Bengals oder Rams: Zwei Erdinger Fans, zwei Meinungen

Maximilian Bröckl, Backfield Coach bei den Erding Bulls, ist seit 2015 Bengals-Fan. © privat

Unter den Erding Bulls finden sich Freunde für beide Lager

Erding – Rund 9600 Kilometer sind es von Erding bis Los Angeles. Doch im Gedanken werden Maximilian Bröckl und Michael Rubenberger in der Nacht auf Montag der Metropole Kaliforniens ganz nahe sein, wenn im SoFi Stadium der 56. Super Bowl steigt. Die beiden sind Fans der Finalisten Los Angeles Rams und Cincinnati Bengals.

Bröckl, Backfield Coach bei den Erding Bulls, ist seit 2015 Bengals-Fan. Zu dieser Zeit fing er selbst mit dem American Football an. Die Spiele der Bengals seien damals öfter im Fernseher übertragen worden, und er sei von der Härte der Defensive fasziniert gewesen, sagt er.

Der Bulls-Coach glaubt, dass die Bengals aufgrund eines besseren Gameplans den Super Bowl gewinnen können. „Schlüsselspieler wird unser Quarterback Joe Burrow sein, aber auch Runningback Joe Mixon könnte eine wichtige Rolle zukommen sowie dem Receiver-Trio um Ja´Marr Chase, und auch Trey Hendrickson aus der Defense könnte wichtig sein.“ Er gehe von einem ausgeglichenen Spiel aus, „aber unsere Special Teams mit Wahnsinns-Kicker Evan McPherson werden den Unterschied machen. Mein Tipp: 20:17 für uns.“

Bröckl räumt ein, dass er nicht mit dem Finaleinzug gerechnet hat. „Ich war schon sehr froh, als sie die Playoffs erreicht haben, denn sie hatten in der Regular Season auch eine Menge Glück, da die anderen Teams aus ihrer Division große Verletzungssorgen hatten.“ Und weil sein Team sich trotz des Rückstands gegen die Kansas City Chiefs durchgesetzt hat, „stellt man sich jetzt schon die Frage: Warum eigentlich nicht wir?“, sagt er. Der 27-Jährige, der 2018 zu den Erding Bulls gewechselt ist und dort erst als Defense-Spieler auf der Position des Cornerbacks und nun als Backfield Coach aktiv ist, nimmt sich jedes Jahr den Montag nach dem Finale frei. „Der Super Bowl ist für mich immer so etwas wie ein kleiner Feiertag, aber dieses Jahr ist es natürlich nochmal was ganz besonders“, sagt der Mechatroniker.

Rubenberger ist Rams-Fan. „Ich habe einen starken persönlichen Bezug zur Stadt Los Angeles, schließlich habe ich die Stadt schon oft besucht“, erzählt er. Außerdem habe er früher selbst American Football gespielt und war als Trainer sowie Schiedsrichter engagiert. Der Versicherungsfachmann glaubt, dass die Rams aufgrund ihrer guten Defense den Super Bowl holen. „Außerdem wird es auf Quarterback Matthew Stafford und die Nummer 99 der Rams, Defensive Tackle Aaron Donald ankommen“, erklärt der 53-jährige Erdinger. Natürlich werde er das Spiel live im Fernseher verfolgen. Auch er hat sich den Montag freigenommen.

Michael Rubenberger ist Rams-Fan. © privat

Aber nicht nur die Fans der Finalisten sind fasziniert von dem Spiel. Valentin Kapfer, Azubi aus Erding und Spieler der Erding Bulls, ist Fan der Denver Broncos. Der 17-Jährige würde den Bengals und ihrem Quarterback den Sieg gönnen. „Aber ich glaube, dass die Rams gewinnen, da sie in der Offense besser aufgestellt sind mit Spielern wie Cooper Kupp und zudem ein besseres Laufspiel haben“, erklärt er. „Falls es die Broncos mal wieder in den Super Bowl schaffen, werde ich definitiv eine Party schmeißen“, verspricht Kapfer.

Erdings Footballclub, die Erding Bulls, hatte vor der Pandemie solche Events veranstaltet. „Die Spieler aus der Senior Mannschaft haben ein All You Can Eat Buffet organisiert und alle Spieler, Trainer sowie Betreuer eingeladen, die dann oft noch ihre Partnerinnen oder Freunde mitgebracht haben oder die Jüngeren ihre Eltern“, erzählt Schriftführerin Eva Lütcke. Der Verein hat sich aber entschieden, erneut auf eine Party zu verzichten. „Es wäre wahrscheinlich dieses Jahr wieder begrenzt möglich gewesen, allerdings ist die Coronalage in Erding dafür aktuell zu angespannt“, so Lütcke.

Sie glaubt, dass die Rams dieses Jahr den Super Bowl holen, „da sie mehr Routine haben und ihnen in den letzten Jahren nur ein guter Quarterback gefehlt hat, den sie jetzt mit Matthew Stafford haben. Die Bengals waren zwar diese Saison extrem gut, allem voran Joe Burrow, allerdings haben sie noch zu viele Schwächen“.

VON TOM MERTENS