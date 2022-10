Felix Karpfingers Doppelschlag

Von: Wolfgang Krzizok

Volle Konzentration: Felix Karpfinger knackte als einziger Weitschütze die 90-Meter-Marke. © Roland Albrecht

Es war eine Premiere, und sie ist voll gelungen. Zum ersten Mal wurde in Hörlkofen der Bezirkspokal der Stock-Weitschützen ausgetragen.

Hörlkofen – Die Organisatoren sowie die Teilnehmer aus dem Landkreis waren mehr als zufrieden. Und mit Felix Kaprfinger gab es zudem einen Zweifach-Sieger aus dem Landkreis.

„Es ist alles reibungslos gelaufen und allgemein gut angenommen worden“, schwärmt Bezirks-Weitenwart Robert Karpfinger. Ihm war es zu verdanken, dass der Wettkampf im Landkreis Erding stattfinden konnte. Weil der Bezirk 4 über nicht so viele aktive Schützen verfügt, schloss man sich dem Bezirk 3 an, und so waren es quasi doppelte Bezirksmeisterschaften.

In Hörlkofen hatte Robert Karpfinger die richtige Piste gefunden – die Straße hinter dem HSV-Vereinsheim. „Sie ist lang genug, breit genug und eben genug“, erklärt Karpfinger. Sie sei lediglich ein wenig schmal, aber damit seien die Stockschützen gut zurecht gekommen. Ein ganz besonderes Lob zollt der Weitenwart der Gemeinde Wörth. „Die sind uns super entgegengekommen, sogar die Straße ist noch gekehrt worden – gegen eine geringe Gebühr“, erzählt Robert Karpfinger. Und da war dann noch der Bürgermeister, selbst ein begeisterter Stockschütze. „Thomas Gneißl war fast die ganze Veranstaltung über da“, freut sich der Weitenwart, der zusammen mit Landestrainer Florian Kloiber für die Durchführung zuständig war. Ein dickes Lob zollen die Organisatoren auch den Verantwortlichen vom Hörlkofener SV. „Vorsitzender Wolfgang Well hat mit seinen Leuten super mitgeholfen, die haben eine super Arbeit gemacht“, zeigt sich Robert Karpfinger begeistert. „Und auch die Bewirtung im Vereinsheim ist allgemein sehr gelobt worden.“

„Das Wetter hat den ganzen Tag über gepasst, es hat nicht geregnet“, sagt Robert Karpfinger. „Nur der Wind hat ein wenig gestört – der hat dann ausgerechnet aufgehört, als die Wettkämpfe vorbei waren.“ So habe man alle fünf Durchgänge in den Altersklassen von der U 14 bis zur Ü 50 problemlos abgewickelt. Was ihn auch sehr gefreut hat: „Es sind den ganzen Tag über Zuschauer gekommen, im Schnitt waren es immer so 20 bis 30, die an der Straße gestanden sind.“

33 Meldungen waren vorab für den Bezirk 3 eingegangen, zehn für den Bezirk 4. „Einige sagten noch kurzfristig wegen Krankheit ab, aber trotzdem war es ein starkes Feld“, zeigt sich Robert Karpfinger zufrieden. Für die größte Weite des Tages sorgte Felix Karpfinger, der in der U 19-Konkurrenz den Stock auf 90,20 Meter jagte – diese Weite wurde von keinem anderen Schützen an diesem Tag erreicht.

Bei der U 23 reichten 88,69 Meter zum Sieg. Damit lag Felix Karpfinger nur 24 Zentimeter vor seinem Teamkameraden vom SC Oberhummel, Maxi Kloiber, der anschließend die Herren-Konkurrenz mit 86,17 Metern klar für sich entschied. Felix Karpfinger war in dieser Altersklasse nicht am Start. Die drei besten Schützen in jeder Kategorie haben sich für die bayerischen Meisterschaften qualifiziert, die am Dreikönigs-Wochenende 2023 in Freilassing ausgetragen werden.

Bei der Ü 40 gewann Florian Kloiber mit 83,80 Meter, bei der Ü 50 Robert Karpfinger mit 51,89 Meter. „Das war aber keine Kunst“ meint Robert Karpfinger grinsend. „Wir waren die einzigen Teilnehmer.“ Ob es diese Veranstaltung in Zukunft wieder einmal im Landkreis Erding geben wird, lässt er er offen, aber schmunzelnd meint er: „Wiederholung nicht ausgeschlossen.“