiter Weg.“ Golf wurde in Erding schon bald nach Kriegsende gespielt, als nämlich die Amerikaner auf dem Gelände des Militärflughafens, neben der Rollbahn, einen Neun-Loch-Golfplatz einrichteten.

Hier spielte sich auch ein Teil der Vorgeschichte des GC Erding-Grünbach ab. Eine Reihe junger Erdinger war fasziniert von diesem Sport. Einer von ihnen war Hans Kofler „Er hing da als Bub immer am Zaun“, weiß sein Sohn Korbinian. „Da hat er sich dann als Caddie etwas Taschengeld verdient und durfte es auch selbst probieren.“

Bald hatte sich ein harter Kern um Hans Kofler herausgebildet, der sich zum Ziel gesetzt hatte, selbst einen Golfclub zu gründen. 1966 ergab sich die Möglichkeit, auf dem amerikanischen Golfplatz in Dachau als Gäste Spielrecht zu erlangen. Und so wurde der Golfclub Erding-Dachau gegründet, aus dem später der Golfclub München-Dachau entstand.

Aber der Wunsch nach Unabhängigkeit reifte bei den Erdingern schnell. Drei Gruppen gingen auf die Suche nach einem geeigneten Gelände, bis sie 1972 in Grünbach fündig wurden. Daraufhin verließen 15 Golfer den Dachauer Club mit dem Ziel, einen Erdinger Golfclub zu gründen.

Bis zur Gründungsversammlung war aber noch harte Arbeit zu leisten: Unter anderem mussten Geldmittel beschafft und ein Pachtvertrag mit dem Grundstückseigner abgeschlossen werden. Schließlich wurde ein 30 Hektar großes Gebiet gepachtet, auf einer provisorischen Driving Range, der heutigen 8er-Bahn, konnte schon gespielt werden.

Am 18. Juli 1973 hoben zehn Männer und eine Frau den Golfclub Erding-Grünbach aus der Taufe. Gründungspräsident war Arnold von den Stemmen, Vizepräsident Dr. Günter Holzgartner, Schatzmeister Hermann Vogler, Sportwart Hans Kofler, Schriftführer Siegfried Seckinger. Trotz geringen Kapitals sollte so schnell wie möglich mit dem Platzbau begonnen werden. Mit steigender Mitgliederzahl – es waren ja erst 30 – hoffte man, die anfallenden Kosten bewältigen zu können.

Bereits im Herbst 1973 wurde mit dem Bau der Anlage begonnen. Mit Donald Harradine wurde ein Platzbauarchitekt mit großer Erfahrung und internationalem Ruf gefunden. „Mit aufopferndem Einsatz schuftete eine Handvoll Mitglieder unter Anleitung von Harradine und zweier italienischer Arbeiter nicht nur an den Wochenenden bis zum letzten Lichtstrahl, es wurde sogar der Urlaub geopfert“, heißt es in der Vereinschronik. „Wie die Ameisen lasen sie Steine, ebneten ein, modellierten und säten. Dabei war es nicht gerade ermunternd, wenn sich Golfer zum Üben einfanden, während andere dreckverschmiert und mit Schwielen an den Händen die Schaufeln schwangen.“ Und da gab es ja auch noch den einfallsreichen Hans Kofler, Lehrer am Gymnasium Erding. Er „engagierte“ einmal kurzerhand eine Handvoll Schüler, stattete sie mit Schaufeln aus und legte mit ihnen einen Bunker an. Am Ende des Nachmittags drückte er ihnen einen 50-Mark-Schein in die Hand.

Im Herbst 1974 war die Anlage der ersten Bahnen bewältigt, und sie konnten provisorisch bespielt werden. Im Juni 1975 fand die feierliche Eröffnung des Golfplatzes statt. „Nach einem Jahr Bauzeit war mit viel Schweiß und Arbeitsaufwand ein Kleinod entstanden. Das Gefühl von Stolz und Genugtuung über das aus eigener Initiative Geschaffte war erhebend“, heißt es in der Chronik.

Der Verein war auf rund 100 Mitglieder angewachsen, die zum größten Teil noch Anfänger waren und kein erspieltes Handicap nachweisen konnten. Umso erstaunlicher war es, dass beim Eröffnungsturnier etwa 100 Teilnehmer mitspielten, darunter über 50 Gäste aus allen Teilen der Bundesrepublik. „Zu besonderen Gelegenheiten wurde uns das nahegelegene Trachtenheim zur Verfügung gestellt, ansonsten begossen wir erspielte Siege im Grünbacher Bräustüberl, wo auch abendliche Treffen stattfanden“, steht in der Chronik.

Erst 1976 konnte der Club von einem Mitglied ein Holzhaus zu einem günstigen Preis erwerben, das zum Clubhaus wurde. „Es mag vielleicht an diesem selbst geschaffenen kleinen und behaglichen Clubprovisorium gelegen haben, dass hier eine familiäre Atmosphäre entstand, um die uns schon damals manch anderer Club beneidete“, schreibt Chronist Hassler. Der Verein hatte anfänglich auch keinen Golflehrer, „sondern in unregelmäßgen Abständen kamen die Herren Kugelmüller oder Bessner zu uns, um Unterricht zu erteilen und Golfartikel zu verkaufen“.

Besser wie nix: 1976 konnte der Verein von einem Mitglied ein Holzhaus zu einem günstigen Preis erwerben (Foto links), das zum ersten Clubhaus wurde. Davor fanden die Veranstaltungen im Trachtenheim oder Bräustüberl statt. © Golfclub Erding-Grünbach

Mittlerweile war das Gelände zu einer reizvollen Golfanlage herangewachsen. Die Zahl der Mitglieder war schon 1977 auf 300 angewachsen, 1978 musste eine Warteliste eingeführt werden, da nicht mehr alle Interessenten aufgenommen werden konnten. Einige Jahre später folgte eine 18-Loch-Platzerweiterung mit Clubhausneubau, 1989 gab es eine große Einweihungsfeier.

„Wenn man den Werdegang des Clubs betrachtet, muss herausgestellt werden, dass durch den Einsatz unserer Vorstandschaften und der Mitglieder mit einfachen Mitteln ein Club entstanden ist, der durch Zusammenhalt und Geschlossenheit in sportlicher und gesellschaftlicher Hinsicht hervorsticht“, betont Hassler. „Es ist damals wie heute nicht selbstverständlich, dass ohne größere finanzielle Mittel, ohne Inanspruchnahme der öffentlichen Hand und ohne besonderes Management sich ein Verein entwickelt, der seinen Mitgliedern soviel Raum für Freizeitgestaltung und Entfaltung bietet, darüber hinaus aber auch eine Bereicherung der Landschaft und Natur darstellt.“ Und er fügt an: „Wir haben heute einen Golfplatz, der von allen Mitgliedern und Gästen akzeptiert wird, auch wenn wir ihn manchmal – rein sportlich – wegen seiner schwierigen Lage heimlich verwünschen.“

Aber der Verein entwickelt sich auch heute noch ständig weiter. 2014 wurde der Bau einer neuen Caddy-Halle realisiert, 2015 hat der Club sein Übungsangebot um eine Drei-Loch-Short-Game-Area erweitert. Vizepräsident Hassler erklärt stolz: „Es muss als landschaftsgärtnerische Meisterleistung angesehen werden, aus dem zur Verfügung stehenden Gelände eine 18-Loch-Golfanlage mit Standard 72 zu erstellen und dabei eine reizvolle Parklandschaft hervorzuzaubern.“

Der Vorstand des GC Grünbach (v. l.): Sportwart Maximilian Angermair, Ehrenmitglied Josef Mayer, Präsident Rudi Bauschmid, Vizepräsident Jens Hassler, Schriftführerin Sabine Elsenberger und Schatzmeister Werner Landstorfer. © Daniel Georgakos

Festwoche mit öffentlichem Golferlebnistag

Am Dienstag beginnt die Festwoche 50 Jahre Golfclub (GC) Erding-Grünbach mit einem Frühstück mit den Gründungsmitgliedern. Der GC erhält dann die Auszeichnung „Golf & Natur in Gold“, außerdem gibt es eine Bienen- und Honigaktion mit dem Kindergarten Bockhorn sowie einen Vortrag von Andi Hartl: „Die einzigartige Vogelwelt des GC Erding-Grünbach“.



Von Mittwoch bis Samstag stehen diverse Turniere auf dem Programm: Mercedes-Benz AWGC (Mittwoch), Jubiläums-Seniorenturnier (Donnerstag), Grünbach Challenge (Freitag) und Jubiläumsturnier (Samstag). Hier ist überall eine Anmeldung erforderlich.



Keine Anmeldung ist nötig am Sonntag, 23. Juli, ab 10 Uhr beim öffentlichen Golferlebnistag. Hier gibt es unter anderem Schnupperkurse, Platzrundfahrten, einen Kinderparcours mit Hüpfburg sowie Freibier für die erwachsenen Gäste. wk