Die besten Stockschützen arbeiten im Bauhof

Dorfener Stadtmeisterschaften

Dorfen – Das Team vom Bauhof Dorfen ist der alte und neue Stadtmeister der Eisstockschützen.

Sebastian Holnburger, Gert Meisl, Otto Pichlmayer und Franz Lackner gewannen das Finalspiel gegen den Freizeitclub Eibach 2 (Helmut Huber, Josef Hartl, Hermann Mayer, Christian Landesberger) mit 22:16 Punkten. Aufs Podest kamen auch noch Andreas Huber, Wolfgang Lepschy, Helmut Seisenberger, Robert Scharl vom Freizeitclub Eibach Hofer, die gegen Freizeitclub Eibach Huber 1 mit 18:8 Punkten gewannen.

Gute fünf Stunden lang hatten sich 14 Mannschaften aus dem Stadt- und Gemeindebereich in der Dr.-Rudolf-Halle enge Spiele geliefert.

In jeder Vierermoarschaft durften bis zu drei Turnierschützen eingesetzt werden. Wegen der Chancengleichheit waren nur Scheiben bis zur gelben Laufsohle erlaubt. Geschossen wurde pro Spiel auf sechs Kehren. Nach den Platzierungsspielen folgten die Finalpartien.

Bei der abschließenden Siegerehrung in der Stadiongaststätte durfte sich jeder Schütze der Platzierung nach einen der Sachpreise aussuchen. SC-Eisschützenchef Hermann Mayer, der beim Vizemeister Freizeitclub Eibach 2 mitgeschossen hatte und dem die Gesamtleitung unterlag, lobte die 56 Schützen für die Teilnahme und den fairen wie spannenden Verlauf des Turniers. Sein Dank galt den Sponsoren, der Sparkasse Erding-Dorfen, der VR-Bank Taufkirchen-Dorfen und der Stadt Dorfen. Ebenso würdigte er die Familie Huseyin für die Eisbereitung und die Bewirtung. Sein besonderer Dank galt auch dem ältesten Teilnehmer Sebastian Huber (79), der am Turniertag noch am Morgen aktiviert wurde und das Team Freizeitclub Eibach Huber 1 komplettierte. Einzige Dame war Claudia Trunczyk im Team von Dilliser, Schwindkirchen. br

Die Platzierungen

1. Bauhof Dorfen 2. Freizeitclub Eibach 2

3. Freizeitclub Eibach

4. Freizeitclub Eibach Huber 1

5. Sportfischer Dorfen

6. Dilliser Schwindkirchen

7. FF Zeilhofen

8. Team Paul Zipka

9. Gasprom Wampeltsham

10. Enzian Oberdorfen

11. Team Anton Eckl

12. FF Zeilhofen 2

13. Freizeitclub Eibach/Panters

14. Stock-Geil Schwindkirchen