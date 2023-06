Lechner hängt das Motorrad an den Nagel

Von: Wolfgang Krzizok

Reifen an Reifen: Claus „Keke“ Lechner (r.) beendet seine Rennsportkarriere. © privat

Nach 20 Jahren im Motorsport beendet Claus „Keke“ Lechner seine Karriere in nationalen und europäischen Meisterschaften.

Grünbach – „Das Fahren macht mir Spaß, das will ich weiter machen. Aber was Meisterschaften betrifft, damit bin ich durch“, sagt der 58-jährige Grünbacher. „Ich werde weiter als Motorrad-Instruktor arbeiten und meine Erfahrung an andere weitergeben.“ Und augenzwinkernd fügt er an: „Es gibt wichtigere Dinge, als im Kreis Rennen zu fahren, aber es ist das, was wir alle lieben.“

Angefangen hatte Lechners Rennsport-Leidenschaft mit dem Auto, ehe er aufs Quad und schließlich aufs Motorrad umgestiegen ist. Von 1991 bis 1993 war er im Seat Cup dabei, von 2005 bis 2008 in der Südbayern- und der Nordbayern-Serie sowie im Alpencup, und von 2016 bis 2023 war er schließlich in verschiedenen nationalen und europäischen Motorrad-Serien am Start.

Das letzte Rennevent, das der 58-Jährige bestritten hat, fand am Pannonia-Ring in Ungarn statt, „und ich habe es bei drei Tagen Sonnenschein in vollen Zügen genossen“, schwärmt Lechner. Am ersten Tag waren Training und Qualifying für das Zwei-Stunden-Rennen angesagt. Das Team Claus Lechner/Matthias Ettlinger qualifizierte sich in der achten Reihe auf Position 22. Nach den zwei Stunden hatte sich das Duo auf Rang 17 verbessert.

Am zweiten Tag waren wieder Trainings und Qualifyings angesagt, und der Grünbacher fuhr Startplatz 5 raus. Am letzten Tag starteten dann die 42 Schnellsten in der Master 1 Klasse, und Lechner verteidigte bis zur ersten Kurve zunächst seinen 5. Rang. In der dritten Runde legte sich der Grünbacher seinen Vordermann zurecht und bremste ihn aus. Eine Runde später übernahm Lechner nach einem Fahrfehler seines Vordermanns Position drei. In der letzten Runde fuhr er noch an den Hinterreifen des Zweitplatzierten ran und versuchte in der letzten Kurve sein Glück außen, doch fehlten letztlich 67 Tausendstel zum 2. Platz. „Geiles Race und cooler Abgang auf dem 3. Platz“, meinte Lechner grinsend. „Das wird mir schon richtig abgehen, die Rennen im Regen, der Fight mit den Gegnern, die Rennatmosphäre.“

Über 100 Pokale hat Lechner in seiner Karriere eingeheimst, dabei ist er von üblen Stürzen sowie Verletzungen weitgehend verschont geblieben. „Des muaß jetz glanga mit 58 Johr“, meint der Grünbacher abschließend.

Größte Erfolge:

1992 2. Platz Seat Cup Auto, 1993 2. Platz Seat Cup Auto, der am Salzburgring, Zeltweg, Hungaroring, Most und Rijeka ausgetragen wurde; 2007 2. Platz ADAC Südbayerncup im Quad Motocross; 2019 3. Platz Superbike Bayern Power Cup; 2020 1. Platz Superbike Deutscher Meister DLC Endurance Langstreckencup/Team mit LWR Racing; 2021 1. Platz Superbike Bayern Power Cup; 2021 4. Platz Champions of Grobnik Europäische Serie.