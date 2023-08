„Größter Erfolg in der Geschichte der Dorfener Leichtathleten“

Auf dem Weg zu Bronze: Emilia Kurz (Bild oben) lässt die Konkurrenz stehen. © Theo Kiefner

Emilia Kurz glänzt bei der deutschen Jugendmeisterschaft. Jannick Straub schafft’s ins Finale

Dorfen/Stuttgart/Rostock – Emilia Kurz – diesen Namen notierte sich der DLV-Nachwuchsbundestrainer am Sonntag, nachdem die Leichtathletin vom TSV Dorfen im Hürdenfinale bei den deutschen U16-Meisterschaften in persönlicher Bestzeit von 11,57 Sekunden (wir berichteten) auf den Bronze-Rang lief – gerade mal eine Zehntelsekunde langsamer als Siegerin Daryl Ndasi (LG Stadtwerke).

Dass es ein spannender Wettkampf werden würde unter den 24 Teilnehmerinnen im Stuttgarter Stadion Festwiese, direkt neben der Mercedes-Benz-Arena, war der 14-Jährigen klar. Die Meldewerte der Top-Fünf-Läuferinnen lagen weniger als drei Zehntelsekunden auseinander.

Doch davon abschrecken ließ sich die Oberdorfenerin, die als Zweitbeste des Jahrgangs 2008 angereist war, nicht. „Mein Traum war eine Medaille“, sagte sie, nachdem sie sich diesen Traum erfüllt hatte. Allerdings wäre dieser beinahe geplatzt. Denn da die Athletin im Vorlauf kurz vor dem Signalschuss zuckte, erhielt sie mit der gelben Karte eine Verwarnung und startete im zweiten Anlauf gehemmt ins Rennen.

Fürs Finale konnte sie sich dennoch als Schnellste in ihrem Vorlauf qualifizieren. Der Druck allerdings blieb. „Ich wusste, für eine Medaille muss ich im Endlauf gut aus dem Startblock kommen. Zugleich war mir klar, dass ein weiteres Zucken am Start das Aus für mich bedeuten würde – ich hätte mich dadurch disqualifiziert. Damit klarzukommen, war die größte Herausforderung überhaupt bei der deutschen Meisterschaft“, meinte Kurz. Eine Herausforderung, die sie allerdings meisterte: Fokussiert folgte sie am Sonntagmittag um 20 nach 12 der Ansage des Kampfrichters und stürmte mit dem Start pfeilschnell über die acht Hürden auf der 80-Meter-Strecke.

Urkunde und Medaille erhielt Emilia Kurz von Hansle Parchment überreicht. Der Olympiasieger über 110m Hürden bereitet sich derzeit in Stuttgart auf die WM vor. © Theo Kiefner

Der Höhepunkt der Meisterschaft war für die Athletin dann die Siegerehrung. Zu ihrer großen Überraschung bekam sie ihre Urkunde und Bronze-Medaille von Hansle Parchment, dem Olympiasieger über 110 Meter Hürden, überreicht. „Der Jamaikaner bereitet sich gerade in Stuttgart auf die Leichtathletik-WM vor, die ja demnächst in Budapest startet. Dass er sich die Zeit genommen hat, um uns Hürdensprinterinnen zu ehren, das war natürlich richtig cool und sehr besonders“, schwärmt Kurz.

Wenig später gratulierte auch der DLV-Kurzhürdentrainer Björn Sterzel und notierte sich Emilias Kontaktdaten. Darüber freute sich auch Franz Wandinger, der sie in Dorfen trainiert. „Björn Sterzel wird Emilia für den deutschen Nachwuchskader vorschlagen. Das ist eine tolle Auszeichnung. Der Bundestrainer sieht in ihr ein großes Potenzial, darauf darf sie stolz sein.“

Stolz über das herausragende Ergebnis bei der deutschen Meisterschaft war auch der Leiter der Abteilung Leichtathletik vom TSV Dorfen. „Das ist der bislang größte Erfolg in der Geschichte der Dorfener Leichtathleten“, meinte Hermann Rogner.

Ein Erfolg, der bereits eine Woche zuvor bei den deutschen Jugend-Meisterschaften in Rostock hätte Realität werden können. Denn auch am nationalen Saisonhöhepunkt der U18 nahm ein Dorfener Athlet teil: Jannick Straub. Der 16-Jährige reiste mit der realistischen Chance auf eine Medaille in den Norden – mit persönlicher Bestzeit von 14,15 Sekunden über 110 Meter Hürden rangierte er im 38 Teilnehmer zählenden Startfeld auf Position vier. Allerdings bekam der Dorfener wenige Tage vor dem Wettkampf eine fiebrige Erkältung. „Bis zum ersten Lauf dachte ich, dass es gar nichts wird. Während des Vorlaufs merkte ich dann allerdings, dass ich doch erstaunlich fit bin. Es lief dann auch gut bis zum dritten Lauf, dem Finale, wo dann – vermutlich wegen der Erkältung – doch Kraft und Kondition nachließen“, erzählte Straub, der im alles entscheidenden Rennen an der vorletzten Hürde hängen blieb und auch im Schlussspurt auf der regennassen Bahn nicht mehr aufholen konnte.

Eine Erkältung lähmte Jannick Straub. Dennoch kämpfte sich der Dorfener Hürdenspezialist ins Finale.. © Claus Habermann

Trainer Wandinger zog dennoch eine positive Bilanz: „Ziel war, dass Jannick sich für den Endlauf qualifiziert. Das hat geklappt. Bei insgesamt 30 zu überwindenden Hürden – zehn im Vorlauf, Halbfinale und Finale – gibt es nun mal reichlich Unwägbarkeiten. Beim Hürdensprint weiß man einfach nicht, was passiert. Jeder kleine Fehler kann entscheidend sein fürs Ergebnis. Das macht die Disziplin so spannend.“

Auch wenn Straub ohne Medaille nach Dorfen zurückkehrte – er lief in 14,50 Sekunden auf Platz sieben –, nahm er eine wichtige Erfahrung aus Rostock mit: „Obwohl ich mit leichtem Fieber hochfuhr, obwohl es regnete und ungewohnt kalt und windig war, habe ich für mich festgestellt: Es lohnt sich, nicht aufzugeben, denn auch wenn die Ausgangsbedingungen schlecht sind, kann sich ja doch noch was Gutes entwickeln.“