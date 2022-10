Nach Corona kam der Spaß zurück

Von: Bernd Heinzinger

Treue Mitglieder: Vorsitzender Christian Loy (M.) ehrte (v. l.) Emma Sophia Walter, Regina Richter, Gudrun Maier, Claudia Huber und Vroni Ganser. © Bernd Heinzinger

Keine leichten Jahre liegen hinter dem Skiclub Erding.

Erding – Die Corona-Pandemie machte sich nicht nur angesichts vieler abgesagter Veranstaltungen bemerkbar, sondern auch am Mitgliederstand.

Vorsitzender Christian Loy gab einen Überblick: „Im September 2020 waren bei uns noch 872 Leute dabei, zwei Jahre später ist die Zahl auf 776 geschrumpft.“ Hauptgrund dafür seien die vielen abgesagten Skikurse, etwa das beliebte Kinderevent im Januar: „Das ist normalerweise einer der großen Höhepunkte mit schönem Zuwachs für uns.“ Immerhin gab es im Februar wieder Kurse, wenn auch mit einigen Einschränkungen: „Die Eltern mussten ihren Nachwuchs selbst zu den Pisten fahren. Trotzdem kamen 70 Kids, das ist schon ein toller Erfolg“, freute sich Loy.

Wenn etwas durchgeführt werden konnte, dann hätten die Mitglieder des Skiclubs stets Spontanität gezeigt: „Auch die unterschiedlichen Vorschriften und Einschränkungen wurden gemeistert.“

Beim Hallentraining gab es allerdings weitere Probleme, nicht nur wegen Corona, sondern auch wegen der Sperre der Semptsporthalle. Aber die Mitglieder des Skiclubs ließen sich davon nicht unterkriegen. Im Gegenteil: Mit schönen Aktionen wie den Essenlieferungen an Muttertag an die Erdinger Bürger oder die Headback-Challenge – hier präsentierte sich der Verein via Video und erreichte beim Wettbewerb den ersten Platz – machte man auf sich aufmerksam. Eine Spendensammlung für die Ukraine wurde ebenfalls ein schöner Erfolg mit rund 3500 Euro für medizinische Hilfsmittel und Medikamente.

In erster Linie geht’s aber ums Fahren auf der Piste, und als DSV-Skischule sind die Erdinger weit vorne mit dabei. Die rund 40 vom DSV ausgebildeten, aktiven Lehrer bringen jährlich etwa 240 Kindern und auch Erwachsenen die Bewegungen auf der Piste bei. Skischulleiter Andreas Walter betonte: „Wir sind eine der größten Schulen im süddeutschen Raum.“ Bei den Kursen übertrage sich die Freunde der Lehrer auf alle Teilnehmer: „Wir haben immer Spaß.“ Dass es im Februar wieder mit Kursen klappte, habe alle happy gemacht: „Wir konnten mit den 70 Leuten praktisch alleine auf den Pisten fahren.“ Ein Höhepunkt seien die Abschlussrennen gewesen, in denen die Erdinger wieder eine große Rolle spielten.

Dass man bei der Jugend immer am Ball bleibe, das betonte der 2. Vorsitzende Martin Walter: „Es motiviert uns alle, wenn die Kids mit Freude dabei sind.“ Er berichtete von einem fünftägigen Ausflug an den Stubaier Gletscher, wo alle sehr gut trainiert hätten. Angesichts der Einschränkungen gab es dabei eine Neuerung: Statt Essen in Restaurants brachten alle ihre Brotzeit selbst mit: „Das fand großen Gefallen, und wir werden es beibehalten. Denn dadurch wurde auch der Geldbeutel geschont.“ Dies scheint notwendig, denn alles wird teurer. Auch für die Mehrtagesfahrten kündigte Christian Loy Steigerungen an.

Von einem leichten Verlust berichtete anschließend Kassier Klaus Katzscher. Insgesamt sank der Kassenstand um rund 5600 Euro auf 71 713 Euro: „Es fehlen aber noch die Einnahmen für die Inserate des Programmheftes.“ Die BLSV-Förderung kam ebenfalls nicht pünktlich fürs Geschäftsjahr, ansonsten hätte sich der Verlust auf 270 Euro reduziert.

Abschließend durften sich einige Mitglieder über die Ehrung für langjährige Mitgliedschaft im Skiclub Erding freuen.

Ehrungen

20 Jahre: Dominik Beckmann, Peter Fabian, Maximilian Hörl, Heinz Huber, Claudia Huber, Katharina Kufner, Antonia Leipert, Gudrun Meier, Felix Schleichter, Emma Sophia Walter.

30 Jahre: Maximilian Baches, Michael Förg, Ferdinand Ganser, Vroni Ganser, Günter Grzegorek, Marcus Renninger, Julia Renninger, Regina Richter,

40 Jahre: Barbara Ernst, Renate Kaifel, Harald Kaifel.