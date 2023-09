Benedikt Bauer im U20-Nationalkader

Von: Dieter Priglmeir

Teilen

Es ist wirklich unglaublich, was in den vergangenen zwei Monaten alles passiert ist. Benedikt Bauer über seine Entwicklung vom Viertliga-Ergänzungs- zum U 20-Auswahlspieler Es geht voran: Benedikt Bauer ist nun in der DFB-Auswahl. © imago

Der 20-jährige Erdinger freut sich auf die Testspiele gegen Italien und Polen.

Erding – Aufstieg in die 3. Liga, Stammplatz bei der SpVgg Unterhaching, Pokalsensation gegen den FC Augsburg – bei Benedikt Bauer läuft es derzeit so richtig rund. Und wenn du denkst, es geht nicht besser, steht plötzlich Sandro Wagner vor der Tür.

Der ehemalige SpVgg-Coach und jetzige Co-Trainer der U20-Nationalmannschaft teilte dem 20-jährigen Erdinger mit, dass er in der DFB-Juniorenauswahl „auf Abruf“ stehe. Nach dem 0:0 im Drittliga-Spiel in Verl habe ihm dann Hachings Vorsitzender Manni Schwabl gemeinsam mit Cheftrainer Marc Unterberger die gute Nachricht persönlich übermittelt, „dass ich tatsächlich dabei bin“, erzählt Bauer der Heimatzeitung.

Für den Studenten, der bei Rot-Weiß Klettham und in Altenerding das Kicken gelernt hat, geht ein lang gehegter Wunsch in Erfüllung. „Das ist wirklich Wahnsinn. Einmal Nationalspieler zu sein, davon träumst du doch schon als Kind. Und jetzt bin ich bei der U20“, sagt er. „Es ist wirklich unglaublich, was in den vergangenen zwei Monaten alles passiert ist.“

Auch die SpVgg Unterhaching ist mächtig stolz. Manager Markus Schwabl wertete Bauers und Maurice Krattenmachers (für die U19) Berufung als „ein Zeichen für die sehr gute Nachwuchsarbeit in unserem Verein und bestärkt uns, den eingeschlagenen Weg konsequent weiterzuverfolgen.“ Hachings Coach Marc Unterberger findet es „schön, dass der DFB die guten gezeigten Leistungen der beiden Jungs mit einer Nominierung belohnt. Beide sind schon sehr lange bei uns im Verein (Krattenmacher seit acht Jahren, Bauer seit sieben Jahren, die Red). Das zeigt, dass sich harte und gute Arbeit auszahlt.“

Bauer ist seit Montag mit der DFB-Auswahl zusammen. „Die Stimmung ist sehr gut. Die meisten kennen sich ja schon. Aber auch ich bin als Neuling super aufgenommen worden“, schwärmt er.

Im 21-Mann-Kader von Cheftrainer Hannes Wolf, der jüngst auch zum DFB-Direktor Nachwuchs, Training und Entwicklung berufen worden ist, sind auch Bauers Drittliga-Kollegen wie etwa Caspar Janden vom MSV Duisburg oder Mika Baur vom SC Freiburg 2, aber auch Frans Krätzig – jener Bayern-Spieler, der vor wenigen Wochen mit einem Traumtor für die Profis im Test gegen den FC Liverpool auf sich aufmerksam gemacht hat.

Auf Bauer warten nun spannende Tage. Am morgigen Donnerstag steht um 17 Uhr in Berlin ein Testspiel gegen Italien an. „Der italienische Jahrgang 2004 ist sehr stark und hat im Juli die U19-Europameisterschaft gewonnen“, wird Wolf auf der DFB-Homepage zitiert. Schon vier Tage später, am 11. September, trifft das deutsche Team im Stadion Miedz Legnica auf Polen. Die Auswärtspartie wird um 16.15 Uhr angepfiffen.

Der Erdinger freut sich auf die Spiele. Ein bisserl Aufregung habe ihm schon sein Ex-Trainer Sandro Wagner genommen. „Er hat mir gesagt, ich solle mir einfach keine großen Gedanken machen. Mit den Leistungen, die ich gebracht hätte, hätte ich es verdient, hier zu sein. Ich solle einfach so spielen, wie ich es auch in Haching tue.“