„Ein unfassbares Erlebnis“: Der Erdinger Benedikt Bauer steigt mit der SpVgg Unterhaching in die 3. Liga auf

Hartes Stück Arbeit: Bis der Aufstieg in die 3. Liga unter Dach und Fach war, mussten die Unterhachinger um Benedikt Bauer (l.), hier im Zweikampf mit Tim Heike, schwer kämpfen, denn Cottbus blieb bis zum Schluss hartnäckig. © IMAGO/Wolfgang Fehrmann

Nach zwei Siegen in den Relegationsspielen gegen Energie Cottbus wird Benedikt Bauer künftig in der 3. Liga für die SpVgg Unterhaching auf dem Platz stehen.

Erding/Unterhaching – „Ein unfassbares Erlebnis“ waren die beiden Aufstiegsspiele für den 19-jährigen Erdinger. Schon beim Auswärtsmatch in Cottbus lief der Jungprofi vor einer unglaublichen Kulisse auf und konnte die Atmosphäre richtig genießen. „Da fliegt man förmlich über den Platz“, schwärmt er. Nach seiner Einwechslung spielte Bauer noch zehn Minuten für die Elf von Trainer Sandro Wagner, die die Partie mit 2:1 Toren für sich entscheiden konnte.

Mit der knappen Ein-Tore-Führung im Rücken ging es in den kommenden Tagen um „taktische Feinabstimmungen“. Was den Erdinger dann aber beim Rückspiel vor heimischem Publikum erwartete, war schon etwas ganz Besonderes. „Ich habe in Haching noch nie vor so vielen Leuten gespielt“, erzählt der Verteidiger.

Kurz nach den Ausschreitungen im Gästebereich, die der Fußballer zu Beginn gar nicht mitbekommen hatte, kam er auch auf heimischem Rasen zum Einsatz. So konnte er die Atmosphäre beim abschließenden 2:0-Erfolg dann „so richtig aufsaugen“.

Aufstieg geschafft! Freude pur herrschte bei Benedikt Bauer, der nach dem Schlusspfiff von seinem Torwart Rene Vollath fast erdrückt worden wäre. © IMAGO

Mit dem Abpfiff stürmten auch schon die Hachinger Fans aus der Südkurve auf den Rasen. Zuerst schloss der Aufsteiger noch die eigenen Mitspieler in die Arme, doch bis zur anschließenden Feier in der Kabine waren viele seiner Kollegen nicht mehr auffindbar. Zu groß war der Zuschaueransturm gewesen. Umso mehr gefreut hat sich der 19-Jährige, als er seine Familie, Freunde und auch seine Freundin bei den Feierlichkeiten getroffen hat. Denn knapp 30 Leute aus dem engsten Umfeld des Verteidigers verfolgten die entscheidende Partie auf den Rängen.

Nach der Mannschaftsreise nach Mallorca, die einen Tag nach dem entscheidenden Match startete, genießt der Fußballer nun seinen Urlaub, bis kommende Woche schon wieder die Vorbereitung auf die neue Saison startet. Im Zuge dessen ist auch ein intensives Trainingslager in Italien geplant. Denn bereits am 4. August startet die neue Saison in Liga drei. Für diese hat sich Bauer bereits erste Ziele gesetzt: „Spielzeit sammeln und das Erlebnis dritte Liga mitnehmen.“ (Franziska Kugler)