Bibbern im Wörther Weiher

Feuer und eisige Temperaturen: So wagen sich die Sportler am Freitag ins Wasser.

Dreikönigsschwimmen

Wörth - Schockfrieren fürs neue Jahr – der Trisport Erding lädt zum Dreikönigschwimmen in den Wörther Weiher ein. Das soll für alles abhärten, was 2017 auf uns zukommt.

Es wird spannend, wenn am Freitag, 6. Januar, ab 16.30 Uhr die Dreikönigsschwimmer nur in Badekleidung in die kühlen Fluten des Wörther Weihers steigen. Die Winterbadetruppe von Trisport Erding veranstaltet das Event zum zehnten Mal.

Doch wie kam es zu diesem winterlichen Schwimmvergnügen? Trisportlerin Dorothee Bittner war es irgendwann einmal leid, sich mit den mannigfaltigen Infekten der Winterzeit herumzuschlagen und fand, dass körperliche Abhärtung eine gute Maßnahme sei. Kurzerhand trommelte sie willige Trisportkollegen zusammen. Von da an ging es mit Disziplin und Spaß regelmäßig ins kühle Wasser. Eine Tradition, die sich bis heute hält und seit zehn Jahren ihren Höhepunkt im Dreikönigsschwimmen findet.

Jeder, der die gesundheitlichen Voraussetzungen mitbringt, ist herzlich eingeladen, mit dabei zu sein. Sei es bei den regelmäßigen, sonntäglichen Treffen um 16 Uhr am Wörther Weiher oder beim Dreikönigsschwimmen. Eine Veranstaltung, die übrigens von begeisterten Winterbadern aus ganz Bayern wahrgenommen wird und die dafür auch eine weitere Anreise nicht scheuen. Bis zu 500 Zuschauer und mehr kann es dann schon einmal an den Weiher ziehen.

In diesem Jahr wird das Dreikönigsschwimmen aufgrund der noch andauernden Bauarbeiten am Kronthaler Weiher nochmals am Wörther Weiher stattfinden. Dort treffen sich die Teilnehmer um 16.30 Uhr am Wasserwachthaus. Nach einer kurzen Besprechung machen sich diese mit einem kleinen Lauf nochmal ordentlich warm, bevor es in die etwa vier Grad kühlen Fluten geht. Von kurz rein bis zu fünf Minuten gemeinsamer Verweildauer gilt alles. Danach rasch Anziehen, aufwärmen mit Glühwein der Wasserwacht Wörth und Plätzchen. Und wer mag, noch mit einem kleinen Lauf.

Anmeldung unter www.trisport-erding.de ist erforderlich.