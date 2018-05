Zachenhubers Profi-Premiere

Boxen

von Wolfgang Krzizok schließen

„Am Freitag geht’s ab“, sagt Simon Zachenhuber. Der 19-jährige Reisener gibt bei der großen Gala in Potsdam seinen Einstand als Profiboxer und freut sich schon riesig darauf. Sport 1 überträgt live ab 20 Uhr.

Erding–Tief traurig war Simon Zachenhuber Ende Februar. Eigentlich hätte er da schon zu seinem ersten Profi-Boxkampf in den Ring steigen sollen, wurde aber von einer Grippe außer Gefecht gesetzt und musste absagen.

Jetzt aber ist es endlich soweit. Bei der Box-Gala am Freitagabend in Potsdam tritt der 19-jährige Jung-Profi im Mittelgewicht bis 74 Kilo gegen den Serben Darko Stevanovic an. Auf vier Runden á drei Minuten ist der Prestige Fight angesetzt, bei dem es um Punkte für die Weltrangliste geht. Neunmal heißt es in der Potsdamer Arena „Ring frei“. Die Hauptkämpfe des Abends betreiten die deutschen Mittelgewichtler Patrick Wojcicki und Ronny Mittag (IBF Interkontinental-Titel) sowie die deutschen Federgewichtlerinnen Nina Meinke und Elina Tissen (GBU/WIBF Weltmeister-Titel).

Die letzte Trainingswoche sei intensiv gewesen, erzählt Zachenhuber. „Sehr hart, mit viel Sparring.“ Anfang dieser Woche habe sein Trainer Conny Mittermeier das Training dann runtergefahren, mit nur noch einer lockeren Einheit pro Tag „und der Anweisung, mich strengstens zu erholen“, erzählt Zachenhuber. Da ging es dann nur noch um den Feinschliff. „Als der Conny mich da runtergefahren hat, das war ein komisches Gefühl. Man merkt sofort, wie viel mehr Bereitschaft der Körper eigentlich hat, wie viel Energie.“ So müsse sich ein Rennpferd in der Startbox fühlen, glaubt der Reisener: „Man möchte einfach nur noch auf den Gegner losgelassen werden.“

Losgelassen wird Zachenhuber auf den Serben Stevanovic. „Er hat zwar seine letzten beiden Kämpfe verloren, aber das waren echt gute Leute“, erzählt der Reisener. „Der ist sicherlich kein Fallobst.“ Der 19-Jährige ist aber davon überzeugt: „Er ist machbar.“ Er vertraut auf „mein Super-Team und meinen Super-Trainer in der Ecke“. Dass er Druck hat, sei für ihn kein Problem. „Da mache ich mir keinen Kopf“, erklärt der Reisener selbstbewusst.“

Am Mittwoch ist Zachenhuber mit seinem Team von Stuttgart nach Berlin geflogen, heute steht das Wiegen auf dem Programm. Morgen Abend wird es ernst: „Da sind viele Leute in der Halle, außerdem ist das Fernsehen da. Sowas mag ich, da freue ich mich drauf.“