Isental Lengdorf dominiert die Bayernliga

Von: Dieter Priglmeir

Teilen

Das Meisterteam (vorne, v. l.): die Trainer Gerhard Obermaier und Reiner Deyerer sowie (hinten, v. l.) Florian Obermaier, Christine Zimmer, Marie-Christin Thurner, Sophie Heiß und Stefan Obermaier. © rd

Den größte Mannschaftserfolg in ihrer Vereinsgeschichte haben die Luftgewehrschützen von Isental Lengdorf in Plattling perfekt gemacht. Mit 24:4 Punkten wurde das Quintett souverän Meister der Bayernliga. Das Erfolgsgeheimnis der Mannschaft? „Das ist einfach eine super Truppe, die zusammenhält und auch privat viel gemeinsam unternimmt“, erklärt Trainer Reiner Deyerer. „So etwa findest du in diesen Ligen nicht so oft.“

Den Grundstein für den Meistertitel legten die Lengdorfer gleich im ersten Wettkampf des Abschlusstages gegen den hartnäckigsten Verfolger aus Niedererlbach. An Position 1 überraschte Marie-Christin Thurner mit einem 393:391-Erfolg gegen die Nationalkader-Schützin Jolanda Prinz. In der Paarung 2 verlor jedoch Christine Zimmer unerwartet gegen Nicole Körndl mit 386:388 Ringen. Stefan Obermaier in der Paarung 4 zeigte wieder eine starke Leistung und gewann gegen Isabella Klossek ungefährdet 385:381. Damit war der zweite Punkt eingefahren. Florian Obermaier war auf Position 5 gegen den stark aufschießenden Fabian Weber chancenlos (376:384).

Somit musste die Entscheidung um den Mannschaftssieg und den damit verbundenen Meistertitel in der Paarung 3 fallen. Hier schenkten sich Sophie Heiß und der Niedererlbacher Thomas Aumann nichts, und so stand es nach 40 Schuss 386:386 Ringe unentschieden. Im ersten Stechschuss legte Aumann sehr schnell eine Zehn vor. Heiß zog ebenfalls mit einem Zehner nach. Im zweiten Stechschuss setzte Heiß mit einer schnellen Zehn Aumann unter Druck, doch dieser konterte ebenfalls mit einer Zehn. Dritter Stechschuss, dritte Zehn für Heiß. Diesmal gelang Aumann nur eine Neun. Der 3:2-Erfolg und der Titel in der Bayernliga Süd-Ost war damit für Isental perfekt.

Der zweite Wettkampf gegen Gastgeber Plattling war nur noch Formsache, aber Lengdorf ließ es nochmal richtig krachen. Thurner (391:392), Zimmer (394:388), Heiß (394:382), Stefan Obermaier (389:388) und Florian Obermaier (384:385) gewannen 3:2 und schossen zudem eine Saisonbestleistung von 1952 Ringen heraus.

Am 15. April findet der Aufstiegskampf zur 2. Bundesliga in München-Hochbrück statt. Der Aufstieg wäre der krönende Abschluss einer herausragenden Saison. Die Chancen stehen gut, wie Deyerer erklärt, da heuer gleich drei Teams in die 2. Bundesliga aufsteigen. Um diese drei Plätze kämpfen die jeweils Erst- und Zweitplatzierten der Bayernliga Südwest, Südost und Nord. Gewertet werde das Gesamtergebnis der fünf Schützen und Schützinnen.

Das Isental-Team wird von drei Frauen angeführt: die Meringerin Thurner, die Mintrachingerin Zimmer und Heiß aus Neumarkt/St. Veit sowie die beiden waschechten Lengdorfer Florian und Stefan Obermaier. Warum die Frauen für Lengdorf starten: „Weil Gerhard Obermaier ein super Training macht“, schwärmt Deyerer von seinem Trainerkollegen. Er selbst sei für die beiden Obermaiers da, „weil die sich vom Papa nicht so viel sagen lassen“, so Deyerer lachend. Ohnehin habe Isental Lengdorf einen guten Namen in der Sportschützenszene – nicht zuletzt durch die Erfolge von Maxi Dallinger und „unsere optimalen Trainingsbedingungen“. (rd/pir)

Tabelle

1. Isental Lengdorf 43:27 24:4

2. Niedererlbach 45:25 18:10

3. Lampoding 43:27 18:10

4. Edelweiß Mendorf 40:30 18:10

5. Isars. Plattling 36:34 14:14

6. SV Isargrün Goben 36:34 12:16

7. SG Zaitzkofen 21:49 4:24

8. Edel. Machendorf 16:54 4:24