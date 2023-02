Bestzeit für Mayer, Premiere für Samanski, Gold für Gotz

Von: Dieter Priglmeir

Teilen

Auf dem Weg zu einer neuen Bestzeit: Mona Mayer ließ im Halbfinale der Konkurrenz keine Chance und schaffte die 400 Meter in 53:05 Sekunden. Im Finale lief es dann nicht mehr so gut. © Ralf Görlitz

Es gibt einiges, was Erdings Sportlerinnen und der OB aus Dortmund mitgenommen haben.

Dortmund – „Für mich kam das Ziel zu früh“ – so einen Satz hört man selten nach einem 400-Meter-Lauf. Und auch Mona Mayer erzählt immer wieder vom „Sterben auf den letzten Metern“. Beim Finallauf am Sonntag in Dortmund hätte sie gern noch ein paar Meter gehabt. Dann wäre vermutlich noch ein besseres Ergebnis als Rang fünf herausgesprungen. Dass die Hörlkofenerin dennoch nicht unzufrieden heimfuhr, lag am Tag davor.

Im Halbfinale war Mayer eine neue persönliche Hallenbestzeit gelaufen. In 53:05 sec hatte sie die zwei Runden absolviert. Nur die spätere Siegerin Skadi Schier war da schneller. „Das war wirklich sehr gut. Und damit bin ich auch megaglücklich“, meinte Mayer und blickte schon mal auf die Outdoorsaison und die U 23-EM. Die Norm dafür ist eine 53:15. Geht man davon aus, dass man das Stadionoval rund eine Sekunde schneller läuft als die zwei Hallenrunden, dürfte das für die 21-Jährige kein Problem sein. So weit will die Studentin nicht gehen, „aber die Zeit beweist, dass ich auf einem sehr guten Weg bin“.

Nicht so glücklich ist Mayer mit dem Verlauf des DM-Finals. „Das ist diesmal einfach ein bisserl gegen mich gelaufen“, sagt sie. Obwohl sie die zweitschnellste Vorlaufzeit hatte, musste sie sich mit der ungünstigen Bahn 3 zufriedengeben. Als sie nach 150 Metern in die Innenbahn wechselte, „wurde ich eingeklemmt und musste einmal mega abbremsen und erneut beschleunigen“, erzählt die Hörlkofenerin. „Das kostet einfach zu viel Kraft, und damit ist der Lauf dann quasi schon vorbei.“ Damit werde sie jetzt aber nicht hadern. „Solche Situationen gehören zum Hallenlauf dazu, sind aber immer unglücklich. Deswegen war auch die Zeit dann nicht so gut. Für mich persönlich kam das Ziel dann schlicht zu früh.“ Nach 53:57 sec landete sie auf Platz fünf. Mit ihrer Vorlaufzeit hätte sie Bronze gewonnen. Die ging nun an Laura Müller (SV Go! Saar, 53:41). Elisa Lechleiter (LAZ Ludwigsburg, 52:99) wurde Zweite hinter der 22-jährigen Berlinerin Schier (52:93), deren Sieg für viele überraschend war, nicht allerdings für Mayer: „Skadi ist die letzten Jahre nur ein bisserl unter dem Radar gelaufen, weil sie viele Verletzungen hatte. Sie war mit mir aber schon im Jugendbundeskader.“

Mit einem lachenden und einem weinenden Auge trat Lilly Samanski die Heimreise aus Dortmund an. Die Stabhochspringerin feierte ihr Debüt bei der DM der Erwachsenen. „Es war schon cool und hat Spaß gemacht, vor so vielen Leuten zu springen.“ Die 18-Jährige aus Kirchasch zeigte sich auch nervenstark, als sie die 3,90 m nach zwei Fehlversuchen im letzten Anlauf noch schaffte. An den vier Metern – eine Höhe, die sie schon mehrfach gemeistert hatte – scheiterte sie allerdings. „Leider ist wie schon in der gesamten Hallensaison der Wurm drin“, hadert sie. „Ich schaffe es gerade nicht, die Sprünge zusammenzukriegen. Da fehlt einfach irgendetwas.“ Deswegen könne sie auch nicht in den Wettkampfmodus umschalten. Die Springerin, die für den TSV Gräfelfing startet, ist realistisch: „3,90 Meter – das reicht in so einem Feld einfach nicht.“ Letztlich wurde sie Sechste und freute sich mit ihrer ein Jahr älteren Teamkollegin Chiara Sistermann (4.10 m) über deren Bronzemedaille. Deutsche Meisterin wurde Anjuli Knäsche (LG Leinfelden-Echterdingen) mit 4,45 m.

Unsanfte Landung: Für Stabhochspringerin Lilly Samanski war bei 4 Metern Schluss. Die 18-Jährige aus Kirchasch genoss dennoch ihre erste DM bei den Erwachsenen. © IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/R. Schmitt

Samanski nimmt die DM als „coole Erfahrung“ mit und wird übrigens schon nächste Woche wieder in Dortmund sein. Dann steigen dort die U 20-Juniorenmeisterschaften. „Und dann ist auch die Hallensaison für mich vorbei“, so die Tochter der Erdinger Eishockeylegende John Samanski.

Zuspruch erhielten die beiden Landkreisvertreter von Jochen Schweitzer, Vizepräsident des Deutschen Leichtathletikverbandes. „Beide haben nicht ganz das zeigen können, was sie wirklich drauf haben, aber ich bin mir sicher, dass sie im Sommer auf Bestzeiten- und Höhenjagd gehen werden.“ Schweitzer verwies zudem darauf, „dass Mona im Vorlauf noch Hallenbestzeit gelaufen ist. Sie ist damit in der Rangliste Drittbeste in Deutschland“.

Schweitzer hatte aber noch zwei sehr erfreuliche Dinge zu erledigen. Zum einen durfte er die Goldene Verdienstmedaillle des DLV an Erdings OB Max Gotz überreichen. „Der DLV verleiht diese Medaille an Persönlichkeiten, die sich außerhalb der organisierten Leichtathletik herausragende Verdienste um die Förderung der Sportart erworben haben“, erklärt der Eichenkofener. Gotz fördere seit vielen Jahren die Leichtathletik auf lokaler und regionaler Ebene, insbesondere die Infrastruktur der leichtathletischen Anlagen in Erding, was als Vorbild für Kommunen gelten könne. „Diese Top-Anlagen waren auch der Grund, das Precamp der Nationalmannschaft für die EM 2022 in München in Erding zu organisieren.“

Die DLV-Verdienstmedaille erhielt OB Max Gotz (rechtes Bild, 2. v. l.) aus den Händen der DLV-Chefs Jochen Schweitzer, Jürgen Kessing und Idriss Gonschinska (v. l.). © Theo Kiefner

Dies sei ebenso ein voller Erfolg gewesen wie auch die Senioren-DM. „Alle haben sich wohlgefühlt. Erding mit seinem Oberbürgermeister ist ein toller Gastgeber.“ Deshalb werde auch das Precamp 2023 zur Vorbereitung für die WM in Budapest im Sommer wieder in Erding stattfinden.

Gotz war mit dem Zug nach Dortmund gereist, verfolgte die Wettkämpfe am Samstag und führte viele Hintergrundgespräche. Es sei wichtig, dass die Kommunen weiterhin in den Sportstättenbau investierten. Das sei speziell für den Breitensport und der sozialen Komponente des Sports nötig, sagte der Erdinger OB. Aber auch die Förderung des Leistungssports sei enorm wichtig, „denn durch die Vorbilder kannst du junge Leute für diesen Sport begeistern“. Deswegen wäre es auch fatal, wenn Bund und/oder Land aus der Sportförderung aussteigen würden. Die Verdienstmedaille habe er „im Namen unserer Bürgerschaft“ entgegengenommen. „Das ist eine Auszeichnung für die ganze Stadt. Die Leichtathleten haben sich bei uns einfach super wohlgefühlt.“