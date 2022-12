Erdinger Bestleistungen reichen nicht

Punktbester Erdinger Heber war Denis Wildemann. F.: (TSVE) © c

Die Mini-Staffel des TSV ist in Dachau chancenlos.

Erding – Mit einer 1029:1365-Niederlage kehrten die Gewichtheber des TSV Erding vom Bezirksligaduell beim KSC Attila Dachau zurück. Nach kurzfristigen Absagen durch Krankheit und Verletzung konnte die halbe Mannschaft aus dem vergangenen Heimkampf nicht antreten. Die Erdinger reisten daher nur zu fünft nach Dachau an. Dabei wäre es gegen die favorisierten Dachauer schon mit der vollen Mannschaftsstärke von sechs Hebern sehr schwer gewesen.

Kampfrichter Josef Resch kommt bei Auswärtskämpfen immer wieder mal zum Einsatz und eröffnete für die Erdinger den Wettkampf. Mit sechs gültigen Versuchen waren am Ende 68 kg im Reißen und 80 kg im Stoßen in der Wertung. Trotz Stress mit der Arbeit konnte Michael Deimel für den TSV an den Start gehen. Ebenfalls ohne ungültige Versuche gelangen Deimel 75 kg im Reißen und 91 kg im Stoßen.

Tuan Dang musste durch die vielen Ausfälle außerplanmäßig doch noch einen Wettkampf in diesem Jahr absolvieren. Gedanklich schon im Urlaub, absolvierte er einen soliden Wettkampf mit 58 kg im Reißen und 80 kg im Stoßen. Für Jörg Popken endet das Jahr mit einem gelungenen Wettkampf mit 72 kg im Reißen und einer neuen Saisonbestleistung an 95 kg im Stoßen.

Stärkster Heber der Erdinger war wieder Denis Wildemann. Er beendete sein Wettkampfjahr mit einer neuen Bestleistung an 88 kg im Reißen. Im Stoßen waren 102 kg im zweiten Versuch gültig. Der Bestleistungsversuch an 106 kg war jedoch noch zu schwer. red